North American Allowance Results Sept. 11

WO, 8TH, ALW, $54,976, 3YO/UP, 1 1/16M, 9-11.

FROSTED OVER, c, 3, Frosted–Candy Crush, by Candy Ride (ARG). ($275,000 ’19 FTKJUL). O-Gary Barber, B-G Watts Humphrey Jr (KY), T-Mark E. Casse, J-Kazushi Kimura, $31,906.

Finalist, g, 4, Tonalist–Val Marie, by Coronado’s Quest. ($200,000 ’18 FTSAUG). O-D’Amato, Carlo and Van Camp, Stacey, B-Rustlewood Farm, Inc (FL), $10,635.

Holyfield, g, 4, Uncle Mo–Nadeshiko, by Honour and Glory. O-Kingfield Racing Stable, Ltd, Ferguson, Roderick and Anderson Farms Ontario, Inc, B-Anderson Farms Ont Inc & Rod Ferguson Farms Ltd (ON), $7,019.