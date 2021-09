North American Allowance Results Sept. 9

LRL, 8TH, ALW, $50,160, 3YO/UP, 1M, 9-9.

5—

UNION GEN. GEORGE, c, 3, Union Rags–Set for Six, by Exchange Rate. O-Lael Stables, B-Mr & Mrs M Roy Jackson (KY), T-Arnaud Delacour, J-Mychel J. Sanchez, $28,800.

4—

Romp, g, 3, Orb–Scampering, by Afleet Alex. O-Stuart S Janney, III, B-Stuart S Janney, III LLC (KY), $9,600.

1—

Up Against It, g, 5, Despite the Odds–Manhattan Madam, by Not for Love. ($1,500 ’17 FTMWIN). O-Graham, Robin L and Jones, Mary E, B-Dr & Mrs Thomas Bowman & R Larry Johnson (MD), $5,520.