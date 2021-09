North American Maiden Winners Sept. 12

Animal Kingdom–Miracle Girl by Scat Daddy; BASIC, f, 2, RP, Msw, 9-11, 1m, 1:42 2/5. B-Foxpointe Thoroughbreds (KY.).

Cairo Prince–Jahwhol by Eskendereya; DOWAGIAC CHIEF, c, 2, KD, Msw, 9-12, 6 1/2fT, 1:16 2/5. B-Ben Henley, Rebekah Henley, Howard Gray,Cassandra Gray & Jim Gray (KY.). $100,000 ’19 KEENOV; $110,000 ’20 KEESEP.

Carpe Diem–Moms Mabley by Notional; WATSONS BAY, c, 2, LAD, Msw, 9-12, a7 1/2fT, 1:34 4/5. B-Dr. John E. Little (KY.). $15,000 ’19 KEENOV; $5,000 ’20 OBSOCT; $35,000 2021 OBSMAR.

Danzing Candy–Seaside Sanctuary by Holy Bull; BANDERA AZTECA, g, 2, GG, Msw, 9-12, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Agustin Velazquez (CA.).

Declaration of War–Bridgette Bordeaux by Medaglia d’Oro; DECREE OF LOVE, f, 2, KD, Msw, 9-12, 1mT, 1:36 4/5. B-Asiel Stable, LLC (KY.). $60,000 2021 FTMTYO.

Dixie Chatter–West Ruler (MSP$271,306), by Tribal Rule; I KNOW CASH FLOW, g, 2, LRC, Mcl 50000, 9-12, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-J. Kirk Robison & Judy Robison (CA.).

First Dude–A Pretty Scare by Sidney’s Candy; PRETTY DUDE, c, 2, MTH, Mcl 25000, 9-12, 6f, 1:12 . B-Bethany Ortega (FL.).

Gormley–Shadow Thrower by Giant’s Causeway; MASHHAD FLATS, r, 2, LRC, Mcl 30000, 9-12, 1m, 1:40 1/5. B-George E. Bates Trustee & Dennis Crooks (KY.). $22,000 ’19 KEENOV.

Grazen–Heat the Rocks by Unusual Heat; ROSE MADDOX, f, 2, GG, Msw, 9-11, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Nick Alexander (CA.).

Lea–Redshirt by Distorted Humor; SUZIE, f, 2, MNR, Msw, 9-12, 5f, 1:01 1/5. B-James D Spry (KY.).

Milwaukee Brew–Gaja by Iroquois Park; INCENDIO, g, 2, WO, Moc 25000, 9-12, 7f, 1:25 . B-Goldmart Farms, Inc (ON.).

Noble Bird–The Shady Lady by Quality Road; ONE MORE SCORE, c, 2, GP, Mcl 50000, 9-12, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Ocala Stud, Joseph M. O’Farrell III,David O’Farrell, et al. (FL.). $35,000 2021 OBSSPR.

Quality Road–Chiding by Blame; KAMUI, c, 2, LRC, Msw, 9-11, 5 1/2f, 1:03 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $400,000 ’19 KEENOV.

Ruler’s Court–Jettin Jana by Mauk Four; MISS JANA, f, 2, LAD, Msw, 9-12, 5 1/2f, 1:07 . B-Robert E. Hewlett (LA.).

Speightster–Underwater by Theatrical (IRE); MISS DISTINCTIVE, f, 2, RP, Msw, 9-11, 5f, :58 3/5. B-Brent Douglas Wilson & Douglas Wilson (KY.). $35,000 ’19 KEENOV.

Stanford–Wicked Factor by The Factor; GOOD VERSES EVIL, c, 2, EMD, Mcl 8000, 9-12, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Stormy Atlantic–Victoire by Congrats; VICTORIOUS WAVE, g, 2, WO, Msw, 9-12, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Sam-Son Farm (ON.).

Straight Fire–Propositioned by Tapit; MY PROPOSITION, f, 2, EMD, Mcl 15000, 9-11, 5f, 1:00 2/5. B-LNJ Foxwoods (CA.).

Union Rags–Chat by Dynaformer; SPEAK UNITY, g, 2, WO, Moc 25000, 9-12, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Broken Vow–Darkandwindingroad by Quality Road; KENYA SUN, f, 3, GP, Mcl 12500, 9-12, 7f, 1:25 3/5. B-John G. O’Dwyer, Delia Nash and Pin Oak Stud (KY.). $42,000 ’18 KEENOV.

Candy Ride (ARG)–Queen’s Parade by Giant’s Causeway; CANDY’S PARADE, f, 3, EVD, Msw, 9-11, 5fT, :58 2/5. B-W. S. Farish (KY.). $9,000 ’19 FTKOCT.

Daredevil–Beat of The Drum (IRE) by Duke of Marmalade (IRE); VANNA, f, 3, ALB, Mcl 6500, 9-12, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $1,000 ’19 KEEJAN.

