North American Allowance Results Sept. 12

RP, 9TH, ALW, $41,650, 3YO/UP, 6 1/2F, 9-11.

10—

OKIE STRONG, g, 3, Girolamo–Discreetly Okie, by Discreet Cat. O-Richter Family Trust and Richter, B J, B-Richter Family Trust (OK), T-Danny Pish, J-Lane J. Luzzi, $24,021.

5—

Yankee Indian, g, 3, Mr. Nightlinger–Dynamic Delux, by Yankee Victor. ($5,500 ’19 HERNOV). O-Harsche, David R and Harsche, Debra, B-Center Hills Farm (OK), $9,027.

8—

Backster Ball, g, 6, Backstabber–Bahama Baby, by King of Scat. O-Jeremy D Ball, B-M Gerald Ball & Oteka Ann Ball (OK), $5,232.