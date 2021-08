North American Maiden Winners Aug. 20

Adios Charlie–Rooney Doodle by Lit de Justice; ADIOS ASHER, c, 2, AP, Msw, 8-20, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Richard Ravin (NY.). *1/2 to What’s Up Dude (G1P$313,144) *Full to Jean Elizabeth (MG3$662,786) *Full to Dugout (MSW$553,766).

Big Blue Kitten–Dram Girl by English Channel; BRITAIN’S KITTEN, g, 2, ELP, Msw, 8-20, 5 1/2f, 1:04 . B-TCR Ranch (KY.). $10,000 ’20 KEESEP.

Carpe Diem–Hard to Stay Notgo by More Than Ready; MAKIN MY MOVE, f, 2, SAR, Msw, 8-20, 6f, 1:10 4/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.).

Lea–Fiercely by Hard Spun; RUN LEA RUN, c, 2, GP, Mcl 35000, 8-20, 5fT, :57 4/5. B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.). $40,000 ’20 KEESEP.

Oxbow–Long Gone by Tapit; TOY TIGER, f, 2, CT, Msw, 8-19, 4 1/2f, :52 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Pioneerof the Nile–Innovative Idea (G3), by Bernardini; MATAREYA, f, 2, ELP, Msw, 8-20, 6 1/2f, 1:15 4/5. B-Godolphin LLC (KY.).

Songandaprayer–On Approval by Put It Back; DANCIN WITH ANGELS, c, 2, EVD, Msw, 8-19, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Marablue Farm, LLC (FL.).

Uncaptured–Rosie Red by Exchange Rate; DAVID’S ROSE, f, 2, GP, Mcl 12500, 8-20, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Trilogy Stable & Plesa (FL.).

Uncle Lino–Just for Lust by Not for Love; SHE’S MO BETTER, f, 2, PIM, Msw, 8-20, 6f, 1:12 3/5. B-Winding Creek Farm (MD.). $70,000 ’20 FTMYRL.

Union Rags–Hokey Okey by Lonhro (AUS); RED KNOBS, c, 2, ELP, Msw, 8-20, 1m, 1:37 4/5. B-Caldara Farm Inc. & Flaxman Holdings Limited (KY.). $75,000 ’20 KEESEP.

War Front–Drifting Cube (AUS) by Encosta De Lago (AUS); SATURDAY NITE GIRL, f, 2, GP, Msw, 8-20, a7 1/2fT, 1:30 2/5. B-Elevage II, LLC (KY.). $650,000 ’19 KEENOV.

Big Blue Kitten–Sea Song’s Grace by Elusive Quality; BLUE EYE KITTEN, f, 3, GP, Mcl 12500, 8-20, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $4,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Eye of a Jedi (G3$355,778).

Commissioner–Sweetheart Legacy by Forestry; SWEET MISSION, f, 3, SAR, Mcl 40000, 8-20, 1 1/8m, 1:53 2/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.).

Gemologist–Marvelous by Pioneerof the Nile; TREMENDOUS, g, 3, PIM, Mcl 25000, 8-20, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Lakerville–Don’t Despair by High Brite; DON’T ASK, g, 3, SWF, Msw, 8-20, 3 1/2f, :43 4/5. B-Harris Farms (CA.).

Lone Star Special–Midge’s Thunder by Mauk Four; LOUISIANA THUNDER, g, 3, EVD, Mcl 12500, 8-19, a5fT, :57 2/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Speightster–Superior Storm (G1P$1,066,873), by Stormy Atlantic; SPEITFUL SAM, g, 3, ELP, Msw, 8-20, 5 1/2f, 1:02 3/5. B-Jack Dickerson (KY.).

Summer Front–Sky Fraulein by Sky Mesa; NAVY PIER, c, 3, AP, Mcl 12500, 8-20, 5fT, :58 4/5. B-Rhineshire Farm LLC (KY.). $6,000 ’19 KEESEP; $75,000 2020 OBSMAR.

Trinniberg–Princess Zafirah by Indian Ocean; TRINNI SUMMER, g, 3, GP, Mcl 16000, 8-20, 5fT, :57 2/5. B-Sherry Racing, Inc. (FL.).

Windsor Castle–Jacky Juice by Friends Lake; ELEANORS JACK, g, 3, CT, Msw, 8-19, 4 1/2f, :53 3/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.). *1/2 to Jacky’s Notion (MSP$252,141).

Blame–Wish On by Grand Slam; HOOPLA, g, 4, SAR, Mcl 40000, 8-20, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Adele B. Dilschneider (KY.).

Fiber Sonde–Vermont Gilan by Black Tie Affair (IRE); SONDE AFFAIR, f, 4, CT, Mcl 12500, 8-19, 7f, 1:29 . B-Vermont Horses (WV.).

Jump Start–Modern Mystic by Read the Footnotes; JAMA DILLON, g, 4, MTH, Mcl 16000, 8-20, 5fT, :57 . B-Brien Combs (PA.).

Quality Road–Oak Marsh by First Samurai; ANDTHETHUNDERROLLS, g, 4, AP, Mcl 12500, 8-20, 1mT, 1:39 1/5. B-Team Block (IL.).

Treasure Beach (GB)–Tricky Chickie by Put It Back; ROB THE TREASURE, f, 4, MTH, Msw, 8-20, 1mT, 1:38 2/5. B-Gina C. Lupton (NJ.).