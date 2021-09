North American Allowance Results Sept. 3

TIM, 7TH, AOC, $49,680, 3YO/UP, F/M, A6 1/2F, 9-3.

1—

CORN OFF THE COB, m, 5, Kettle Corn–Dear to All, by Tale of the Cat. ($4,500 ’17 FTKOCT). O-MCA Racing Stable LLC, B-James A Justiss (KY), T-Claudio A. Gonzalez, J-J. D. Acosta, $28,800.

4—

Moonsafe, f, 3, Mosler–Fifteen Moons, by Malibu Moon. O-Country Life Farm, B-Country Life Farm & Fifteen Moons LLC (MD), $11,040.

2—

Italian Dressing, f, 3, Great Notion–Dress Up, by Not for Love. ($20,000 ’19 FTMYRL). O-Kathleen Willier, B-Walter Vieser II (MD), $5,520.