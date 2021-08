North American Non-Graded Stakes Results Aug. 4

SHINE AGAIN S., SAR, $120,000, 4YO/UP, F/M, 7F, 8-4.

1—

BAYERNESS, f, 4, Bayern–Weight No More, by Pure Prize. ($170,000 ’18 KEESEP; $350,000 2019 FTMMAY). O-Belladonna Racing, LLC, B-Machmer Hall (KY), T-Cherie DeVaux, J-Luis Saez, $66,000.

2—

Aunt Kat, f, 4, Uncle Mo–Carolyn’s Cat, by Forestry. ($410,000 ’18 KEESEP). O-Carl F Pollard, B-Bonne Chance Farm, LLC (KY), $24,000.

4—

Casual, f, 4, Curlin–Lady Tak, by Mutakddim. O-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc (J G Sikura) and Stretch Run Ventures, LLC, B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc & Stretch Run Ventures, LLC (KY), $14,400.

Also Ran: Whispering Pines, Honor Way, Bronx Beauty.

Winning Time: 1:22 4/5 (ft)

Margins: 1, NO, 2 3/4.