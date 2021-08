North American Maiden Winners Aug. 9

First Samurai–Sweeter Thancandy by Candy Ride (ARG); GINNSU WARRIOR, c, 2, IND, Msw, 8-9, 1m, 1:42 4/5. B-Jeff Awtrey (KY.).

Freedom Child–Kela’s Pride by Kela; FREE SAILIN, g, 2, TDN, Msw, 8-9, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Susan Wantz (WV.). $20,000 ’20 FTMYRL.

Golden Lad–Daothersideofsober by Cape Blanco (IRE); HELLUVA LADY, f, 2, DEL, Msw, 8-9, 1m 70yT, 1:41 4/5. B-John Gardiner & Frank McEntee (KY.).

Aikenite–Rossweisse by Majestic Warrior; THE WILD FLYER, g, 3, CNL, Mcl 10000, 8-9, 5 1/2fT, 1:04 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,000 ’19 KEESEP.

Bradester–J Gray by Too Much Bling; GAGE HAS A GRAY, g, 3, PID, Mcl 15000, 8-9, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Hall’s Family Trust (AR.).

Cairo Prince–Imimpeccable by Include; IMTHEPRINCE, g, 3, IND, Mcl 16000, 8-9, 1mT, 1:39 4/5. B-Wind Hill Farm (FL.). $6,000 ’19 OBSOCT; $5,000 2020 OBSSUM.

Danza–High Draw by Quiet American; MAGIC EARS, g, 3, FL, Msw, 8-9, 1m 70y, 1:46 . B-Carmalley Valley Farm, LLC (NY.).

Double Irish–Safflower by Uncle Abbie; FLOWERSFORSHANTELL, f, 3, CNL, Mcl 10000, 8-9, 6f, 1:11 1/5. B-Dr. Jan Phillip Gossage (AR.).

More Than Ready–Coastal Dawn by Giant’s Causeway; READY AT DAWN, g, 3, FE, Msw, 8-9, a7fT, 1:24 2/5. B-Sam-Son Farm (ON.).

Morning Line–Shes Dangerous by Forest Danger; EL MAS LOCO, g, 3, IND, Mcl 15000, 8-9, 6f, 1:12 2/5. B-Rancho Monarca, LLC (IN.).

Sing Baby Sing–Cape Cordillera by Cactus Ridge; ATHENAS SONG, f, 3, LAD, Msw, 8-9, 7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Dr. Christine Aaron Hicklin DVM (IA.).

Street Boss–Simply Precious by Ascot Knight; STREET VOSS, c, 3, LAD, Mcl 12500, 8-9, 5 1/2f, 1:07 . B-Kingview Farms (ON.). $35,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Bear’s Gem (MSW$391,220).

Trappe Shot–Bright Line by Fusaichi Pegasus; TRAPPE THE DREAM, g, 3, FL, Msw, 8-9, 1m 70y, 1:44 2/5. B-Sandee Schultz (NY.).

Vancouver (AUS)–Shenandoah Valley by Proud Citizen; WINTERTHUR, f, 3, DEL, Mcl 12500, 8-9, 6f, 1:13 2/5. B-Frankfort Park Farm (KY.). $33,000 ’19 FTKOCT.

Mighty Vow–Ballade’s Magic by Saint Ballado; BAILEY ON ICE, f, 4, GPR, Msw, 8-8, 5 1/2f, 1:10 3/5. B-Walter M Banach (SK.).

Ministers Wild Cat–Pop Quality by Elusive Quality; BANDSLAMMER, g, 4, LA, Mcl 3500, 8-8, 4 1/2f, :51 3/5. B-Legacy Ranch Inc (CA.).

Strong Mandate–Pleasant Mate by Pleasant Tap; AKAMAI, g, 4, IND, Msw, 8-9, 1 1/16mT, 1:46 4/5. B-Gregory Szymski (IN.).

Verrazano–Esther Got Even by Stephen Got Even; PLAY IT SMART, f, 4, FE, Mcl 4500, 8-9, 5f, :58 4/5. B-Hidden Lake Farm LLC & David Campbell & Rhapsody Farm LLC (NY.). $52,000 ’17 FTNOCT; $32,000 ’18 FTMOCT; $6,500 2020 OBSJAN.