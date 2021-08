North American Maiden Winners Aug. 7

Anchor Down–Sky o’ Blue by Henny Hughes; SIMMERING, f, 2, PRM, Msw, 8-6, 5 1/2f, 1:06 . B-H. Allen Poindexter (IA.).

Cairo Prince–Twirl Girl by Twirling Candy; B B BAD, g, 2, PIM, Mcl 25000, 8-7, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Craig B. Singer (KY.). $40,000 ’20 FTKOCT.

Classic Empire–Text Queen by Strong Hope; QUEENS UP, f, 2, AP, Msw, 8-7, 5 1/2f, 1:05 . B-Curtis C. Green (KY.).

Curlin–Beautiful But Blue (MSW$395,450), by El Corredor; MONTEBELLO, c, 2, DMR, Msw, 8-7, 6f, 1:11 2/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $400,000 ’20 KEESEP.

Fed Biz–Bride to Be by Candy Ride (ARG); GROOMS ALL BIZNESS, c, 2, MTH, Msw, 8-7, a5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.).

First Samurai–Indian Bay by Indian Charlie; TARABI, f, 2, ELP, Msw, 8-7, 6f, 1:10 4/5. B-Hinkle Farms (KY.). $240,000 ’20 KEESEP. *Full to Shivaji (G3).

Frosted–Lucky Draw by Lookin At Lucky; YOU LOOK COLD, f, 2, MTH, Msw, 8-7, 6f, 1:11 3/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.).

Grasshopper–Islet by Speightstown; KWAI CHANG, g, 2, PRM, Msw, 8-6, 5 1/2f, 1:05 . B-William Hobbs (IA.). $60,000 ’20 IOWOCT.

Grazen–Sky Marni by Sky Mesa; CONNIE SWINGLE, f, 2, DMR, Msw, 8-6, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Nick Alexander (CA.). *Full to Grazen Sky (G1P$463,852) *Full to S Y Sky (G3$709,540).

Honor Code–Mourette by Smart Strike; CHANCELLOR BAY, c, 2, GP, Msw, 8-7, 7f, 1:23 3/5. B-PT Syndicate #2 (KY.). $60,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Sir Anthony (MG3$495,050).

Lemon Drop Kid–Aurelia by Danzig; DRIPPING GOLD, c, 2, SAR, Msw, 8-7, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Alexander-Groves Thoroughbreds (KY.). $80,000 ’20 KEESEP; $300,000 2021 OBSMAR. *Full to Aurelia’s Belle (MG3$346,387).

Neolithic–Frost Princess by Waquoit; SPLENDA GAIL, f, 2, EVD, Msw, 8-6, a5fT, :57 2/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $70,000 2021 OBSSUM.

Outwork–Mystic Rhyme by Lemon Drop Kid; CREATIVE GIRL, f, 2, GP, Msw, 8-7, 5fT, :56 4/5. B-Nicky Drion Thoroughbreds & Macha Bloodstock (KY.). $3,000 ’20 KEESEP.

Overanalyze–Makers and Me by Good Reward; PUDDINS AND ME, f, 2, LAD, Msw, 8-7, 5f, 1:00 3/5. B-Cloyce Clark & Jay Goodwin (LA.). $2,000 ’20 ESLYRL.

Silent Name (JPN)–Resentless (MSW$281,175), by Trajectory; SILENT RESENT, f, 2, WO, Moc 40000, 8-7, 6f, 1:11 1/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.).

Tapit–Gioia Stella by Medaglia d’Oro; STELLAR TAP, c, 2, SAR, Msw, 8-7, 7f, 1:23 4/5. B-Moyglare Stud Farm Ltd (KY.). $250,000 ’20 KEESEP.

Twirling Candy–Foxbeau by Bluegrass Cat; JUMEIRAH, f, 2, MTH, Msw, 8-7, 6f, 1:11 4/5. B-Alejandro Leon (KY.).

Bellamy Road–Overlook by Roaring Fever; MISSION TRAIL, f, 3, MTH, Mcl 12500, 8-7, 6f, 1:13 2/5. B-George L. Schwartz & Margaret C. Schwartz (MD.). $12,000 ’19 FTMYRL.

