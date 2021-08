North American Maiden Winners Aug. 6

Graydar–Newport Lulu by Iron Cat; SILVER LULU, f, 2, BTP, Msw, 8-6, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Graydar Syndicate & Rob Malone (OH.).

Itsmyluckyday–She Mabee Wild (MSP$339,094), by Mr. Mabee; MABEE LUCKYNWILD, f, 2, GP, Msw, 8-6, 7f, 1:26 . B-Michelle Shaw (KY.).

Klimt–Very Very by Royal Academy; BARONE CESCO, c, 2, SAR, Msw, 8-6, 5 1/2fT, 1:04 . B-Mckee Stables, Inc (KY.). $10,000 ’19 KEENOV; $30,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Lucky Long ($292,507).

Noble Bird–Alotofappeal by Trippi; KING CAB, g, 2, GP, Msw, 8-6, 6f, 1:11 4/5. B-Ocala Stud & Edward Wiest & William J. Terrill (FL.). $110,000 2021 OBSSUM. *1/2 to Schivarelli (G1P$429,498) *1/2 to Talk Logistics (MG1P$278,120).

Peace and Justice–Karaoke Queen by Flatter; SIX O’CLOCK SARAH, f, 2, PIM, Mcl 25000, 8-6, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-A1A Racing (PA.). $5,000 ’20 FTMYRL.

Speightster–Bullet Sister by Zensational; BIG BOSS BEN, c, 2, ELP, Msw, 8-6, 5 1/2fT, 1:02 1/5. B-Zayat Stables, LLC (KY.). $15,000 ’19 KEENOV.

Closing Argument–Sin Town by Out of Place; EXOTIC TOWN, f, 3, EVD, Mcl 5000, 8-5, 6f, 1:13 3/5. B-Lester J. Barras, Jr. (LA.).

Custom for Carlos–Winters Blast by Commendable; RED MAMBA, g, 3, EVD, Mcl 5000, 8-5, 6f, 1:11 2/5. B-Michelle LaVoice (LA.). $23,000 ’19 TEXAUG.

Fed Biz–Kitten’s Peak by Kitten’s Joy; MAYFIELD OF DREAMS, f, 3, PIM, Mcl 16000, 8-6, 1 1/16mT, 1:46 3/5. B-Warning Drums Racing LLC (MD.).

Girolamo–Rose of Harlan by Harlan’s Holiday; HOLIDAY DANCER, g, 3, BTP, Mcl 5000, 8-6, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Paul HoneyCutt, Ted Reynolds & SteveHill (KY.).

Golden Horn (GB)–Nancy O (IRE) by Pivotal (GB); CASH REFUND (GB), f, 3, ELP, Mcl 10000, 8-6, 1mT, 1:35 1/5. B-Mr John Gunther (GB.). 110,000gns ’19 TATOCT.

Hard Spun–Air Guitar by Five Star Day; AIRBORNE GAL, f, 3, SAR, Mcl 50000, 8-6, 7f, 1:23 3/5. B-Mt. Joy Stables, Inc. & Godolphin (KY.). $75,000 ’18 KEENOV; $100,000 ’19 KEESEP.

Indy Express–Shepardsbaby by Attila’s Storm; B A CHAMPION, g, 3, RUI, Msw, 8-6, 6f, 1:11 1/5. B-B A Champion Partners (NM.).

Lemon Drop Kid–Awesome Elle by Awesome Again; DIGITAL DREAM, f, 3, PIM, Mcl 16000, 8-6, 6f, 1:11 2/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Midnight Lute–Starship Awesome by Awesome Again; BASEBALL POLITICS, c, 3, AP, Mcl 6250, 8-6, 1m, 1:39 2/5. B-Columbiana Farm LLC (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Noble Mission (GB)–She’s a Beauty by Storm Cat; NOBLE MISS, f, 3, RUI, Mcl 5000, 8-6, 5f, :57 4/5. B-Korea Bloodstock (KY.). $13,000 ’19 KEESEP; $5,000 2021 KEEJAN.

Proud Tower Too–Dancing With Lions by Lion Heart; PROUD LION, g, 3, EMD, Mcl 5000, 8-5, 1m, 1:41 1/5. B-Vic Carlson (CA.).

Seville (GER)–Valueaddedpartner by Partner’s Hero; CIARRAI ABU, f, 3, PIM, Mcl 16000, 8-6, 1 1/16mT, 1:46 3/5. B-Kevin P. Morgan (MD.). $4,000 ’19 FTMWIN.

Shackleford–Wonder Upon a Star by Street Cry (IRE); CHAMPAGNE IVY, f, 3, GP, Msw, 8-6, 1mT, 1:35 . B-Phillips Racing Partnership (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

Sixthirteen–Lah Dee Dah Julia by Makors Mark; COVER TWO, f, 3, EMD, Mcl 8000, 8-5, 5 1/2f, 1:05 . B-Rainbow Meadows Farm (WA.). $4,500 ’19 WASAUG.

Stellar Rain–Run Like Hella by Devil’s Bag; RUN LIKE KATE, f, 3, RUI, Mcl 5000, 8-6, 7 1/2f, 1:34 1/5. B-Bryan D. McDonald (NM.).

Will Take Charge–Miss Holiday Inn by Tactical Cat; REWARD NIGHT, g, 3, ELP, Msw, 8-6, 1mT, 1:33 1/5. B-Lantern Hill Farm LLC (KY.).

Constitution–Burg Berg (G2P$266,052), by Johannesburg; FREDERICKTOWN, g, 4, BTP, Mcl 12500, 8-6, 5fT, :56 2/5. B-Richard Snyder & Connie Snyder (KY.). $200,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Lombo (G3) *1/2 to Gray Magician (MG1P$864,779).