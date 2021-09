North American Allowance Results Sept. 8

IND, 3RD, ALW, $38,000, 3YO/UP, 5 1/2F, 9-8.

4—

AZZARO STEEL, g, 3, Strong Mandate–Propelleroneway, by Malibu Moon. ($11,000 ’19 FTKFEB). O-Crystal Racing Enterprises and Contreras Stable, Inc, B-Jonathan Wayne Meredith (IN), T-Cipriano Contreras, J-Emmanuel Esquivel, $22,800.

3—

Bluemoon Justice, g, 3, Harry’s Holiday–Broad, by Stephen Got Even. ($19,000 ’19 FTKOCT). O-Richard Cupp, B-Justice Farm & Greg Justice (IN), $7,600.

7—

Dirty Justice, g, 3, Harry’s Holiday–Thendara, by Sekari (GB). ($4,700 ’19 INDOCT). O-R Gary Patrick, B-Justice Farm & Greg Justice (IN), $3,800.