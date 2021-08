North American Maiden Winners Aug. 8

Abraaj–Music and Me by Thunder Gulch; THUNDER MUSIC, c, 2, EMD, Mcl 25000, 8-7, 5f, :59 2/5. B-Ronald A. Hagen & Nina M. Hagen (WA.).

Coast Guard–Great Mom by Pioneerof the Nile; CHECK THE GEAR, g, 2, EMD, Msw, 8-8, 5f, :57 2/5. B-Connie Belshay (WA.). $15,000 ’20 WASAUG.

Dialed In–Celtic Chant by Songandaprayer; RING ME DARLING, f, 2, ELP, Msw, 8-8, 6f, 1:11 1/5. B-Clarkland Farm LLC (KY.). *1/2 to Irish Mischief(G3P$338,484).

Honor Code–Anabaa’s Creation (IRE) (MG1P$330,689), by Anabaa; RESPECT THE CODE, c, 2, DMR, Mcl 80000, 8-8, 5 1/2f, 1:05 . B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $55,000 2021 OBSSPR.

Iliad–Chia Love by Bluegrass Cat; SASSY BUT CLASSY, f, 2, CTM, Mcl 16000, 8-8, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-C & H Duggan Farms (AB.).

Medaglia d’Oro–Libreta by Girolamo; FREELANCER, c, 2, ELP, Msw, 8-8, 6f, 1:09 3/5. B-Godolphin (KY.).

Medaglia d’Oro–Elle Sueno by Street Cry (IRE); DREAM LITH, f, 2, SAR, Msw, 8-8, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Southern Equine Stables, LLC (KY.).

Nationhood–Muchas Coronas by Macho Uno; KORON, f, 2, EMD, Msw, 8-7, 5f, :59 3/5. B-Mr. & Mrs. Frederick L. Pabst (WA.).

Ole Rebel–Band of Time by Time Bandit; DONNIE BOY, g, 2, LAD, Msw, 8-8, 5f, 1:00 3/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $10,000 ’20 ESLYRL.

Pioneerof the Nile–Dancing House (G2$450,825), by Tapit; BALADI, c, 2, ELP, Msw, 8-8, 6f, 1:10 4/5. B-Godolphin (KY.).

Practical Joke–Bandora by Dixieland Band; JOKER BOY, c, 2, DMR, Msw, 8-7, 5 1/2f, 1:06 . B-Premier Thoroughbreds LLC (CA.).

Shaman Ghost–Cubicle Queen by Salute the Sarge; GHOST COWBOY, c, 2, EVD, Msw, 8-7, a5fT, :58 2/5. B-Douglas Scharbauer (TX.). $32,000 ’20 TEXSUM.

Sierra Sunset–Sharoana by Lord Carson; SHARONA’S WILD BOY, g, 2, GG, Mcl 25000, 8-8, 5fT, :59 2/5. B-George Schmitt & Mary Clare Schmitt (CA.).

Society’s Chairman–Clare’s Bernardine by Action This Day; CHAIRMAN BOB, c, 2, WO, Moc 40000, 8-8, 6f, 1:11 1/5. B-Tim Meeuse & Arika Everatt-Meeuse (ON.). C$44,000 ’20 ONTSEP.

Stanford–Stash by Maria’s Mon; SALLY STANFORD, f, 2, DMR, Mcl 50000, 8-8, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Nick Alexander (CA.).

Street Boss–Comforter by Nobiz Like Shobiz; SUBURBAN COURT, c, 2, AP, Mcl 25000, 8-8, 5f, :59 1/5. B-Romar Farm LLC & BRS (KY.).

Tapiture–Ruby Dusk by Harlan’s Holiday; SWIFT TAP, c, 2, MTH, Msw, 8-8, 6f, 1:12 . B-Coffee Pot Stables (KY.). $7,500 ’20 KEESEP; $100,000 2021 OBSSPR.

Betelo–Apple Pandowdy by Mancini; MAC PANDOWDY, g, 3, FAN, Mcl 7500, 8-7, 5f, 1:00 3/5. B-Chad Hassebrock (IL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Bodemeister–Fateer by Eskendereya; EL SOCIO, c, 3, MTH, Msw, 8-8, 1 1/16m, 1:46 . B-Zayat Stables, LLC (KY.). $20,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Bob and Jackie(MG2P$271,731).

