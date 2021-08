North American Maiden Winners Aug. 25

Constitution–Clockstrucktwelve by Malibu Moon; MR JEFFERSON, c, 2, CNL, Msw, 8-25, 6f, 1:09 4/5. B-R. Larry Johnson (MD.).

Fed Biz–Ournaughtyescapade by Unbridled’s Song; NAUGHTYNAUGHTY, f, 2, AP, Mcl 25000, 8-25, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Richard Ravin (FL.).

He’s Had Enough–Shawl by Medallist; SPEEDY ENOUGH, f, 2, CBY, Msw, 8-24, 6f, 1:12 2/5. B-Pete Mattson (MN.).

Keen Ice–Annabill (MSW$709,200), by Outflanker; GOLDEN EIB MICRPHN, f, 2, DEL, Mcl 20000, 8-25, 5f, 1:00 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $4,000 ’20 KEESEP.

Kitten’s Joy–Strike It Rich (G3), by Unbridled’s Song; WATERVILLE, f, 2, SAR, Msw, 8-25, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-Waterville Lake Stables, Ltd LLC (NY.). *1/2 to Sea Foam (MSW$678,745).

Klimt–Sweetness Galore by Rock Hard Ten; EISWEIN, f, 2, CNL, Mcl 20000, 8-25, 1mT, 1:38 4/5. B-Rosilyn Polan & Bortolazzo Stables LLC (KY.). $10,000 ’20 FTYRLS.

Mondavi–Colton’s Dilemma by Timeraker; BELLA BOLLE, f, 2, IND, Msw, 8-25, 5 1/2f, 1:07 . B-Marvin A Johnson (IN.).

Morning Line–Virginia’s Joy by Kitten’s Joy; SWEET N SASSY, f, 2, AP, Msw, 8-25, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Cyndi Loomis (KY.).

Numaany–Ansede by Catienus; ANAAMY, f, 2, HST, Mcl 16000, 8-24, 3 1/2f, :40 1/5. B-Ole Nielsen (BC.).

Practical Joke–Abundanceofcaution by Kitten’s Joy; PRACTICAL COACH, c, 2, PRX, Msw, 8-25, 6f, 1:11 1/5. B-Machmer Hall, Carrie Brogden & Craig Brogden (KY.). $150,000 ’20 KEESEP; $270,000 2021 FTMTYO.

Tonalist–Auntie Martha by War Pass; TRICKY LEE, g, 2, ARP, Msw, 8-25, 4 1/2f, :52 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $13,000 ’20 ARZNOV. *1/2 to Gam’s Mission(G3$277,258).

Uncle Lino–Wickedly Clever by Clever Trick; CENTER MID MADDIE, c, 2, PID, Msw, 8-25, 5 1/2f, 1:05 . B-Nicholas Fazzolari (PA.).

Bellamy Road–Cleopatra’s Needle by Sky Classic; ROAD TO THE CROWN, f, 3, FL, Msw, 8-25, 1m 40y, 1:45 3/5. B-Amy Boll & Patrick Baratta (NY.). *1/2 to Cleopatra’s Strike (G2$484,094).

Big Blue Kitten–Sallys Rock by English Channel; KITTEN ROCKS, f, 3, BTP, Mcl 7500, 8-25, 1m, 1:44 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,200 ’19 KEESEP.

Bustin Stones–Little Rocket by Yes It’s True; GONE AND FORGOTTEN, f, 3, FL, Msw, 8-25, 6f, 1:12 1/5. B-Stonewall Farm (NY.).

Flat Out–Ella’s Lute by Midnight Lute; FLAT OUT PHOEBE, f, 3, DEL, Mcl 16000, 8-25, 1m 70y, 1:50 . B-James A. Everatt, Janeane A. Everatt &J. Arika Everatt-Meeuse (KY.).

Frost Giant–Wundahowigothere by Big Brown; HEY RED, f, 3, FL, Mcl 5000, 8-25, 6f, 1:15 1/5. B-Sunrise Stables LLC (NY.).

Ghostzapper–Mango Diva (GB) (G2$254,407), by Holy Roman Emperor (IRE); TO KALON, g, 3, BTP, Mcl 7500, 8-25, 1m, 1:43 2/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Java’s War–Careful Charlie (IRE) by Tapit; CAREFUL JAVA, f, 3, FE, Msw, 8-24, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Charles Fipke (ON.).

