North American Allowance Results Sept. 22

MNR, 6TH, ALW, $18,048, 3YO/UP, F/M, 6F, 9-21.

8—

ANGLE OF ATTACK, f, 4, Maclean’s Music–Bourbon Warfare, by Colonel John. O-Coleswood Farm, Inc, B-Coleswood Farm, Inc (WV), T-Jeff C. Runco, J-Guillermo Rodriguez, $10,904.

10—

Mania, f, 3, Run Away and Hide–Taptap I’mgone, by Tapit. O-Mark D Breen, B-Robert West Jr, Millford Farm & MikeRiordan (KY), $3,760.

7—

Sky, f, 3, Brethren–Nevelee, by Maimonides. ($4,500 2020 OBSSUM). O-Dave Casalinova, B-Arindel (FL), $1,880.