Circumference (IRE)–Sierra Tarahumara by Recap; DON’T RUB IT, f, 3, EMD, Mcl 5000, 8-7, 1m, 1:41 3/5. B-John Ernst & Allegra Ernst (CA.). $3,000 ’19 FTCYRL.

Fed Biz–Matinee Express by Zensational; FEDALIA, f, 3, WO, Msw, 8-8, 6 1/2fT, 1:16 4/5. B-Harry Landry & James Hogan (NY.). $16,000 ’18 FTNOCT; $17,000 ’19 KEESEP.

Flat Out–Hallowed Dreams (MSW$740,144), by Malagra; BESTIEVERHAD, f, 3, EVD, Mcl 5000, 8-7, 5f, 1:00 2/5. B-Kevin Broussard & Nathan Granger (LA.).

Fury Kapcori–My Phi Temper by More Than Ready; REMENDADOR, g, 3, GP, Mcl 12500, 8-8, 1m, 1:37 3/5. B-L & D Thoroughbreds LLC (FL.).

Grazen–Hey Cowboy by Bertrando; IVA TOGURI, f, 3, DMR, Msw, 8-8, 5fT, :57 3/5. B-Nick Alexander (CA.).

Hit It a Bomb–Miss Dolan’s Rose by Judge T C; TIC TIC TIC BOOM, f, 3, MTH, Msw, 8-8, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Anita Nesser & BHMFR, LLC (KY.).

Include–Ani La by Mr. Greeley; ANICLUDE, g, 3, LAD, Msw, 8-8, 7 1/2fT, 1:31 4/5. B-James Heyward (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

Kantharos–Specification by Empire Maker; SKEEMIN N DREAMIN, f, 3, EMD, Msw, 8-8, 6f, 1:10 3/5. B-Todd and Shawn Hansen (KY.).

Khozan–Foret by Forest Camp; KHOZMORE, f, 3, GP, Moc 50000, 8-8, 6f, 1:10 2/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $25,000 ’19 OBSOCT; $150,000 2020 OBSSPR.

Lookin At Lucky–Slamitagain by Grand Slam; UNIQUE BABE, f, 3, RUI, Msw, 8-8, 5f, :57 2/5. B-Frank Sumpter (TX.).

Merit Man–Kestrel by Birdstone; TEST DRIVE, g, 3, DMR, Mcl 20000, 8-8, 5 1/2f, 1:06 . B-Schroeder Farms, LLC (CA.). $12,000 ’19 FTCYRL.

Optimizer–Adeline Moon by Malibu Moon; HESALITTLE SHADY, g, 3, CBY, Mcl 5000, 8-8, 1m, 1:41 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $3,000 ’19 KEESEP; $4,500 2020 OBSMAR.

Palace Malice–Court Dress by Speightstown; MASKED MARAUDER, g, 3, SAR, Mcl 40000, 8-8, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Wildwood Farm (NY.). $55,000 ’19 FTNAUG; $80,000 ’19 KEEJAN.

Point of Entry–Champion Rose by Macho Uno; GREY POINT, g, 3, EMD, Mcl 5000, 8-8, 6f, 1:11 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,500 ’19 WASAUG.

Second in Command–Summer Bay by Meadowlake; DON WITH THE WIND, g, 3, RUI, Msw, 8-8, 5 1/2f, 1:04 . B-John Shone, Jacqui Shone & SamanthaShead (BC.). *1/2 to Daz Lin Dawn(MSW$265,098).

Smiling Tiger–King City Kitty by Gotham City; UNCAGED KITTY, f, 3, DMR, Mcl 20000, 8-7, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Martin Bach (CA.). $10,000 ’19 CALMIX; $72,000 ’19 FTCYRL.

Square Eddie–Lauren’s Export by Lonhro (AUS); LAUREN SQUARED, f, 3, GG, Mcl 5000, 8-8, 5 1/2f, 1:06 . B-Williamson Racing, LLC (CA.).

