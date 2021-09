North American Allowance Results Sept. 19

GP, 3RD, AOC, $45,000, 3YO/UP, 1M, 9-19.

6—

CREATE AGAIN, g, 6, Creative Cause–Psychadelacized, by Distorted Humor. O-Rachlin, Michael, Paradise Farms Corp and Deicke, Edward P, B-Brereton C Jones (KY), T-Peter R. Walder, J-Emisael Jaramillo, $27,000.

1—

Mo Hawk, c, 4, Uncle Mo–Princess Arabella, by Any Given Saturday. ($925,000 ’18 KEESEP). O-GU Racing Stable, LLC, B-Summer Wind Equine (KY), $9,450.

4—

Magic Eclipse, c, 4, Run Away and Hide–Seaside Magic, by Hard Spun. ($6,000 ’18 KEEJAN; $17,000 2019 OBSJUN). O-Michael Lerman, B-Ron Kirk, John Bates & Michael Riordan (KY), $4,950.