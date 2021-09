North American Graded Stakes Results Sept. 16

LONESOME GLORY H. (NSA-G1), BEL, $150,000, 4YO/UP, 2 1/2MT, 9-16.

2—

THE MEAN QUEEN (IRE), m, 5, Doyen (IRE)–Gail Borden (IRE), by Kris Kin. (8,500EUR 2019 TATAUG). O-Buttonwood Farm, B-Kevin Purfield (IRE), T-Keri Brion, J-Richard J. Condon, $90,000.

6—

Snap Decision, g, 7, Hard Spun–Salute, by Unbridled. O-Bruton Street-US, B-Phipps Stable (KY), $27,000.

5—

Redicean (GB), g, 7, Medicean (GB)–Red Halo (IRE), by Galileo (IRE). (50,000gns ’14 TATDEC; 34,000gns ’15 TATOCT; 85,000gns 2017 TATHIT). O-Sharon E Sheppard, B-Cheveley Park Stud Ltd (GB), $15,000.

Also Ran: Amschel (GB), Bodes Well (IRE), Brianbakescookies, Galway Kid (IRE).

Winning Time: 4:37 4/5 (fm)

Margins: 2, 9 1/4, 3 3/4.