North American Non-Graded Stakes Results Aug. 31

OLD NELSON S., CNL, $150,000, 4YO/UP, F/M, 1 1/16MT, 8-31.

2—

TUNED (GB), m, 5, Toronado (IRE)–Zagora (FR), by Green Tune. O-Al Shaqab Racing, B-Al Shaqab Racing (GB), T-H. Graham Motion, J-Jose L. Ortiz, $90,000.

7—

Market Rumor, f, 4, Afleet Alex–Taylor Street, by Street Sense. O-Bloch, Randall L and Six Column Stables, LLC, et al, B-Randy Bloch, et al (KY), $30,000.

8—

Our Bay B Ruth, m, 5, Candy Ride (ARG)–Ruthenia, by Pulpit. ($150,000 ’17 KEESEP). O-Homewrecker Racing LLC and Summerplace Farm, B-Payson Stud, Inc (KY), $16,500.

Also Ran: Bramble Queen, Tightly Twisted, Bellagamba (ARG), Drapes.

Winning Time: 1:41 (fm)

Margins: NK, HD, 1 3/4.