North American Maiden Winners Aug. 5

American Freedom–Fabiana’s Flash by City Zip; DEFEND, c, 2, DEL, Msw, 8-5, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Cheryl McGuire, James McGuire,Richard Heysek & Catherine Perez (FL.). $16,000 ’20 OBSOCT.

Blame–Congrats and Roses by Congrats; LOVE THE NEST, c, 2, CBY, Msw, 8-4, 5f, :57 . B-Pete Mattson (MN.). $105,000 ’20 KEESEP.

Elusive Bluff–Desert Recon by Outflanker; TITLETOWN JUSTICE, c, 2, IND, Mcl 20000, 8-5, 5f, 1:01 4/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.).

Exaggerator–Leah’s Secret (MG2$1,158,805), by Tiger Ridge; SILENCE, c, 2, BTP, Msw, 8-5, 1m, 1:44 3/5. B-WinBlaze, LLC (OH.). *1/2 to Nicodemus(G3$295,350).

Exaggerator–Angelita by Harlan’s Holiday; PEERLESS COURT, c, 2, PID, Mcl 20000, 8-5, 5f, :59 4/5. B-KMA Ranch (KY.). $9,000 ’20 KEESEP.

Lotsa Mischief–Deputy Innovator by Margie’s Wildcat; JOKERIN, g, 2, AZD, Moc 30000, 8-4, 4 1/2f, :51 1/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $7,700 ’20 ARZNOV.

Maclean’s Music–Cloudburst by Storm Cat; MYSTIC EYES, f, 2, SAR, Msw, 8-5, 5 1/2fT, 1:03 3/5. B-Pursuit of Success LLC (KY.). $40,000 ’20 KEESEP.

Street Boss–You’re Welcome by Pulpit; MAGICIAN STONE, c, 2, AP, Msw, 8-5, 5fT, :58 3/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $20,000 ’20 KEESEP.

Superestrella–Court of Dreams by Powerscourt (GB); BUTTER LOU, c, 2, SAR, Msw, 8-5, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Beast Mode LLC (NY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Tapiture–Crazy Cat Woman by Kitten’s Joy; LONGSHADOW, c, 2, DEL, Msw, 8-5, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Dede Mcgehee (KY.). $7,000 ’20 KEESEP.

Tapiture–Se Bella by Forestry; HONEY BELLA, f, 2, CBY, Msw, 8-4, 5f, :59 1/5. B-Wood-Mere Farm, LLC (MN.). *1/2 to Belle Tapisserie(SP$370,127).

Uncaptured–Siren Cove by Montbrook; UNCAPTURED LYON, c, 2, PID, Msw, 8-4, 5 1/2f, 1:05 . B-John David O’Farrell & J. Michael O’Farrell, Jr. & William J. Terri (FL.). $50,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Puntrooskie(G3$433,233).

Vengeful Wildcat–Plain Brown by Sightseeing; BROWN OWL, g, 2, ASD, Mcl 18750, 8-4, 4 1/2f, :56 1/5. B-Dr. Betty L. Hughes (MB.).

Amwaal–Shimmering Jul by Omega Code; OMEGA GOLD, c, 3, MNR, Msw, 8-4, 6f, 1:15 3/5. B-Jerry R Johnson & Jennifer A Johnson (WV.).

Bodemeister–Swiss Army Wife by Colonel John; OFF THE BOOKS, g, 3, AZD, Mcl 5000, 8-4, 1m, 1:40 2/5. B-John Hess & Riley Hess (KY.). $30,000 ’19 KEEJAN; $17,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Blessed Again($276,179).

Brody’s Cause–Claiming Victory by Any Given Saturday; MY ALIMONY, f, 3, BTP, Mcl 7500, 8-5, 6f, 1:13 4/5. B-R Legacy Racing (NM.). $20,000 2020 CALMIX.

Brody’s Cause–Silly Little Mama by Old Topper; WITHHERBOOTSON, f, 3, CBY, Msw, 8-4, 1m, 1:40 1/5. B-Scott Pierce (MN.).

Curlin to Mischief–Angie’s Gold by Touch Gold; LESLIE’S GOLD, g, 3, CBY, Msw, 8-4, 6f, 1:10 3/5. B-Valorie Lund, Leslie Cummings & PhilO’Neil (CA.).

Done Talking–Category Three by Ride the Storm; THREE BALL, g, 3, MNR, Mcl 4000, 8-4, 5f, 1:01 . B-Marion Lynn Cuttino (SC.).

Exaggerator–Silsita (G3), by Macho Uno; SILVIA, f, 3, PID, Mcl 17500, 8-5, 6f, 1:11 1/5. B-Saintsbury Farms Inc. (ON.).

Flat Out–Fortune Play (G3P$374,204), by Five Star Day; MAMA LOU, f, 3, AP, Mcl 12500, 8-5, 5 1/2f, 1:06 . B-D. C. Goff (KY.). *Full to Forewarned(G3P$572,633).

