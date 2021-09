North American Graded Stakes Results Sept. 4

SARANAC S. (G3), SAR, $200,000, 3YO, 1 1/16MT, 9-4.

1—

PUBLIC SECTOR (GB), c, 3, Kingman (GB)–Parle Moi (IRE), by Montjeu (IRE). (170,000gns ’19 TATOCT). O-Klaravich Stables, Inc, B-The Kathryn Stud (GB), T-Chad C. Brown, J-Irad Ortiz, Jr., $110,000.

4—

Never Surprised, c, 3, Constitution–Tiz Dixie, by Tiznow. ($30,000 ’18 KEENOV; $200,000 ’19 KEESEP). O-Repole Stable, B-Golden Pedigree LLC (KY), $40,000.

2—

Like the King, c, 3, Palace Malice–Like a Queen, by Corinthian. ($28,000 ’18 KEENOV; $170,000 ’19 OBSOCT). O-M Racing Group, LLC, B-Horseshoe Racing , Llc (KY), $24,000.

Also Ran: He’spuregold, Founder, Mohs.

Winning Time: 1:41 3/5 (fm)

Margins: 1, 1, HF.