North American Maiden Winners Aug. 22

American Pharoah–Just Louise (G3), by Five Star Day; FORBIDDEN KINGDOM, c, 2, DMR, Msw, 8-21, 5 1/2f, 1:04 . B-Springhouse Farm (KY.). $300,000 ’20 FTYRLS.

Bal a Bali (BRZ)–Weekend Prospect by A.P. Indy; BRIAR, c, 2, RP, Msw, 8-21, 5f, :59 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Bodemeister–Lady Rushmoore by Wild Rush; CANDYMEISTER, f, 2, GP, Mcl 35000, 8-22, 5fT, :57 4/5. B-Burden Creek Farm & Bodemeister Syndicate (KY.). $5,500 ’20 KEEJAN; $27,000 2021 OBSMAR.

Brethren–Katira by First Dude; THE SKIPPER TOO, c, 2, GP, Msw, 8-22, 7f, 1:25 2/5. B-Arindel (FL.).

Cajun Breeze–Zoe’s Smile by Factum; DELIGHTFUL BREEZE, f, 2, GP, Mcl 12500, 8-22, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Creative Cause–Divine River by Divine Park; ORIGINATE, f, 2, PRM, Msw, 8-22, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Brereton C. Jones & B. Ned Jones (KY.). $7,000 ’20 KEESEP.

Danzing Candy–Bosserette by Street Boss; GOLD RUSH CANDY, c, 2, DMR, Msw, 8-22, 6f, 1:12 1/5. B-Dan Leach & Valencia Leach (KY.). $115,000 ’20 OBSOCT.

Frankel (GB)–Rubina (IRE) by Invincible Spirit (IRE); FORTINENO (IRE), f, 2, SAR, Msw, 8-22, 1 1/16mT, 1:49 2/5. B-Haras Don Alberto (IRE.). $400,000 ’20 KEESEP.

Heart’s Cry (JPN)–Princessofthestars (IRE) by Sea the Stars (IRE); CARDIO PRINCESS (JPN), f, 2, WO, Msw, 8-22, 5fT, :59 . B-Taihei Stud Farm Co. Ltd (JPN.). 20,520,000JPY ’19 JPNJUL.

Into Mischief–Ameristralia (AUS) by Fastnet Rock (AUS); AIN’T EASY, f, 2, DMR, Msw, 8-21, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $400,000 ’20 KEESEP.

Mineshaft–Feel That Fire by Lightnin N Thunder; GODDESS OF FIRE, f, 2, SAR, Msw, 8-22, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Red Oak Stable (KY.). *1/2 to Mind Control(MG1$1,259,229).

Palace Malice–Missmollybygolly by Scat Daddy; BENS MALICE, g, 2, CBY, Msw, 8-22, 7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Pete Mattson (MN.).

Runhappy–Daylight’s Coming by Stormy Atlantic; RUN TO DAYLIGHT, g, 2, CT, Msw, 8-22, 4 1/2f, :52 3/5. B-James Franklin Miller (WV.). $115,000 ’20 KEEJAN; $60,000 ’20 KEESEP.

Shanghai Bobby–Empire Rose by Empire Maker; SHANGHAI SHAMROCK, f, 2, SAR, Mcl 75000, 8-22, 6f, 1:12 4/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.).

Sixthirteen–Meant to Be Mia by War Chant; EL MAESTRO, g, 2, EMD, Mcl 25000, 8-22, 5f, :59 . B-Lisa Baze (OR.).

Straight Fire–Luckfromabove (IRE) by Excellent Art (GB); FIRE ESCAPE, f, 2, EMD, Mcl 25000, 8-21, 5f, :58 3/5. B-LNJ Foxwoods (CA.).

Algorithms–Glorious Success by Successful Appeal; ALADO, c, 3, GP, Moc 40000, 8-22, 5fT, :56 4/5. B-Teneri Farm Inc & Bernardo Alvarez Calderon (KY.).

Artful Run–Campfire Party by Forest Danger; PARTYPARTYARTIE, f, 3, ALB, Mcl 6500, 8-22, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Greg Green & Dwain Yarbar (NM.).