Strong Mandate–Malibu Baby by Malibu Moon; C R’S MANDATE, g, 3, CT, Mcl 12500, 8-7, 6 1/2f, 1:24 . B-Maurice F. Casey III (WV.).

Tapiture–Bint Elusive by Elusive Quality; APOLLO BAY, c, 3, PRM, Msw, 8-8, 1m, 1:39 2/5. B-H. Allen Poindexter (IA.).

Tiznow–Unzip Me (MG3$959,228), by City Zip; ZIP NOW, c, 3, DMR, Msw, 8-8, 5fT, :58 1/5. B-Harris Farms Inc., Donald Valpredo & Martin Jones (CA.).

Tourist–Go Milan Go by Broken Vow; LA TOURISTA, f, 3, PRM, Msw, 8-7, 6f, 1:11 . B-Fergus Galvin, Dr. Jeanne Flounders &Jayne Johnson (KY.). $52,000 ’18 KEENOV; $30,000 ’19 KEESEP.

Trappe Shot–Lunar Surge (G3P$287,500), by Malibu Moon; LUNAR BLAST, f, 3, GP, Mcl 12500, 8-8, 1m, 1:39 . B-Calumet Farm (KY.). $1,700 ’18 KEENOV; $3,500 2020 OBSSUM.

War Dancer–Askbut I Won’ttell (MG3$441,487), by Horse Chestnut (SAF); BATTLE SCARS, g, 3, AP, Msw, 8-8, 5fT, :58 4/5. B-Team Block & Rich Ege (NY.). *1/2 to Don’task Don’ttell($307,121).

Wicked Strong–Modonna by Uncle Mo; EVIL TERROR, g, 3, GPR, Msw, 8-7, 5 1/2f, 1:07 . B-Rising Star Farm LLC (CA.). $16,000 ’18 KEENOV.

Wrote (IRE)–Lady Kreesa by Stonesider; KREESA LA WROTE, f, 3, SAR, Msw, 8-8, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Gerald Kresa & Susan Kresa (NY.).

Awesome Patriot–Princess Dubai by E Dubai; CESSO, f, 4, FAN, Msw, 8-7, 6f, 1:12 3/5. B-Terry Morgan DVM (IL.).

Big Screen–Lady Elena by Elajjud; LORD OF LEGENDS, g, 4, WO, Moc 40000, 8-8, 5fT, :57 1/5. B-Spring Farm (ON.). $12,000 2019 OBSJUN.

Charming Assassin–Typical Tilly by Kissin Kris; PADDYSDAYCHARM, g, 4, CTM, Mcl 6000, 8-8, 5 1/2f, 1:06 . B-Roy Robert McCLintock (AB.). C$1,000 ’18 ALBSEP.

Empire Maker–Duke’s Dream by Mr. Greeley; FALLEN EMPIRE, g, 4, CBY, Msw, 8-8, 5f, :57 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $450,000 ’18 KEESEP.

Hunt Crossing–Cut the Comedy by Deputy Storm; RED HOT COOKIE, f, 4, CT, Mcl 5000, 8-7, 4 1/2f, :55 1/5. B-Brian Parker, Clay Hill Thoroughbreds LLC (VA.).

Magician (IRE)–Miss Cassia (GB) by Compton Place (GB); SLEIGHT OF HOOF, g, 4, GG, Msw, 8-8, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-GoldGo Racing LLC (CA.).

Munnings–Knockout Bertie by Distorted Humor; KNOCKOUT BERT, g, 4, GG, Msw, 8-7, 6f, 1:10 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (KY.).

Shackleford–Sky River by Henny Hughes; CARSON RESERVE, f, 4, FAN, Msw, 8-7, 6f, 1:14 1/5. B-Buck Pond Farm, Inc. & Rob Auerbach (KY.). *1/2 to Downtowner(SP$254,234).

Arch–Please Be Discreet by Discreet Cat; SHUSH, m, 5, AP, Msw, 8-7, 1mT, 1:39 3/5. B-Hinkle Farms (KY.). $235,000 ’17 KEESEP.