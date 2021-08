North American Maiden Winners Aug. 23

American Pharoah–Haysee by Orientate; HUSBAND MATERIAL, c, 2, DEL, Msw, 8-23, 1m 70y, 1:44 1/5. B-AJ Suited, LLC (KY.). *1/2 to Uncle Lino (G1P$316,160).

Court Vision–Like a Butterfly by Two Punch; AVERI EVER AFTER, f, 2, LAD, Msw, 8-23, 5f, 1:01 . B-Christine D. Early (LA.). $1,500 ’20 ESLYRL.

English Channel–Secret Humor by Yes It’s True; BRIT’S WIT, g, 2, IND, Msw, 8-23, 7 1/2fT, 1:31 2/5. B-John Kuehl (KY.). $30,000 ’20 FTKOCT.

Exaggerator–Miss Kekoa by Exchange Rate; SEA LEVEL, f, 2, IND, Msw, 8-23, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Barry Butzow & Joni Butzow (KY.).

Jump Start–Moonstone Beach by Disco Rico; DR. STEVE, c, 2, PRX, Msw, 8-23, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Dr. Stephen Morrone, Dan Kimball & John Spendolini (PA.).

Lent–Leading Lady by Quiet Cash; BARNEY GOOGLE, g, 2, HST, Moc 25000, 8-23, 6f, 1:14 1/5. B-Swashbuckler Thoroughbreds (BC.).

Paynter–Mays Treasuretrove by Forestry; PAYNT BY NUMBER, f, 2, DEL, Msw, 8-23, 1m 70y, 1:47 3/5. B-Bryan R. Baker (FL.). $45,000 2021 FTMTYO.

Tom’s Ready–March On by War Front; READY TO MARCH, c, 2, FL, Msw, 8-23, 5f, 1:00 2/5. B-Mike Pietrangelo (KY.). $5,000 ’20 KEESEP.

Violence–La La’s Cookin by Harlan’s Holiday; WHAT’S COOKIN, f, 2, PRX, Msw, 8-23, 5 1/2f, 1:05 . B-Gregory and Caroline Bentley Breeders (PA.).

Boos–She’s Cruzin by Tom Cruiser; J. CRUZ, g, 3, CTM, Mcl 6000, 8-22, 6f, 1:10 2/5. B-Paul Treasure (ID.). $5,000 ’19 ARZNOV.

Can the Man–Four Karats by Diamond; YOU JUST WATCHME, f, 3, PRM, Mcl 5000, 8-23, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Dave McShane & Don Frazier (IA.).

Emperor Tiberius–Mari Bowen by Indian Charlie; E T’S DEUCES WILD, g, 3, PRX, Mcl 10000, 8-23, 6f, 1:11 1/5. B-R. N. Miller (PA.).

Gemologist–Grand Cru Cruzian by Forestry; VILLAGE QUEEN, f, 3, PID, Mcl 15000, 8-23, 6f, 1:11 2/5. B-Siena Farms LLC (KY.).

Mizzen Mast–Pure of Spirit by Purim; THE BIG GREY, g, 3, FL, Msw, 8-23, 1m 70y, 1:46 . B-McGregor Brothers (KY.). $60,000 ’19 KEESEP.

Numaany–Go Sweetly by Graeme Hall; TUXEDO, g, 3, HST, Mcl 4000, 8-23, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Ralph Jesiak (BC.). C$3,000 ’19 BRCSEP.

Uncle Lino–Circular Rhythm by Flatter; CHRONOLOGY, f, 3, PRX, Msw, 8-23, 7f, 1:24 4/5. B-Spring Run Farm, LLC (PA.).

Uncle Mo–Just Wicked (G2), by Tapit; SECOND ROW CENTER, f, 3, CNL, Msw, 8-23, 1mT, 1:37 . B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). $435,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Wicked Halo (G2).

Weigelia–Katarica Disco by Disco Rico; FORE HARP, c, 3, PRX, Msw, 8-23, 7f, 1:25 . B-St. Omer’s Farm (PA.). $80,000 ’19 FTMYRL. *Full to Pink Princess (SP$572,135) *Full to Fat Kat (MSW$423,318) *Full to Disco Rose (G2P$449,280) *Full to Smooth B (MSW$499,538).

Commissioner–Hogan Beach by Harlan’s Holiday; ABOVE THE LINE, f, 4, FE, Msw, 8-23, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Colebrook Farms (ON.). *1/2 to Beach Flower (G1P$510,945).

Dialed In–Golden Honor by Mr. Prospector; HADLEYS HERO, f, 4, LAD, Mcl 5000, 8-23, 1m 70y, 1:49 1/5. B-Odis Grimes Jr. (AR.).

Signature Red–Monclova by Niigon; STRIKING RED, f, 4, FE, Mcl 4500, 8-23, 6f, 1:12 4/5. B-Colebrook Farms (ON.).

Silk Broker–Jill’s Layup by Senor Conquistador; BIG STOCK WINNER, c, 4, TDN, Mcl 7500, 8-23, 6f, 1:15 2/5. B-Edward H. Stone (OH.).