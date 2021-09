North American Maiden Winners Sept. 15

Flatter–Royal Rhiannon by Broken Vow; ANNAGANGSTA, f, 2, IND, Msw, 9-15, 1m, 1:42 . B-Newtown Anner Stud (KY.). $80,000 ’20 KEESEP.

Quality Road–My Lady Luck by Hard Spun; ALL LUCK, f, 2, IND, Msw, 9-15, 1m, 1:40 4/5. B-John C. Oxley (KY.). $220,000 ’20 KEESEP.

Violence–Dancing Onthemoon by Malibu Moon; GENERAL KEN, c, 2, DEL, Msw, 9-15, a1m 70yT, 1:42 2/5. B-Erik R Johnson (KY.). $65,000 ’20 KEEJAN; $20,000 2021 OBSSPR.

Cairo Prince–I’m in Harlan by Harlan’s Holiday; HARLANS PRINCESS, f, 3, IND, Msw, 9-15, 1m 70y, 1:46 2/5. B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN.).

Daaher–Tahfeez by Aljabr; STYNER, g, 3, DEL, Mcl 15000, 9-15, 6f, 1:12 2/5. B-Richard J Forbush (KY.).

Frost Giant–Subtle Sweetness by During; A COLT NAMED SUSIE, g, 3, FL, Msw, 9-15, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Sunrise Stables (NY.). *Full to Loki’s Vengeance (MSW$587,068).

Harry’s Holiday–Alegra by Exchange Rate; ROCKIN JUSTICE, g, 3, IND, Msw, 9-14, 1mT, 1:37 4/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $6,500 ’19 INDOCT.

Lookin At Lucky–My Names Nicole by Charismatic; REALLY LUCKY, f, 3, ASD, Mcl 5000, 9-14, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Debra Ann Shehadi (KY.). $35,000 ’19 FTKFEB.

Palace–Wonderously by Awesome Again; PLONDER, g, 3, BTP, Mcl 7500, 9-15, 1m, 1:42 1/5. B-Peter J. Callahan (KY.). *1/2 to Baffle Me (MSW$531,696).

Poseidon’s Warrior–Frost Princess by Waquoit; FROST WARRIOR, f, 3, PEN, Mcl 16000, 9-14, 1m 70yT, 1:44 1/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $4,000 ’19 OBSOCT.

Shackleford–Nightengale Miss by High Cotton; NIGHTENFORD KAZ, g, 3, PEN, Mcl 7500, 9-14, 6f, 1:13 . B-Kaz Hill Farm (NY.).

Will Take Charge–Mims Eppi by Cactus Ridge; GLAMOROUS LIFE, f, 3, MNR, Msw, 9-14, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Buck Pond Farm, Inc. (KY.). *1/2 to Singanothersong (G3$513,927).

Zivo–Floating Alone (MSP$257,492), by Friends Lake; SLEEPY JOE, g, 3, FL, Msw, 9-15, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Cannon Farms (NY.).

Creative Cause–Ms Pianist by More Than Ready; LYRICIST, f, 4, TDN, Mcl 5000, 9-15, 1m, 1:42 . B-Heinz Steinmann (CA.).

Istan–Flaco Flash by Flashy Bull; KOBE BEACH, g, 4, BTP, Mcl 5000, 9-15, 6f, 1:13 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $2,200 ’18 KEESEP.

Pioneerof the Nile–Lassofthemohicans by Indian Charlie; ENJOY THE MUSIC, g, 4, PID, Mcl 7500, 9-14, 1m 70y, 1:42 2/5. B-Mr. & Mrs. M. Roy Jackson (KY.). $30,000 2020 KEENOV.

Successful Appeal–Nicely Done by Horse Chestnut (SAF); SUCCESSFULLY DONE, g, 4, IND, Mcl 15000, 9-15, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Lake Shore Farm LLC (IN.).

Where’s the Ring–Hannah Sue by Stormy Atlantic; KING OF THE RING, g, 4, PID, Mcl 15000, 9-15, 1m, 1:40 . B-Bay Ridge Orchards Limited (ON.). C$10,000 ’18 ONTAUG.