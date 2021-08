North American Maiden Winners Aug. 4

Practical Joke–Mentally Unstable by Good Reward; LANFRANKOPHILE, f, 2, DEL, Msw, 8-4, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Royal Oak Farm & Ashford Stud (KY.). $25,000 ’20 KEEJAN; $20,000 2021 FTMTYO.

Run Away and Hide–Two Foot Up by Copelan Too; HIDEOUT, f, 2, FL, Msw, 8-4, 5f, 1:01 . B-Dr. Jerry Bilinski DVM, Bruce McConnell & Linda McConnell (NY.).

Tapiture–Holiday Chills by Harlan’s Holiday; ISTHATYOURHARLEY, f, 2, PID, Msw, 8-4, 5f, :59 . B-Horseshoe Valley Equine Center LLC (PA.). *1/2 to Chilly Start (SP$335,711) *1/2 to Huntin’theholidays ($251,774) *1/2 to Chilly in Charge (MSW$296,289).

Will Take Charge–Berncredit by Bernstein; TAKE THE BACKROADS, f, 2, SAR, Msw, 8-4, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-E. H. Beau Lane III (KY.). $37,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Sistas Stroll (G3).

Will Take Charge–Deja Blu by Seeking the Gold; BATTLE CHARGE, f, 2, PID, Msw, 8-3, 5f, :59 1/5. B-Siena Farms LLC (KY.).

Bodemeister–Stephangjess by Yonaguska; RUNAWAY A. TRAIN, f, 3, CBY, Mcl 7500, 8-3, 6f, 1:13 1/5. B-Warren Bush (MN.).

Congrats–Road to Mandalay by Sea of Secrets; CANYON OF HEROS, g, 3, FL, Mcl 5000, 8-4, 6f, 1:14 . B-Seth Gregory (NY.). *1/2 to Game Token (SP$312,363) *1/2 to Groupthink ($292,684).

Danza–Misswilloughby by Lee’s Badger; GOLDEN TEXT, g, 3, MNR, Msw, 8-3, 1m 70yT, 1:40 3/5. B-Jackie A. Willoughby Jr. (KY.).

Distorted Humor–Goldstryke Glory (G1P$317,558), by Second in Command; A ROSE FOR RAVEN, g, 3, CBY, Msw, 8-3, 1m 70yT, 1:40 3/5. B-Phoenix Rising Farms & Distorted Humor Syndicate (KY.). $75,000 ’19 KEESEP; $90,000 2021 OBSJAN.

Honorable Dillon–Clean Jean (MSW$274,775), by Ecton Park; STRAIGHT EIGHT, g, 3, FL, Mcl 11000, 8-4, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Daniel Langlais & Neal Allread (NY.).

Lent–Kachina Dream by Falstaff; CALAMAZEUS, g, 3, HST, Mcl 4000, 8-3, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Wil-a-Way Farm (BC.).

Munnings–Pauper’s Queen by Royal Academy; PAUPING, g, 3, CNL, Mcl 16000, 8-3, 1mT, 1:37 . B-Quest Realty & Lee Ann Smith (VA.).

Orb–Towering Escape by Giant’s Causeway; TOWERING ORBIT, f, 3, SAR, Msw, 8-4, 6f, 1:12 . B-Albert Fried Jr. (NY.). *1/2 to Towering Moon ($266,429) *1/2 to Escape to the Moon ($386,399) *1/2 to Ready to Escape ($256,524).

Perfect Soul (IRE)–Two Item Limit (MG2$1,060,585), by Twining; PERFECT LIMIT, f, 3, BTP, Msw, 8-4, 5fT, :57 2/5. B-Charles Fipke (KY.). *1/2 to Il Terrazzo ($253,227) *1/2 to Arena Elvira (G2$497,396).

Point of Entry–Golden Crown (URU) by T. H. Approval; PURPLE DREAM, c, 3, IND, Msw, 8-4, 7 1/2fT, 1:30 1/5. B-Brownwood Farm (KY.).

Silver Mountain–Lead With the Left by Kipling; RAPA NUI, g, 3, IND, Msw, 8-3, 1 1/16mT, 1:47 1/5. B-Charles White (IN.).

Soldat–Corsica by Sky Mesa; CORSIDAT, f, 3, IND, Mcl 15000, 8-4, 6f, 1:13 1/5. B-Anthony Mathias (IN.).

Tamarkuz–Separate Storm by Stormy Atlantic; CRIMSON STORM, g, 3, LAD, Msw, 8-3, 5f, :59 3/5. B-Cindy Greer Harmon (KY.). $17,000 ’19 KEESEP.

Three Hour Nap–Runningatem by Kafwain; GO GET EM, f, 3, IND, Mcl 5000, 8-4, 6f, 1:13 4/5. B-Chris Dorris (IN.).

Uncaptured–The U by Speightstown; VALEROSO, g, 3, TDN, Mcl 5000, 8-4, 6f, 1:11 4/5. B-Miller Racing LLC (FL.). $8,500 2020 OBSJAN.

Uncle Mo–Dakota Queen by War Front; FLYING FORTRESS, f, 3, CNL, Msw, 8-4, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Mr. Joseph Allen LLC (KY.). *Full to Enola Gay (G2).

Will Take Charge–Reading Room by Indian Charlie; HOMEROOM ANGEL, f, 3, BTP, Mcl 12500, 8-4, 6f, 1:13 4/5. B-Lee Mountmellick Farm (KY.). $25,000 ’19 OBSJAN.

Atreides–Defoe Street by Street Sense; ESPECIALLY YOU, f, 4, BTP, Mcl 5000, 8-4, 1m, 1:43 4/5. B-Frances Biszantz (KY.). $5,000 ’18 FTKOCT.

Broken Vow–Willofthewisp by Congrats; LEFTATTHEALTAR, f, 4, PRX, Mcl 10000, 8-4, 6f, 1:13 3/5. B-Elgee Farm & Pin Oak Stud, LLC (KY.). $85,000 ’18 KEESEP.

City Zip–Malhama by Tiznow; AJZAL, c, 4, MNR, Msw, 8-3, 1m 70yT, 1:40 . B-Shadwell Farm, LLC (KY.). $2,000 2020 KEENOV.

City Zip–Heaven Knows What by Holy Bull; ZIP LINE TO HEAVEN, g, 4, CNL, Mcl 25000, 8-4, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-R. Larry Johnson (MD.).

Goldencents–Grace for Grace by English Channel; GOLDEN OAK, g, 4, PID, Mcl 7500, 8-3, 6 1/2f, 1:18 . B-McCauley Farm, LLC (KY.). $80,000 ’18 KEESEP.

Into Mischief–Vegas Trip by Aldebaran; COUSIN ANDREW, g, 4, SAR, Mcl 20000, 8-4, 7f, 1:24 2/5. B-P. Headley & Nancy Bell & NATO (KY.). $270,000 ’18 KEESEP.

Ministers Wild Cat–Main Street by Street Cry (IRE); BRADLEY’S COWBOY, g, 4, MNR, Msw, 8-3, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Richard’s Kid–Tapity Cat by Tapit; KID CAT, f, 4, AZD, Moc 30000, 8-3, 6f, 1:11 1/5. B-John Campo III (AZ.).