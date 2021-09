North American Allowance Results Sept. 21

BTP, 7TH, ALW, $26,300, 3YO/UP, 6F, 9-21.

2—

BIG AL’S EXPRESS, g, 3, Twinspired–Starship Spirit, by Grand Slam. O-Balo-Williams Racing LLC, B-Susan King (OH), T-Richard Estvanko, J-Eddie Dominguez, $15,780.

1—

Shanghai Prince, g, 3, Western Pride–Shanghai Princess, by Private Vow. O-Cline, Robert C, Reed, Stephen and Sugar, John J, B-Stephen Reed, & Robert C Cline (OH), $5,260.

3—

Heidi’s Sinatra, g, 7, Mr. Sinatra–Coax Me Heidi, by Coax Me Chad. O-Eyerman, Lee J and Molumby, John, B-Rusty M Richards & Heidi D Richards (OH), $2,630.