Bahamian Squall–Gingerbread by Slew City Slew; ISLAND MAGIC, f, 3, PRM, Mcl 30000, 8-21, 6f, 1:11 3/5. B-Gator Island Racing LLC (FL.). *1/2 to Singing My Way($282,847).

Best Act–Market Wizard by Curlin; ACTING WIZARD, g, 3, RP, Mcl 15000, 8-21, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Beth Caster & Boyd Caster (OK.).

Bodemeister–Naseem by Point Given; UNSHAKABLE U, f, 3, PIM, Msw, 8-22, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Mojallali Stables, Inc. (KY.). *1/2 to Unstoppable U(SW$375,202).

Champ Pegasus–Littlebitoflove by High Yield; LOVE ON THE FLY, f, 3, EMD, Mcl 5000, 8-21, 1m, 1:42 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $4,000 ’19 WASAUG. *1/2 to Bitty Kitty(MSP$256,646) *1/2 to Zandar(SP$290,365).

Cigar Street–Come Sea by Exchange Rate; PARKER MADISON, f, 3, MNR, Msw, 8-22, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Thomas J. Young (KY.).

Clubhouse Ride–Tahitian Lagoon by Unusual Heat; UNUSUAL RIDE, f, 3, DMR, Msw, 8-22, 1mT, 1:36 3/5. B-Harris Farms & Donald Valpredo (CA.). $1,000 ’19 CTNAUG.

Dialed In–Bringinginthelute by Midnight Lute; DIAL IN FOR LUTE, g, 3, RP, Msw, 8-21, 1m, 1:39 . B-C. R. Trout (KY.).

El Caballo–Perfect Fashion by Eddington; ALITTLEBITOFLIME, g, 3, PRM, Mcl 15000, 8-21, 6f, 1:12 3/5. B-Kurt Kindschuh (IA.). $500 ’19 IOWSEP.

Into Mischief–Lady Kierkegaard by Arch; POQUITOMAS, f, 3, RP, Msw, 8-21, 1m, 1:40 4/5. B-Jerry Durant (KY.). $155,000 ’19 KEESEP.

Lemon Drop Kid–Weoka by Cherokee Run; HATCHET CREEK, g, 3, FAN, Mcl 7500, 8-21, 5f, 1:01 3/5. B-Carolyn Wilson (FL.).

Lotsa Mischief–Mis Pardner Rules by Peace Rules; MIS YA LOTS, g, 3, GPR, Msw, 8-22, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Jackie Christenson & Kaydan Investments (AZ.). $7,000 ’19 ARZNOV.

Maclean’s Music–Keiai Tokyo by Medaglia d’Oro; ILKNUR, f, 3, GP, Mcl 20000, 8-22, 6f, 1:12 2/5. B-C Biscuit Racing & Smart Angle, LLP (PA.). $16,000 ’18 KEENOV; $40,000 ’19 KEESEP.

Oxbow–C’Est Moi by Eskendereya; VOLNAY, f, 3, CT, Mcl 12500, 8-22, 7f, 1:26 . B-Jak Knelman (KY.).

Paynter–Patrice Merion by English Channel; POP POP’S DREAM, f, 3, DMR, Mcl 50000, 8-22, 1 1/16mT, 1:44 . B-Vision Equine Partners (KY.). *Full to Nanoosh(SW$259,197).

Petionville–Forest Nightlife by Forest Camp; PET’S NIGHT, g, 3, PIM, Mcl 10000, 8-22, 6f, 1:13 1/5. B-Audrey R. Murray (MD.).

Revolutionary–Fiery Beauty by Soto; SPRITZ OF SPRITE, f, 3, CT, Mcl 5000, 8-21, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Judy B. Clemow (KY.). $4,000 ’19 OBSOCT.

Social Inclusion–Elusive Blackjack by Elusive Quality; ELUSIVE EYES, f, 3, MNR, Mcl 4000, 8-22, 5 1/2f, 1:09 2/5. B-Sergio Ripamonti (FL.).

Street Sense–Running Debi C by Unbridled’s Song; ROCKDALE, g, 3, LAD, Mcl 12500, 8-22, 1mT, 1:39 1/5. B-TK Stables LLc & Godolphin (KY.). $67,000 ’19 KEESEP; $62,000 ’19 OBSOCT; $130,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Mailman Money($266,166).

