North American Allowance Results Sept. 7

|IND, 5TH, ALW, $43,000, 3YO/UP, 5 1/2F, 9-7.
|6—
|EMPIRE’S SCORE, g, 4, Baryshnikov–Dame Near Even, by Even the Score. O-Blaine Davidson, B-Blaine Davidson (IN), T-Stephen V. Fosdick, J-Deshawn L. Parker, $25,800.
|7—
|Rockin All Night, g, 3, Pass Rush–Utesa, by Eddington. O-R Gary Patrick, B-Gary Patrick (IN), $8,600.
|4—
|Sudden Shift, g, 3, Unbridled Express–Fashionably Cool, by Tiznow. O-Mast Thoroughbreds LLC, B-Dennis Farkas (IN), $4,300.
|Winning Time: 1:05 1/5 (ft)
|IND, 6TH, ALW, $41,000, 3YO/UP, F/M, 1 1/16MT, 9-7.
|6—
|CECIL’S ANGEL, f, 4, Blueskiesnrainbows–Smooth Stride, by Castledale (IRE). O-Carly E Seaman, B-Cecil O Seaman (IN), T-Michelle L. Elliott, J-Jesus Lopez Castanon, $24,600.
|9—
|Starlet Express, f, 3, Unbridled Express–Miss Carmelite, by Mutakddim. O-L T B, Inc and Hillerich Racing, Inc, B-LTB Inc & Hillerich Racing LLC (IN), $8,200.
|4—
|Downdelane, f, 4, Monba–Strawberry Quake, by Richter Scale. O-Givens, Samuel and Ashby, Dakota, B-Phillip Clark (IN), $4,100.
|Winning Time: 1:45 (fm)
|BTP, 4TH, ALW, $25,200, 3YO/UP, F/M, 6F, 9-7.
|1—
|QUEEN AIR, f, 3, Vaquero–Turbulent Air, by Montbrook. O-Marion F Gorham, B-Raimonde Farms Ltd (OH), T-Robert M. Gorham, J-Eder Luis Martinez, $15,624.
|5—
|Just Zoey, f, 4, Added Edge–Marqita, by Marquetry. O-M Y Stables, Inc, B-South River Ranch Inc & Kathleen Lowry (OH), $5,040.
|6—
|De Bolt Light, f, 3, Cryptolight–Cat Zone, by Winthrop. O-The Ronald E DeWolf Trust, B-The Ronald E DeWolf Trust (OH), $2,520.
|Winning Time: 1:14 (ft)
|BTP, 6TH, ALW, $25,200, 3YO/UP, 6F, 9-7.
|5—
|KITTENS ADAIR, g, 5, William’s Kitten–Adair to Be a Diva, by Adair Star. O-James Egbert, B-Joni LH O’Connor (OH), T-James Egbert, J-Kevin J. Jimenez, $15,624.
|3—
|Johnny C, g, 3, Tidal Volume–Sweet Tessa Marie, by El Corredor. O-Kristina M Tumblin, B-Craig Powell & Lindy Powell (OH), $5,040.
|4—
|I’mma Natural, g, 3, William’s Kitten–Vicki’s Eyes, by Savin Eyes. O-Melissa S Edgington, B-Eyes of a Child Stable (OH), $2,520.
|Winning Time: 1:13 4/5 (ft)
|FL, 7TH, ALW, $24,000, 3YO/UP, F/M, 1M 70Y, 9-7.
|1—
|WHISPERING ROSE, f, 4, Afleet Alex–Whispered (GB), by Medicean (GB). ($9,500 ’18 KEESEP). O-Gumpster Stable LLC, B-Peter Moore (NY), T-Ralph D’Alessandro, J-Oscar Gomez, $14,400.
|6—
|Viradia, m, 6, Sky Mesa–Callie’s Joy, by Distorted Humor. ($47,000 ’15 FTNOCT; $60,000 ’16 FTKOCT). O-Robert Photos, B-Rockridge Stud, LLC & Brendan Mullery (NY), $4,800.
|8—
|Van Khozan, f, 3, Khozan–Van Brit, by Van Nistelrooy. O-Nirka Huertas, B-Everett Estabrooks (NY), $2,400.
|Winning Time: 1:46 1/5 (ft)
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