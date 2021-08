North American Maiden Winners Aug. 30

Elusive Hour–Surprise Gift by Service Stripe; TURNING PAGES, g, 2, TDN, Msw, 8-30, 6f, 1:13 3/5. B-Elkhorn Oaks Inc (OH.).

Itsmyluckyday–American Prize by Pure Prize; SAMMY’S SMILE, c, 2, TDN, Msw, 8-30, 6f, 1:14 3/5. B-Maccabee Farm (OH.).

Protonico–Flower Child by Flower Alley; SPLASH OF TONIC, f, 2, IND, Msw, 8-30, 1m, 1:41 4/5. B-Marvin A. Johnson & Bruce Murphy (IN.).

Unified–Half a Notion by Half Ours; DROP DEAD SEXY, f, 2, LAD, Msw, 8-30, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-LA Bred Equine Enterprises (LA.). $15,000 ’20 KEESEP.

Curlin–Temptress by Tapit; FOLD EM, f, 3, LAD, Msw, 8-30, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). *Full to Tenfold (G2$1,190,245).

Il Villano–Cebile by Weigelia; MS CANELA, f, 3, PRX, Mcl 10000, 8-30, 6f, 1:13 3/5. B-Stefano Davis (PA.).

Kantharos–Sweet Fortune by Candy Ride (ARG); SOUPER FORTUNE, c, 3, PID, Msw, 8-30, 1m 70y, 1:41 3/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Orb–Dixietwostepper by More Than Ready; GALLANT GEORGE, g, 3, DEL, Moc 40000, 8-30, 5fT, :57 1/5. B-Newtown Anner Stud Farm (NY.). $16,000 ’19 FTMYRL.

Tale of Ekati–Angels Trace by Bellamy Road; NOT A TRACE, f, 3, FL, Mcl 11000, 8-30, 6f, 1:13 1/5. B-Give Him Six, LLC (NY.). $4,700 2020 OBSSUM.

Algorithms–Crafty Push by Dixie Union; RHYTHMIC, f, 4, FE, Mcl 4500, 8-30, 6 1/2f, 1:20 . B-Colebrook Farms (ON.).

Bodemeister–Classic Stamp (MG2$933,588), by Regal Classic; CLASSY MISTRESS, f, 4, FE, Msw, 8-30, 1m 70y, 1:44 2/5. B-JWS Farms (ON.). C$2,000 ’18 ONTNOV.

Imagining–Collar the Kitten by Kitten’s Joy; IMAGINETHEJOY, g, 4, CNL, Mcl 10000, 8-30, 1mT, 1:38 1/5. B-Lady Olivia at North Cliff LLC (MD.).

Kendalls Bear–Goldekips by Pioneering; NICKY BEAR, g, 4, CNL, Mcl 10000, 8-30, 1mT, 1:37 3/5. B-Charles D. Fawley Sr. & Dianne Fawley (MD.).

Perfect Circle–Lextown Social by Alwuhush; KING SOCIAL, g, 4, IND, Msw, 8-30, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Tracey Wisner (IN.).

Seville (GER)–Broad Outline by Smart Strike; AMPLIO ESQUEMA, f, 4, CNL, Mcl 40000, 8-30, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Edmund T. Mudge IV (MD.).

English Channel–Cho Cho San by Deputy Minister; CHOO CHOO, g, 6, CNL, Msw, 8-30, 2mT, 3:33 4/5. B-Calumet Farm (KY.). *Full to Blueskiesnrainbows (MG2$672,552).