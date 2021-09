North American Maiden Winners Sept. 10

Boisterous–Gouyen by Tribal Rule; NENE ROMANO, f, 2, GG, Mcl 12500, 9-10, 5f, :59 . B-Michael Moran (CA.).

Comfort–Don’t Get Married by Dixie Union; BERNICE WHO, f, 2, ALB, Msw, 9-10, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Sam E Stevens & Sammy L Stevens (NM.).

Fed Biz–Mahalo Princess by Tribal Rule; AGENT STONE, c, 2, CT, Msw, 9-10, 4 1/2f, :54 . B-David J. Lanzman Racing, Inc. (KY.).

Fed Biz–Our Candy Striper by Candy Ride (ARG); BIZ BIZ BUZZ, c, 2, LRL, Msw, 9-10, 5 1/2fT, 1:04 4/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Greatness–Brass Cat by Bluegrass Cat; HARD ROCK GOLD, c, 2, LRL, Msw, 9-10, 6f, 1:12 . B-Martine Britell (FL.).

Grey Swallow (IRE)–Belgian Twist by English Channel; CHISMOSO, c, 2, BTP, Msw, 9-10, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Jeranimo–Casual Observer by Half Ours; LAST RENEGADE, g, 2, LRC, Mcl 30000, 9-10, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Wade Jacobsen (CA.).

Mosler–Carolina Tapper by Tapit; WATERWORKS, f, 2, MTH, Msw, 9-10, 1m, 1:39 2/5. B-Wes Carter (MD.). $30,000 2021 FTMTYO.

Reload–Cinnamon Kisses by Doneraile Court; MUSICAL RELOAD, f, 2, WO, Moc 25000, 9-10, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Denny Andrews (KY.).

Stay Thirsty–Atlantic Tap by Stormy Atlantic; ENDLESS THIRST, f, 2, LRC, Msw, 9-10, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

Street Sense–Omnitap by Tapit; HOME BREW, c, 2, LRL, Msw, 9-10, 6f, 1:11 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). *Full to Air Strike (G2$338,810).

Temple City–Media Access by Devil’s Bag; OCEAN SAFARI, f, 2, GP, Msw, 9-10, a7 1/2fT, 1:29 2/5. B-Cricket Hooper & Athens Woods LLC (KY.). $7,000 ’20 KEEJAN; $42,000 2021 OBSMAR. *1/2 to Access to Charlie (MSW$260,220).

Will Take Charge–Grassy Nellie by Belong to Me; CHARGING NELLIE, f, 2, AP, Msw, 9-10, 1mT, 1:38 1/5. B-Hans Poetsch (KY.). *1/2 to I Will Score (G3).

Awesome Again–Unbridled Wee by Holy Bull; WICK, g, 3, LRL, Mcl 10000, 9-10, 1 1/16m, 1:46 . B-Holy Cow Stables (KY.).

Backstabber–Ahsoburbank by Burbank; REBA COUNTRY, f, 3, RP, Msw, 9-9, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-M. Gerald Ball (OK.).

Cigar Street–Blame It On Ed by Blame; SCOTTLIN GRAY, f, 3, BTP, Msw, 9-10, 5fT, :57 4/5. B-Thomas J. Young (KY.).

Congaree–Going Away Baby by Valid Expectations; MY BABYS GONE, f, 3, RP, Mcl 7500, 9-9, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Macassar Corporation (TX.).

El Caballo–Addedup Nicely by Added Edge; ADD IT ALL UP, f, 3, PRM, Mcl 5000, 9-10, 6f, 1:12 3/5. B-Doug Leaders (IA.).

Grazen–Hand Tricks by Bertrando; BOLD VOYAGER, g, 3, LRC, Mcl 20000, 9-10, 1m, 1:37 4/5. B-Curt Lanning & Lila Lanning LLC (CA.).

Juba–Sheza Crafty Cat by Fiber Sonde; SNOWY JUBA CAT, f, 3, CT, Msw, 9-10, 4 1/2f, :53 . B-Curtis Bass (WV.).

Kela–Gypsy Melody by Wagon Limit; NATURAL CHILL, g, 3, CBY, Mcl 25000, 9-9, 5 1/2f, 1:05 . B-Mary A Von Seggern & Eric J Von Seggern (MN.). $26,000 ’19 MINYRL.

