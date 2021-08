North American Non-Graded Stakes Results Aug. 6

ALYDAR S., SAR, $120,000, 4YO/UP, 1 1/8M, 8-6.

4—

ART COLLECTOR, c, 4, Bernardini–Distorted Legacy, by Distorted Humor. O-Bruce Lunsford, B-W Bruce Lunsford (KY), T-William I. Mott, J-Luis Saez, $66,000.

8—

Night Ops, h, 5, Warrior’s Reward–Bear All, by Kitalpha. ($5,000 ’17 FTKOCT). O-Steve Landers, B-Aschinger Bloodstock Holdings, LLC (KY), $24,000.

5—

Math Wizard, h, 5, Algorithms–Minister’s Baby, by Deputy Minister. O-Fanelli, John, Mishref, Khalid, Cash is King LLC, LC Racing and Collarmele Vitelli Stables LLC, B-Lucky Seven Stable (KY), $14,400.

Also Ran: Core Beliefs, Limonite, Prioritize, Bourbon War, Jesus’ Team.

Winning Time: 1:48 1/5 (ft)

Margins: 1HF, 8HF, HF.