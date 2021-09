North American Graded Stakes Results Sept. 1

WITH ANTICIPATION S. (G3), SAR, $150,000, 2YO, 1 1/16MT, 9-1.

6—

COINAGE, c, 2, Tapit–Bar of Gold, by Medaglia d’Oro. ($450,000 ’20 KEESEP). O-D J Stable LLC, Broman, Sr, Chester and Broman, Mary, B-Chester Broman & Mary R Broman (NY), T-Mark E. Casse, J-Junior Alvarado, $82,500.

4—

Portfolio Company, c, 2, Kitten’s Joy–Iteration, by Wild Again. ($125,000 ’20 FTYRLS). O-Klaravich Stables, Inc, B-Kenneth L Ramsey & Sarah K Ramsey (KY), $30,000.

1—

Limited Liability, c, 2, Kitten’s Joy–Hold Harmless, by Blame. O-Stuart S Janney, III, B-Stuart S Janney, III LLC (KY), $18,000.

Also Ran: Gooch Go Bragh, Kavod, Silipo.

Winning Time: 1:43 3/5 (fm)

Margins: 2, 3HF, 4.