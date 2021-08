North American Maiden Winners Aug. 27

Aikenite–Lillies Trip East by Oxbow; MOLLIES HOPE, f, 2, GP, Mcl 35000, 8-27, 1mT, 1:37 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Bayern–Chalonitka by Empire Maker; DING DING, f, 2, TIM, Msw, 8-27, 4f, :47 . B-Tony Lacy & Kathie Maybee (KY.).

California Chrome–Tipsy At Midnight by Midnight Lute; MIDNIGHT CHROME, c, 2, MTH, Msw, 8-27, 1mT, 1:38 3/5. B-New Dawn Stable, LLC & Deo Volente Farms (KY.). $35,000 ’20 FTKOCT.

Candy Ride (ARG)–Viva Malala by Malibu Moon; VIVA VICTORY, c, 2, MTH, Msw, 8-27, 5 1/2fT, 1:05 4/5. B-JSM Equine (KY.). $25,000 2021 OBSSUM.

Exaggerator–Declaim by Sky Mesa; EXCLAIM, c, 2, ELP, Mcl 30000, 8-27, 1mT, 1:39 2/5. B-Big Chief Racing LLC & Rocker O Ranch LLC (KY.).

Goldencents–Dress for Ballet by Drosselmeyer; BOSS NINE, g, 2, EMD, Msw, 8-26, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Fransisco Rangel (KY.). $25,000 ’20 WASAUG.

Not Bourbon–Miss Norman by Artax; KEEP IT NEAT, f, 2, WO, Moc 40000, 8-27, 6 1/2fT, 1:17 3/5. B-Ballycroy Training Centre (ON.).

Orb–Aesculus by Horse Chestnut (SAF); STILL DOING TIME, f, 2, TIM, Mcl 10000, 8-27, a6 1/2f, 1:22 . B-BHMFR, LLC (KY.). $2,000 ’20 KEESEP.

Stay Thirsty–Santa Lucia by Bandini; MISS SHADY, f, 2, GG, Mcl 25000, 8-27, 5f, :59 4/5. B-Rusty Brown & Debi Brown & Victor Flores (CA.).

Stellar Rain–Rate Rise by High Yield; RUNNING FOR GRACE, f, 2, RUI, Msw, 8-27, 5f, :58 4/5. B-Bryan D. McDonald (NM.).

Tapiture–Biogio’s Gift by Any Given Saturday; TAP DANCING LADY, f, 2, BTP, Msw, 8-27, 6f, 1:14 1/5. B-Lou Dunn DieKemper (KY.).

War Dancer–Chimichurri (G3$269,126), by Elusive Quality; SURPRISE BOSS, c, 2, SAR, Msw, 8-27, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Blue Chip Bloodstock, Inc. & War Dancer LLC (NY.). $7,000 ’20 KEESEP; $37,000 2021 OBSMAR.

Atta Boy Roy–Dance With Effie by Chhaya Dance; NORTHWEST RAIN, g, 3, EMD, Mcl 15000, 8-26, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-John Parker (WA.).

Cairo Prince–McCool by Giant’s Causeway; NO PAYNE, f, 3, SAR, Msw, 8-27, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Sequel Stallions New York, LLC&Stonestreet Thoroughbred Holdings (NY.). $37,000 ’19 FTNAUG.

California Chrome–Our Biggest Fan by Distorted Humor; CHROME FINISH, g, 3, ELP, Mcl 30000, 8-27, 1m, 1:38 4/5. B-Perry Martin & Denise Martin (KY.). $175,000 ’19 KEESEP.

Cyber Secret–Firma by Crafty Shaw; CYBER SNEAKER, f, 3, EVD, Mcl 5000, 8-26, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-John Thiel, Libbie Thiel & Big Dog Racing (AR.).

Data Link–Captive Melody by Unbridled’s Song; MOMMA RIO, f, 3, BTP, Msw, 8-27, 6f, 1:14 . B-Kelly Wohlers & Laura Wohlers (KY.).

Dominus–Town Queen by Williamstown; DOMINAR, g, 3, ELP, Mcl 7500, 8-27, 6f, 1:11 2/5. B-Carl Hurst & William Bradley (KY.). *1/2 to Divine Queen (MSW$339,344).

Here’s Zealous–Primal Baby ($252,046), by Macho Uno; EMPIRE G, f, 3, CT, Msw, 8-27, 4 1/2f, :52 4/5. B-Kaz Hill Farm (NY.).

Munnings–Quiet Pola by Quiet American; MY MY MUNNY, f, 3, AP, Msw, 8-27, 7f, 1:25 . B-John O’Meara & Charles Goldberg (KY.). $40,000 ’18 KEENOV; $125,000 2020 FTMTYO.

Run Production–Miss Silky Cat by Big Top Cat; LEYTON’S HIPPIE, g, 3, EVD, Mcl 10000, 8-26, 5f, :59 4/5. B-Kearney Segura & Howard Romero (LA.).

The Factor–Wife Support by Distorted Humor; ONE MORE FACTOR, c, 3, CT, Mcl 5000, 8-26, 4 1/2f, :51 3/5. B-William Humphries & RGP Ocala Holdings, LLC (KY.). $9,500 ’19 OBSJAN.

Uncle Mo–J Z Warrior (G1P$342,123), by Harlan’s Holiday; MYSTERY MO, g, 3, GP, Mcl 35000, 8-27, 7f, 1:24 3/5. B-Grousemont Farm (KY.). $270,000 ’19 FTSAUG; $150,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Moon Gate Warrior ($408,703).

War Dancer–Notacharlie’sangel by Fappie’s Notebook; BARRAGE, g, 3, SAR, Msw, 8-27, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Charles Engel (NY.). $18,000 ’18 FTNOCT; $20,000 ’19 FTKOCT.

Weigelia–Awesome Markiza by Awesome Again; LIL TOUGHMAN, g, 3, CT, Mcl 5000, 8-26, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Timothy M Collins (WV.).

Wicked Tune–After the Dream by After Market; LULLABY LAND, f, 3, MTH, Mcl 16000, 8-27, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Patricia Generazio (FL.).

Kantharos–Doc’s Stormy Girl by Dr. Caton; ROMANTIC TALE, f, 4, GP, Msw, 8-27, 5fT, :56 1/5. B-Kristine L Mitchell (FL.). *1/2 to Tanda (MG3$358,626).

Ministers Wild Cat–Home Runner by Speightstown; HE’S A HIT, g, 4, RUI, Mcl 10000, 8-27, 5 1/2f, 1:04 . B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Gemologist–Choice Play by Vindication; GEOSCIENCE, g, 5, GP, Mcl 12500, 8-27, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Sycamores Farm (KY.). $90,000 ’17 KEESEP.