Kitten’s Joy–Smart Trade by Smart Strike; SMART LAD, g, 3, HST, Moc 25000, 8-24, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $19,000 ’19 KEESEP.

Last Gunfighter–Rebel Rosemary by Coastal Storm; ECONOMIC POWER, g, 3, PEN, Mcl 16000, 8-25, 6f, 1:10 2/5. B-William J Solomon VMD (PA.).

More Than Ready–Midnight Watch by Stormy Atlantic; READY AT MIDNIGHT, f, 3, AP, Mcl 25000, 8-25, a1mT, 1:40 4/5. B-Lakland Farm (KY.). $6,000 ’19 KEESEP.

Mshawish–Lady Rushmoore by Wild Rush; STORYBOOK FARM, f, 3, ASD, Mcl 5000, 8-24, 6f, 1:14 1/5. B-Burden Creek Farm & Clifton Farm (KY.).

Not This Time–My Wish List by Flatter; AINTGOTTACLUE, g, 3, CNL, Mcl 25000, 8-25, 6f, 1:09 . B-Bill Adair & Phyllis Adair & Connie Brown (KY.).

Oliver’s Twist–Seattle Sheba by Seattle Sun; SEATTLE TWIST, f, 3, ARP, Mcl 5000, 8-25, 5 1/2f, 1:06 . B-Tyrone Gleason & Menoken Farms (CO.). $2,600 ’19 COLSIL.

Signature Red–Russian Jewel by Wildcat Heir; RUSSIAN RED, g, 3, ASD, Mcl 5000, 8-24, 6f, 1:15 3/5. B-Larry Falloon & Denis Huberdeau (MB.). C$1,600 ’19 MANAUG.

Speightster–Gold Ribbon by Medaglia d’Oro; SPEIGHTSTER’S GOLD, f, 3, PRX, Mcl 16000, 8-25, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $33,000 ’19 KEEJAN; $47,000 ’19 KEESEP; $42,000 2020 OBSSPR.

Street Boss–Moonlit Bay by Malibu Moon; DIGITAL FUTURE, c, 3, SAR, Msw, 8-25, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Jack Liebau Sr. (KY.). $90,000 ’19 KEESEP.

Super Ninety Nine–Maid of Cotton by Partner’s Hero; MAID THE JOURNEY, g, 3, DEL, Mcl 15000, 8-25, 1m, 1:40 . B-Country Life Farm (MD.). $3,500 ’18 FTMDEC.

Temple City–Radiant Rocket by Peteski; POWER THROUGH, g, 3, AP, Msw, 8-25, a5fT, :59 2/5. B-Team Block (IL.).

Tizdejavu–Tutta Bella (SW$280,644), by Holy Bull; HOLY TUTTA BELLA, f, 3, AZD, Moc 30000, 8-24, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Pamela Cee Ziebarth (KY.). $4,100 ’19 ARZNOV.

Zip Quik–Blissful Trip by Trippi; QUE TEE, f, 3, ARP, Msw, 8-25, 6f, 1:10 4/5. B-Menoken Farms & Bill Vanlandingham (CO.).

Abraaj–Four Girls by Foxhound; COUNTESS CAT, f, 4, HST, Mcl 4000, 8-24, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Jennifer Mcmillan (BC.). C$16,500 ’18 BRCSEP.

Adios Charlie–Aunt Jean by Joyeux Danseur; ADIOS BOBBY, g, 4, PID, Mcl 15000, 8-25, 1m 70y, 1:42 3/5. B-Larry Hall & Nora Imprescia (FL.).

Animal Kingdom–Rumbaua by Bernstein; INACEPTABLE, g, 4, PRX, Mcl 16000, 8-25, 1 1/16m, 1:49 3/5. B-John R. Cummins (KY.). $28,000 ’18 KEESEP; $25,000 2019 FTMMAY.

Boisterous–Ultra Awesome by Awesome Again; ADRIENNE’S PROGENY, f, 4, AZD, Mcl 5000, 8-24, 5f, :58 3/5. B-Via Encanto Farms, LLC (CA.).

Desert Party–Coups de Soleil by Sun King; COUPS DE PARTY, f, 4, FL, Mcl 5000, 8-25, 6f, 1:14 2/5. B-Sinatra Thoroughbreds Racing and Breeding, LLC (NY.).

Langfuhr–Formal Plan by Formal Gold; SIR. REZ, g, 4, BTP, Msw, 8-25, 6f, 1:14 2/5. B-Jennifer Tooley (OH.).