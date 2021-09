North American Allowance Results Sept. 1

TDN, 4TH, ALW, $33,300, 3YO/UP, 6F, 9-1.

5—

MIDNIGHT WARSHIP, g, 3, Midshipman–All About Allison, by City Zip. O-Mitten Mates LLC and D & D Racing Stable, B-Mr & Mrs Duncan Lloyd (OH), T-Jeffrey A. Radosevich, J-Jose A. Bracho, $19,980.

4—

Susie’s Kid, g, 4, Kiss the Kid–Susie’s Prayer, by Meadow Prayer. O-Red Oak Farm, LLC, B-Valorie Powers & Richard A Powers (OH), $6,660.

3—

Masterofthehounds, g, 3, Dominus–Keen Scent, by Foxhound. O-Allen, Lowell F and Bourke, W John, B-W John Bourke & Lowell F Allen (OH), $3,330.