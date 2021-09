North American Graded Stakes Results Sept. 19

SUMMER S. (G1), WO, $316,618, 2YO, 1MT, 9-19.

4—

ALBAHR (GB), g, 2, Dubawi (IRE)–Falls of Lora (IRE), by Street Cry (IRE). O-Godolphin Racing, LLC, B-Godolphin (GB), T-Charles Appleby, J-Lanfranco Dettori, $187,904.

3—

Grafton Street, c, 2, War Front–Lahinch Classics (IRE), by Galileo (IRE). O-Mrs John Magnier, B-Mrs EM Stockwell (KY), $62,635.

6—

Degree of Risk, c, 2, Cairo Prince–Wipe Out, by Hard Spun. O-Godolphin, LLC, B-Godolphin (KY), $31,317.

Also Ran: First Empire, Dripping Gold, Ready for the Lady, Luckman, Heat Merchant, Souper Legacy.

Winning Time: 1:35 3/5 (gd)

Margins: 2 1/4, 1HF, 2 1/4.