Jersey Town–Follow Bourbon by Not Bourbon; BOURBON BLAST, f, 3, PID, Msw, 8-5, 1m 70y, 1:44 2/5. B-Charles Fipke (ON.). $5,000 ’19 FTKOCT.

Kela–Angel in Lace by Fusaichi Pegasus; RUBY’S RED DEVIL, g, 3, CBY, Mcl 7500, 8-4, 1m, 1:40 3/5. B-North Star Stables (MN.).

Not This Time–Spanish Post by Flatter; DANNY DEEP CUTS, f, 3, SAR, Mcl 25000, 8-5, 6f, 1:13 . B-Bluewater Sales & Three Diamonds Farm (NY.). $30,000 ’19 KEESEP.

Nyquist–Mother’s Milk by Silver Deputy; LATTE DOLCE, f, 3, CBY, Msw, 8-5, 6f, 1:09 1/5. B-Johnson, Galvin & Flounders (KY.). $95,000 ’19 KEESEP; $155,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Sheeza Milky Way(G3P$268,415).

Orb–Hollidazzle by Tiznow; LORING PARK, g, 3, CBY, Msw, 8-5, 1mT, 1:37 1/5. B-Lothenbach Stables Inc. (MN.).

Overanalyze–Yaletown by Thunder Gulch; ROYALANDTOULOUSE, f, 3, MNR, Mcl 4000, 8-4, 1m 70y, 1:51 4/5. B-Ralph Kinder (KY.).

Paynter–Mis Vizcaya by Successful Appeal; LEROY JENKINS, c, 3, EVD, Msw, 8-4, 1 1/16m, 1:47 . B-Burden Creek LLC, Springland Farm &Paynter Syndicate (KY.). $5,000 ’19 KEEJAN; $15,000 ’19 OBSOCT.

Richard’s Kid–Sensitive Soul by Bernstein; BOSSY SOUL, f, 3, DMR, Mcl 20000, 8-5, 1m, 1:41 1/5. B-Dahlberg Farms LLC (CA.). $45,000 ’19 FTCYRL. *1/2 to Raised a Secret(G3P$492,130) *1/2 to Image of Joplin($283,157) *1/2 to Minister of Soul(MSW$271,638) *Full to Sapphire Kid(SP$276,739).

Shanghai Bobby–Golden Causeway (GB) by Giant’s Causeway; ROBERT’S LUXURY, g, 3, CNL, Mcl 16000, 8-4, 1mT, 1:38 . B-South Branch Equine LLC (MD.).

Tiznow–Adele Dazeem by Unbridled’s Song; MENZEL, f, 3, EVD, Mcl 10000, 8-4, 5f, 1:00 2/5. B-Machmer Hall (KY.). $90,000 ’19 KEESEP.

Tizway–Indigo Girl (MSW$486,606), by Leestown; SANDRA’S JUEL, f, 3, EVD, Msw, 8-5, 5f, 1:00 . B-Randy Davis & Associates Inc. (LA.). *1/2 to Reckless Ransom($304,212).

Uncle Mo–Cordoba by Unbridled; LISETTE, f, 3, DMR, Msw, 8-5, 1m, 1:39 3/5. B-Aaron Sones (KY.). *1/2 to Sky Flight(G2P$262,684).

Vengeful Wildcat–Agolo Bynoe by Successful Appeal; CALL THE COPS, g, 3, ASD, Msw, 8-4, 6f, 1:13 3/5. B-Dr. Betty Hughes (MB.).

Lookin At Lucky–Fly to Me (MSW$339,061), by Belong to Me; LOOKIN TO FLY, f, 4, SAR, Mcl 40000, 8-5, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-James L. Hogan III (NY.).

Moro Tap–Hive Queen by Shakespeare; MORO MAGIC, f, 4, BTP, Mcl 12500, 8-5, 5fT, :57 1/5. B-Wesley Melcher (AR.).

Paddy O’Prado–Fifolet by Stormy Atlantic; TOTALLY ADDICTED, g, 4, EVD, Msw, 8-4, 5f, :59 . B-Earl Hernandez, Keith Hernandez,John Duvieilh & Bill Langford (LA.).

Speightstown–Quiet Harbor (G3$274,670), by Silver Deputy; BELLEHAVEN, f, 4, BTP, Msw, 8-5, 1 1/16mT, 1:41 4/5. B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.).

Strong Mandate–No Retreat by War Chant; GOLDEN GOPHER, f, 4, CBY, Msw, 8-4, 1mT, 1:38 1/5. B-Lothenbach Stables Inc. (MN.).

Declaration of War–Intelligent Review by Smart Strike; BATTLE OF YORKTOWN, g, 5, WO, Moc 25000, 8-5, 1 1/16mT, 1:45 2/5. B-Kinsman Farm (KY.). $17,000 ’17 KEESEP.

Miraculous Hand–Month of Diamonds by Home Run Trot; TW SKIPPING STONES, g, 5, AZD, Moc 30000, 8-4, 6f, 1:09 3/5. B-Gerald R. Wehrli & Katherine A. Wehrli (ID.).