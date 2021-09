North American Allowance Results Sept. 20

DEL, 1ST, AOC, $40,000, 2YO, 1M, 9-20.

1—

MR. MOX, g, 2, Divining Rod–Lady Krista, by Wayne County (IRE). ($5,500 ’20 FTMYRL). O-Kernan, Jr, Morris E and Jagger Inc, B-Country Life Farm & Mrs Glennie Martin (MD), T-Jamie Ness, J-Jaime Rodriguez, $24,000.

2—

Minecrafter, c, 2, Tale of Ekati–Be a Gem, by Jump Start. ($30,000 2021 FTMTYO). O-Bell Gable Stable LLC, B-Flying H Stables, LLC (MD), $8,000.

3—

Over and Thunder, g, 2, Overanalyze–Thunders Dove, by Thunderello. ($20,000 ’20 FTMYRL). O-Thoroughbred Associates, B-Warrior’s Reward LLC (PA), $4,400.