Lord Shanakill–Red Peak by Rimrod; OSCAR WINNER, g, 3, PEN, Mcl 7500, 9-10, 1m, 1:41 4/5. B-William J Solomon VMD (PA.).

Magna Graduate–Cat Bells by City Zip; MINI MAGS, f, 3, ARP, Mcl 5000, 9-10, 5 1/2f, 1:07 . B-Clark O. Brewster (OK.).

Palace–Kuba a Noqua by Marquetry; PRETTY PRINCESS, f, 3, GP, Mcl 12500, 9-10, 5fT, :57 3/5. B-Bobby Jones Equine, LLC (FL.).

Silver Max–Clarkston Tamara by Tethra; NO WHAMMIE, f, 3, WO, Moc 25000, 9-10, 6 1/2fT, 1:16 2/5. B-Irene McLellan (ON.). C$1,700 ’19 ONTNOV.

Society’s Chairman–Officer’s Affair by Officer; MANE SOCIETY, g, 3, WO, Mcl 7500, 9-10, 5f, :59 . B-Roger Hasmatali (ON.).

Speightster–Celebrated by Songandaprayer; MISTER MMMMM, c, 3, RP, Msw, 9-9, 5fT, :57 . B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $15,000 ’19 KEESEP; $57,000 2020 OBSMAR.

Square Eddie–Charred Rare by Momentum; MAMBA QUEEN, f, 3, GG, Msw, 9-10, 5fT, :57 3/5. B-Reddam Racing LLC (CA.). $70,000 2020 OBSMAR. *Full to Carnivorous ($250,909).

Tapiture–Cool Moves by Hold Me Back; DOUBLE FANTASY, f, 3, LRC, Mcl 20000, 9-10, 5f, :57 2/5. B-Michael Meeks (KY.).

Too Much Bling–Red Thread by Devil His Due; CRESSON, g, 3, RP, Mcl 7500, 9-10, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Douglas Scharbauer (TX.). $60,000 ’19 TEXAUG.

Trappe Shot–Denali Cat Tale by Tale of the Cat; TRAPPE THE CAT, f, 3, EVD, Mcl 5000, 9-9, 6f, 1:14 2/5. B-Whitney J. Zeringue (LA.).

Twirling Candy–Black Coco by Cape Town; MYSTERY ITEM, f, 3, PEN, Mcl 16000, 9-10, 5f, :59 4/5. B-Arrowwood Farm, Inc. (PA.).

Animal Kingdom–Canthandlethetruth by Bernstein; FLASH IS BACK, g, 4, LRL, Mcl 16000, 9-10, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Nursery Place, Donaldson & Broadbent (KY.). $23,000 ’18 FTMOCT.

Awesome Bet–Rosie Lee City by Leestown; DOBBY SUE, f, 4, EVD, Mcl 10000, 9-10, 5f, 1:00 3/5. B-Lora Pitre (LA.).

Data Link–Herkimer Diamond by Rock Hard Ten; DIAMOND DATA, g, 4, GG, Mcl 5000, 9-10, 1m, 1:39 4/5. B-Diane Snowden (KY.). $15,000 ’17 KEENOV.

Fast Anna–Riboletti by Distorted Humor; CHASING ANNA, g, 4, CT, Msw, 9-10, 4 1/2f, :52 2/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $400,000 ’18 KEESEP.

Malibu Moon–Twitter Pie by Harlan’s Holiday; CLEMENZA, g, 4, MTH, Mcl 20000, 9-10, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Wynnstay LLC & Spendthrift Farm (KY.). $250,000 ’18 FTSAUG.

Pollard’s Vision–Foolheartedmemory by Valid Expectations; POP’S BISCUIT, g, 4, RP, Msw, 9-10, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Center Hills Farm & Randy Blair (OK.). $30,000 ’18 OKCSUM; $50,000 2019 TEXAPR.

Violence–Chic Shanique by Dynaformer; MAKE A MOVE, g, 4, MTH, Mcl 16000, 9-10, 5f, 1:00 1/5. B-Indian Creek (KY.). $100,000 2019 FTMMAY.

Honorable Dillon–Basic Trick by Phone Trick; PAL, g, 5, MTH, Msw, 9-10, 1m, 1:39 4/5. B-Mildred Fleming (NJ.).