Great Notion–Staged Affair by Not for Love; NOTION INTERRUPTUS, f, 3, LRL, Mcl 10000, 9-12, 6f, 1:12 2/5. B-D Hatman Thoroughbreds (MD.).

Into Mischief–Miss Vigilance by War Pass; LA URBANA, f, 3, GP, Msw, 9-12, 5fT, :55 4/5. B-Joe Fafone (NY.). $200,000 ’19 FTSAUG.

Kantharos–Significant Bling by Too Much Bling; STARRY JAYLEN, f, 3, GP, Mcl 16000, 9-12, a7 1/2fT, 1:29 1/5. B-Peter Sheppell & John Royer (OH.). $62,000 ’19 KEESEP.

Laugh Track–Laurentide Ice by Intidab; OVERTIDE, f, 3, ALB, Msw, 9-12, 5f, :57 . B-Mike Abraham (NM.). $10,000 ’19 RUIAUG.

Lope De Vega (IRE)–Althea Rose (IRE) by Green Desert; JULIE BIRD (IRE), f, 3, GP, Mcl 12500, 9-12, 5f, :58 4/5. B-Kenilworth Partnership (IRE.). 170,000gns ’19 TATOCT.

Oxbow–Lorna’s Tapit by Tapit; OXBOW PARK, g, 3, EMD, Mcl 5000, 9-11, 6f, 1:11 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,000 ’19 KEESEP.

Pioneerof the Nile–Molly Morgan (G1$882,159), by Ghostzapper; EMPIRE OF THE NILE, g, 3, RP, Mcl 25000, 9-11, 7f, 1:25 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $110,000 ’19 KEESEP; $140,000 2020 OBSSPR.

Snuck In–Gayle’s Rebel by Ole Rebel; KIMBERLY’S JACKPOT, f, 3, LAD, Mcl 5000, 9-12, 5f, 1:01 . B-Frank Marvin Hoffman (LA.).

Society’s Chairman–Nor’easter by Sahm; SNOW SQUALL, f, 3, WO, Mcl 7500, 9-12, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Chris Harris (ON.).

Temple City–Celestial Sweep by Eddington; SHES A THREAT, f, 3, MNR, Mcl 4000, 9-12, 1m, 1:46 2/5. B-William Parsons Jr. & David Howe (NY.). $3,500 ’19 FTKOCT. *1/2 to Summer Bourbon($379,778) *1/2 to Puffery($259,958).

Temple City–Joonbi by Pollard’s Vision; URBAN WARRIOR, g, 3, MTH, Msw, 9-12, 6f, 1:11 1/5. B-Paul Tackett Revocable Trust (KY.). $25,000 2020 OBSSPR.

Tourist–Dream Vacation by Harlan’s Holiday; TOURIST’S DREAM, g, 3, WO, Moc 40000, 9-12, 6 1/2fT, 1:16 1/5. B-Gary Barber (ON.).

Two Step Salsa–Kluki by Johar; TWO STEPPIN KLUKI, g, 3, MTH, Mcl 40000, 9-12, 1mT, 1:36 4/5. B-pine branch stable (FL.).

Unusual Heatwave–Tizalwaysomething by Tiznow; GORDY’S BOY, g, 3, LRC, Mcl 50000, 9-12, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Alexis Barba (CA.).

Vancouver (AUS)–Counter Measure by Henrythenavigator; WHO’S COUNTING, g, 3, LRL, Mcl 16000, 9-12, 1mT, 1:38 . B-South Branch Equine LLC (MD.).

Wicked Strong–Miss Skeetd by Cloud Hopping; QUIET STRENGTH, f, 3, GP, Mcl 25000, 9-12, 1mT, 1:36 1/5. B-Philip Matthews & Karen Matthews (FL.). $30,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Mr. Jordan(G3$860,615).

Secret Run–Just Ours by Half Ours; OUR BLUE JAY, g, 4, LAD, Msw, 9-12, 6f, 1:11 2/5. B-Erby Thompson (LA.).

Speightstown–Bianco Tartufo by Unbridled’s Song; VICTORY TOWN, g, 4, WO, Msw, 9-12, 7 1/2fT, 1:29 4/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Vronsky–Bad Anne by Bold Badgett; THATSABADBOY, g, 4, GG, Msw, 9-12, 1 1/16mT, 1:45 . B-William L. Hedrick & Judy Hedrick (CA.).

Woke Up Dreamin–Jias Curls by Curlin; BIG BIG DREAM, g, 4, PRM, Msw, 9-11, 6f, 1:11 3/5. B-Madison County T’Bred (IA.). $14,000 ’18 IOWSEP.

Real Solution–Spectacular Tale by Tale of the Cat; FAKE SOLUTION, g, 5, PRM, Mcl 30000, 9-11, 1m, 1:37 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

The Factor–Wild Wit by Distorted Humor; WISECRACK, g, 5, MTH, Mcl 10000, 9-12, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.). $37,000 ’16 FTNOCT; $125,000 ’17 FTNAUG.