Decarchy–Halley’s Field by Thunder Gulch; LAST INNING, f, 3, GG, Msw, 8-6, 1 1/16mT, 1:46 2/5. B-Packsaddle Road, LLC (CA.).

Drill–Rare Elegance by Forestry; MILITARY DRILL, g, 3, MTH, Mcl 30000, 8-6, 5fT, :56 4/5. B-Marion G. Montanari (FL.). *1/2 to Magsamelia ($332,442).

Empire Maker–Royal Story by Lemon Drop Kid; QUEEN GODDESS, f, 3, DMR, Msw, 8-7, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Tolo Thoroughbreds (KY.).

Exaggerator–Yolie’s Choice by Silver Deputy; LIKELY CHOICE, f, 3, PIM, Mcl 16000, 8-7, 5fT, :58 . B-Martha Jane Mulholland & Candyland Farm (KY.). $75,000 ’19 FTMYRL; $26,000 2020 FTMTYO.

Exhi–Rocks Anne by Rock Hard Ten; EXHILARATOR, g, 3, WYO, Mcl 5000, 8-7, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Sarah M. Kortum (AB.).

Fiber Sonde–Kriseyes by Action This Day; MY PRETTY EYES, f, 3, CT, Mcl 12500, 8-6, 4 1/2f, :53 2/5. B-John D. McKee (WV.).

Goldencents–Sky Skier by Sky Mesa; ENDORPHIN RUSH, f, 3, WO, Moc 25000, 8-6, 1 1/16mT, 1:45 . B-Arthur St. George (KY.). $21,000 ’19 FTKFEB.

Graydar–Pink Lollipops by Silver Deputy; GRAY LOLLIPOPS, f, 3, PEN, Mcl 7500, 8-6, 6f, 1:11 3/5. B-Twin Creeks Farm (NY.). $10,000 ’19 FTNAUG.

Guilt Trip–Time Well Spent by Storm and a Half; MIGHTY ABLE, g, 3, LAD, Mcl 12500, 8-7, 6f, 1:14 2/5. B-Scrivener Stables (LA.).

Khozan–Settling Seas by Stormy Atlantic; KHOSEA, f, 3, AP, Mcl 12500, 8-6, 1mT, 1:39 4/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $25,000 2020 OBSSPR.

Medal Count–Salver by Silver Deputy; MINISTER’S MEDAL, g, 3, EVD, Mcl 5000, 8-6, 5f, :57 4/5. B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.). $700 ’18 ESLOCT; $1,200 ’19 ESLYRL.

Midshipman–Aquitania by Leroidesanimaux (BRZ); AQUATICA, f, 3, PRM, Mcl 10000, 8-6, 6f, 1:10 4/5. B-Robert C Francis (KY.). $4,000 2020 OBSSUM.

More Than Ready–Amadeus Melody (GB) by Amadeus Wolf (GB); READY HERO, g, 3, WO, Msw, 8-7, 6 1/2fT, 1:16 . B-International Equities Holding, Inc. (KY.). $80,000 2020 OBSMAR.

Morning Line–Analemma by Half Ours; MISSING MY POINT, f, 3, CT, Msw, 8-6, 4 1/2f, :53 2/5. B-Live Your Dream Racing Stable (KY.). $14,000 2020 FTKFEB.

Mshawish–Delilah by Hard Spun; RAKASA, f, 3, WO, Moc 40000, 8-7, 5fT, :57 1/5. B-Harry T Rosenblum & Lynn Chleborad (FL.). $18,000 ’18 KEENOV.

Normandy Invasion–Plenty of Silver by Distorted Humor; VIVI’S DREAM’S, f, 3, GP, Mcl 16000, 8-7, 5fT, :57 4/5. B-Mark Toothaker & Ryan Barbazon (NY.). $3,500 ’19 OBSOCT.

