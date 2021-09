North American Allowance Results Sept. 27

TDN, 7TH, ALW, $38,500, 3YO/UP, 1 1/16M, 9-27.

5—

MAGNA MAN, g, 8, Magna Graduate–Personal Notebook, by Miner’s Mark. O-Hoctel, John and Treadway, Ron, B-Ron Treadway (OH), T-Ivan Vazquez, J-Chelsey Keiser, $25,290.

3—

Wicked Warrior, g, 4, Wicked Strong–Lastaria, by Five Star Day. ($1,200 ’18 KEEJAN; $22,000 ’18 OBSOCT; $80,000 2019 OBSAPR). O-Bruce Tallisman, B-Catherine E Sheppell & Peter J Sheppell (OH), $7,900.

2—

Franco, g, 7, Talent Search–Julep Tulip, by Flower Alley. ($1,500 ’15 FTKOCT). O-Bryan Porter, B-J C Davis Farm Inc (KY), $2,950.