Tapit–Sweet Dreams by Candy Ride (ARG); SUBCONSCIOUS, g, 3, DMR, Msw, 8-21, 1 1/16mT, 1:43 . B-Buscar Stables, Inc (KY.). $380,000 ’18 KEENOV.

Teeman–Cuvecious by Cuvee; CUVEE TEE, f, 3, CTM, Mcl 16000, 8-22, 7f, 1:26 . B-Lorn Nysted (AB.).

Tonalist–Maya Strike by Smart Strike; SWEET SERENADE, f, 3, WO, Msw, 8-22, 1mT, 1:39 1/5. B-R. S. Evans (KY.). $40,000 ’19 FTKOCT.

Unbridled Energy–More Sweet Secrets by Wiseman’s Ferry; VACATION SECRET, f, 3, MNR, Msw, 8-22, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Williams Racing Corp (WV.).

Uncle Lino–Lookin for Me by Posse; LOST UNCLE, g, 3, PIM, Mcl 16000, 8-22, 5f, :59 2/5. B-Bob Gerczak & Chris Gracie (MD.).

Violence–Betar B Sharp by Cherokee Run; VIVA VIOLENCE, f, 3, FAN, Mcl 7500, 8-21, 5f, 1:00 4/5. B-Rhianon Farms, Inc (KY.). $17,000 ’18 KEENOV; $7,500 ’19 FTKOCT.

Champ Pegasus–Keene Reverie by Big Brown; PREACHER BROWN, g, 4, FER, Mcl 5000, 8-22, 5f, 1:02 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Chatain–Almost Sweet by Laabity; SWEET RACHEL, g, 4, LAD, Mcl 5000, 8-22, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Chad White (LA.).

Colonel John–Darling Monique by El Corredor; COLONEL JACKSON, g, 4, GP, Mcl 12500, 8-22, 1 1/16mT, 1:44 . B-St. Simon Place (KY.).

Distorted Humor–Liszy’s Union by Dixie Union; LEADING WEST, r, 4, SAR, Mcl 40000, 8-22, 7f, 1:24 4/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.). $90,000 ’18 KEESEP.

Midnight Lute–Sethna by Discreet Cat; NED CHRISTIE, g, 4, AP, Mcl 6250, 8-21, 1m, 1:39 2/5. B-Carolyn Wilson (FL.).

Point of Entry–Way Smarter by Smart Strike; SMART ENTRY, f, 4, PIM, Mcl 16000, 8-22, 1 1/16mT, 1:51 2/5. B-Adena Springs (ON.). $3,200 2019 OBSJUN.

Redding Colliery–Senorita Elena by Spanish Steps; DARING DARIAN, f, 4, EVD, Mcl 10000, 8-21, 6f, 1:14 1/5. B-Paul Marceaux (LA.).

Rookie Sensation–Thats Our Princess by Curlin; DR. GREEN, g, 4, WO, Moc 40000, 8-22, 7 1/2fT, 1:32 4/5. B-Gustav Schickedanz (ON.).

Scorewithcater–Unusual Logic by Unusual Heat; PROJECT LOGIC, f, 4, FER, Mcl 5000, 8-21, 5f, 1:01 1/5. B-Robert Master (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Smooth Air–Miso Good by Eddington; BEAR TOOTH PASS, f, 4, EVD, Mcl 5000, 8-21, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Mt. Joy Stables (LA.).

Storm and a Half–Loranger Sunrise by Eugene’s Third Son; STORMY SUNRISE, f, 4, LAD, Mcl 12500, 8-22, 1mT, 1:40 4/5. B-C. Blaine Williams (AR.).

Temple City–C K Given by Point Given; ADMIRAL RETURNS, c, 4, AP, Msw, 8-21, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-John Reinhart (IL.). *1/2 to Purely Given($299,145).

Will Take Charge–Our Mariah by Mt. Livermore; TEN HATS, f, 4, WO, Moc 25000, 8-22, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Kingview Farms (ON.). *1/2 to Something Extra(MG2$1,015,394).