Outwork–Lavender Sea by Woodman; CAPTAIN ZIGGY, g, 3, GP, Mcl 12500, 8-7, a7 1/2fT, 1:29 4/5. B-DocAtty Stables, LLC (LA.). *1/2 to Blessed Immaculata (MSP$287,126).

Runhappy–Cotton’s Point by Salt Lake; SHOTGUN RIDER, g, 3, GG, Mcl 5000, 8-7, 1m, 1:41 . B-Adrian Gonzalez & Erin Gonzalez (CA.). $52,000 2020 CALMIX.

Social Inclusion–Catira Valen by Hard Spun; HARDLY SOCIAL, f, 3, GP, Mcl 12500, 8-6, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Ronald Sanchez (FL.).

Speightster–Auspicious by Indian Charlie; BOBBY BO, c, 3, DMR, Msw, 8-6, 1m, 1:36 3/5. B-Danzel Brendemuehl Classic Mares (NY.). $110,000 ’19 FTNAUG.

Temple City–Gosling by Harlan’s Holiday; CHARLIE POTATOES, g, 3, PIM, Mcl 10000, 8-7, 6f, 1:12 1/5. B-Derek Brown (MD.). $4,000 ’19 FTMYRL.

The Big Beast–Gorgeous Dream by Pomeroy; BONNO, g, 3, GP, Mcl 12500, 8-7, 6f, 1:12 . B-Mary Anne Denes (FL.). $23,000 ’19 OBSOCT.

The Factor–Pure Harmony by Unbridled’s Song; RUN RABBIT, g, 3, CT, Mcl 5000, 8-6, 4 1/2f, :53 4/5. B-Rhineshire Farm LLC (KY.).

War Dancer–Pink Tights by Let Goodtimes Roll; RUSE, g, 3, SAR, Msw, 8-7, 1mT, 1:36 . B-Wes Carter (NY.). $30,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Pinkout (SP$316,650).

Commissioner–No Blues Today by Prospect Bay; COMMISSIONER G, g, 4, DEL, Mcl 5000, 8-7, 1m, 1:40 4/5. B-Dede Mcgehee (KY.). $57,000 ’18 KEESEP; $145,000 2019 OBSMAR.

Cowboy Cal–Bold and Wonderful by Olympio; BOLD COWBOY, g, 4, PRM, Msw, 8-6, 6f, 1:10 4/5. B-Filippo Santoro (AZ.).

Einstein (BRZ)–Wickedly Sassy by Master Command; SASSY EINSTEIN, f, 4, GG, Mcl 5000, 8-7, 1m, 1:41 1/5. B-Adena Springs & Richard Barton Enterprises (CA.). $2,000 ’18 CTNAUG.

Gayego–All the Rightnotes by Stravinsky; PRECIOUS NOTES, f, 4, CTM, Mcl 6000, 8-6, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Ken Bell (AB.).

Indy Snow (GB)–Rose Mountain by Quaker Ridge; WAR TRAIL, g, 4, FAN, Mcl 4000, 8-6, 6f, 1:15 . B-Frank Kirby & Joe Kirby (IL.).

Lea–Winikins by Cozzene; UNDISTURBED, f, 4, ELP, Msw, 8-7, 1 1/8mT, 1:47 . B-Builders Mart, Inc. (KY.). $130,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Gentle Ruler (MG3$862,269).

Reparations–Tor by Rock Slide; ROCK FILE, g, 4, CT, Mcl 5000, 8-6, 7f, 1:29 4/5. B-Ronald R. Kilbourne (WV.).

Seville (GER)–Who Goes There by Street Magician; BULLDOG CONNECTION, g, 4, DEL, Mcl 16000, 8-7, 1 3/8mT, :00 . B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman (MD.).

Take Charge Indy–Chillin’ It by Forestry; ICE BOX INDY, g, 4, CTM, Mcl 10000, 8-6, 6f, 1:11 . B-502222 Alberta Ltd (AB.).

Temple City–Special Charm (IRE) by Dansili (GB); DIGITAL SOFTWARE, g, 4, SAR, Mcl 40000, 8-6, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Darrell Brown & Lendy Brown (KY.). $80,000 ’17 KEENOV.