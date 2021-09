North American Graded Stakes Results Sept. 11

FRANKLIN-SIMPSON S. (G2), KD, $413,700, 3YO, 6 1/2FT, 9-11.

2—

THE LIR JET (IRE), g, 3, Prince of Lir (IRE)–Paper Dreams (IRE), by Green Desert. O-Qatar Racing and Racehorse Club, B-Donal Boylan (IRE), T-Brendan Walsh, J-Tyler Gaffalione, $174,840.

4—

Easy Time, c, 3, Not This Time–Running Creek, by Cape Town. ($62,000 ’19 KEESEP; $250,000 2020 OBSSUM). O-Breeze Easy, LLC, B-Woods Edge Farm, LLC (KY), $112,800.

13—

Fauci, c, 3, Malibu Moon–Tashzara (IRE), by Intikhab. ($175,000 ’19 KEESEP). O-Lindy Farms and Ice Wine Stable, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), $56,400.

Also Ran: Into the Sunrise, Miss Amulet (IRE), County Final, Point Me By, Annex, Bodenheimer, Omaha City, Next.

Winning Time: 1:15 1/5 (fm)

Margins: 1 3/4, HD, NO.