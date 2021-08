North American Maiden Winners Aug. 24

Boisterous–Niqaaba by Invasor (ARG); R THING, f, 2, AZD, Moc 30000, 8-24, 4 1/2f, :52 4/5. B-Golden Creek Equine (WY.).

Ghaaleb–Wildwood Ranger by U S Ranger; GHAALEB’S RANGER, f, 2, FAN, Msw, 8-24, 5f, 1:00 . B-William P Stiritz (IL.).

Great Notion–Heavenly Moon by Mojave Moon; LUNA BELLE, f, 2, CNL, Msw, 8-24, 6f, 1:09 1/5. B-Fred A Greene Jr. & Deborah Greene & Hamilton Smith (MD.). *1/2 to Moon Virginia (MSP$391,356).

Lantana Mob–Mining Town by J Town; BOOTDADDY JUSTICE, g, 2, IND, Mcl 20000, 8-24, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.).

Revolutionary–Bylia by Bandini; SAFE, c, 2, FAN, Msw, 8-24, 5f, 1:01 2/5. B-Terry L. Morgan DVM (IL.).

Shanghai Bobby–Vandelita by Street Sense; SHANGHAI DAWN, f, 2, HST, Mcl 16000, 8-23, 6f, 1:14 4/5. B-Tod Mtn. Thoroughbreds (BC.).

The Big Mystery–Pathos by Successful Appeal; XY TIME, c, 2, CNL, Mcl 20000, 8-24, 1mT, 1:37 2/5. B-Gelfenstein Farm (FL.).

Violence–Sardinia by Tapit; SAN COSTANTINO, c, 2, PID, Msw, 8-24, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Tracy Farmer (KY.).

Central Banker–Private Escort by Dance With Ravens; NIGHT ESCORT, g, 3, FL, Msw, 8-24, 6f, 1:12 2/5. B-Seamus Coughlan (NY.). $25,000 ’19 KEESEP.

Firing Line–Divine Doris by Divine Park; OREGON COUNTY, g, 3, LAD, Mcl 5000, 8-24, 1m 70y, 1:46 3/5. B-William J. Prichard (AR.).

First Samurai–Richie’s Trix by Majestic Warrior; HICKORY HIGH, g, 3, IND, Mcl 15000, 8-24, 6f, 1:11 2/5. B-Robert L. Losey (IN.). $30,000 ’19 KEESEP.

Frac Daddy–Fiddlesticks by Pleasant Tap; SPLENDIDA, f, 3, FE, Mcl 6250, 8-24, a5fT, 1:01 . B-Patricia Weber & Robert Weber (ON.). $7,200 ’19 FTKOCT.

Majestic City–Peppermint Queen by Zanjero; GUCCI GAL, f, 3, PID, Mcl 7500, 8-24, 6f, 1:11 1/5. B-Bloom Racing Stable (NY.). $8,500 ’19 FTKOCT.

Noble Mission (GB)–Evil Queen by Hear No Evil; QUEEN’S MISSION, f, 3, FAN, Msw, 8-24, 6f, 1:13 1/5. B-Janet Erwin (FL.). $23,000 ’19 OBSOCT.

Not This Time–Carson City Babe by Carson City; CARSON CITY STORM, f, 3, BTP, Msw, 8-24, 6f, 1:14 1/5. B-Langsem Farm, Inc. (OH.). $8,200 ’19 KEESEP.

Oxbow–It’s My Passion by Successful Appeal; AMAZING DANCER, f, 3, BTP, Mcl 12500, 8-24, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Barry Higgins & Lee Robey (KY.).

Shackleford–Rose Canyon by Sky Mesa; SIR DEPUTY, g, 3, PRM, Mcl 30000, 8-23, 1m 70y, 1:43 2/5. B-Regan Wright & Don Gibb (NY.). $6,500 2020 CALMIX.

The Big Beast–It’s Sophie by Montbrook; SUNNY BEAST, g, 3, TDN, Mcl 5000, 8-24, 5f, :59 3/5. B-Helen Y. Painter (FL.). $3,500 2020 OBSSUM.

Violence–Brilliant Future by Mingun; TITRATE, g, 3, CNL, Mcl 25000, 8-24, 1mT, 1:37 3/5. B-Lawrence Marshall Opas MD, Frank Sinatra MD & John Jain MD (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

War Dancer–Healthy Debate by Freud; SYNONYM B C, g, 3, FL, Mcl 11000, 8-24, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Blue Chip Bloodstock, Inc. (NY.). *1/2 to Awesome Debate (SW$322,577).

Wicked Strong–Mountain Vow by Broken Vow; OUR STRONG VOWS, f, 3, CNL, Mcl 25000, 8-24, 5 1/2fT, 1:04 4/5. B-Murray Rojas (PA.). $5,000 ’19 FTMYRL.

Courageous Cat–Bridesmaid by Valid Expectations; FEARLESS KITTEN, f, 4, CNL, Mcl 10000, 8-24, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Matthew Kilstein & Andrea Nussinow (NY.).

Mucho Macho Man–Catena Zapata (BRZ) by Thignon Lafre (BRZ); MACHISIMA, f, 4, FE, Mcl 6250, 8-24, a7fT, 1:29 2/5. B-Andy Stronach (KY.).

Sky Approval–Sweet Waters Dream by Research; FLY SWEET SKY, g, 4, MNR, Mcl 4000, 8-23, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Rick Wernette (MI.).

Sungold–Thendoftherainbow by Amaruk; TOBESUNNY, f, 4, HST, Mcl 16000, 8-23, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Bruce Unwin (BC.).