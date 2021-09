North American Allowance Results Sept. 6

TDN, 6TH, ALW, $34,500, 3YO/UP, F/M, 1M, 9-6.

2—

TIZ WHAT, f, 4, Colonel John–Unusual Spring, by Unusual Heat. O-Mast Thoroughbreds LLC, B-Mast Thoroughbreds LLC (OH), T-Robert M. Gorham, J-Christian P. Pilares, $22,300.

6—

She’s Crafty, f, 4, Flat Out–Crafty Tigress, by Hold That Tiger. O-Poe Racing Stable LLC and Double Down Racing, B-Poe Racing Stable & Wynn Blanton (OH), $7,100.

1—

Kitty Express, m, 7, Afleet Express–Kitty Foille, by Black Minnaloushe. O-Oscar Romero, B-John Griggs & Linda Griggs (KY), $2,550.