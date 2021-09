North American Maiden Winners Sept. 16

Bahamian Squall–Halo’s Helen’s Jet by Halo’s Image; BELLA ROMANCE, f, 2, GP, Mcl 16000, 9-16, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Judy Karlin (FL.).

Bakken–Thendoftherainbow by Amaruk; GET BAKK, f, 2, HST, Mcl 16000, 9-16, 6f, 1:14 . B-Bruce Unwin & Dr. Sheila McDonald (BC.). C$3,000 ’20 BRCSEP.

Bellamy Road–Off My Cloud by Belong to Me; SCHLEICHER, c, 2, PEN, Msw, 9-15, 6f, 1:11 4/5. B-Warrior’s Reward LLC (PA.). $8,000 ’20 FTMYRL.

California Chrome–Miss May by Northern Afleet; FLOURISHING, f, 2, GP, Mcl 35000, 9-16, a7 1/2fT, 1:32 4/5. B-California Chrome Syndicate & Angela M Ingenito (FL.). $9,500 ’20 KEESEP.

Congrats–Quickie Bird by Birdstone; ITS A BIRDIE, f, 2, WO, Moc 25000, 9-16, 7f, 1:26 1/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.). $4,500 ’20 KEESEP; $18,000 2021 OBSSPR.

Danza–Myrtle’s Gray by Oratory; O’BABE, f, 2, CBY, Msw, 9-15, 6f, 1:11 2/5. B-Jeff Zlonis (MN.). *1/2 to Gray’s Fable(G3).

Divining Rod–Happy Refrain by Not for Love; BET ON BITZ, g, 2, LRL, Mcl 16000, 9-16, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Sallyellen M. Hurst & Hugh H. Hurst (MD.). $52,000 ’20 FTMYRL.

In Summation–Return to Paradise by El Prado (IRE); SUM RETURN, f, 2, GP, Mcl 35000, 9-16, 7f, 1:27 2/5. B-Waterford Stables, Inc. (FL.).

Karakontie (JPN)–Caged Glory by Honour and Glory; RAYO COLORADO, c, 2, GP, Mcl 25000, 9-16, 5f, :59 3/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.). $15,000 ’20 KEESEP; $15,000 2021 OBSSPR.

Laoban–Gem’s Classy Lass by Grand Slam; AMORE FIRE, f, 2, BEL, Mcl 50000, 9-16, 6f, 1:12 2/5. B-Sequel Thoroughbreds LLC (NY.). $40,000 2021 FTMTYO.

Not This Time–In a Jif by Saintly Look; COGBURN, c, 2, CD, Msw, 9-16, 6f, 1:09 3/5. B-Bellary Bloodstock (KY.). $52,000 ’19 KEENOV; $310,000 ’20 FTYRLS; $150,000 2021 OBSSPR.

Outwork–Queen Negwer by Speightstown; EL PANDO, c, 2, RP, Msw, 9-15, 5f, :57 3/5. B-Mike Abraham (KY.). $10,000 ’20 FTKOCT; $80,000 2021 TEXAPR.

Street Sense–Serious Heat by Unusual Heat; LOUELLA STREET, f, 2, LRL, Msw, 9-16, 1mT, 1:39 . B-M. Auerbach, LLC & Godolphin (KY.). $90,000 ’19 KEENOV.

Tavasco–Wild Note by Wild Again; HEART ON THE RUN, f, 2, CBY, Msw, 9-15, 5fT, :56 3/5. B-Harry K. Keshian & Cheryl A. Keshian (AZ.). $3,200 ’20 ARZNOV.

Turbo Compressor–Applewitch by Grindstone; THE LAST APPLE, f, 2, BTP, Msw, 9-16, 6f, 1:13 4/5. B-Marilyn E. Zerhusen (OH.).

Vancouver (AUS)–Pure Harmony by Unbridled’s Song; VANCOUVER D’ORO, c, 2, GP, Mcl 25000, 9-16, 1m, 1:39 . B-Rhineshire Farm LLC (KY.). $3,000 ’20 FTKOCT.

Violence–Sherini by Bernardini; VIV VIV VIV, f, 2, EVD, Msw, 9-16, 6f, 1:12 4/5. B-My Meadowview LLC (KY.). $125,000 2021 OBSSUM.

Acceptable–Crystal Bowl by Smart Strike; ACCEPT NO OTHER, g, 3, HST, Mcl 4000, 9-16, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Rob Maybin & Sheena Maybin (BC.).

Animal Kingdom–Bens Kin by Dance With Ravens; FLASH LIGHTENING, g, 3, CT, Mcl 5000, 9-15, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-David DiPietro (MD.). $5,000 ’19 FTMYRL.

Bernardini–Widget by Street Cry (IRE); PRIVATE NETWORK, g, 3, CT, Msw, 9-16, 6 1/2f, 1:21 2/5. B-Godolphin (KY.). $17,000 2021 FTKHRA.

Competitive Edge–Nitara by Indian Charlie; O’GOTTEN GIRL, f, 3, BEL, Msw, 9-16, 6fT, :00 . B-Birchwood Bloodstock, LLC (KY.). $37,000 ’19 FTKOCT; $140,000 2020 OBSSPR.

Constitution–Graceful Rage by Tiznow; CONSTITUTIONALRAGE, f, 3, BEL, Mcl 40000, 9-16, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Spruce Lane Farm, et al (NY.). $30,000 ’19 FTKOCT.

Conveyance–Pete’s Fancy (G3P$405,586), by Peteski; WOODCHUCK, g, 3, PID, Mcl 15000, 9-16, 6f, 1:09 4/5. B-Paul King (KY.). $5,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Tres Borrachos(MG2$1,046,233).

Custom for Carlos–Primary Motive by Prime Timber; EXTRAPOLATOR, g, 3, EVD, Mcl 5000, 9-15, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Coulee Croche Thoroughbreds, LLC (LA.). $8,000 ’19 ESLYRL. *1/2 to Making Amends(MSW$264,763).

Den’s Legacy–Slew Hunter by Evansville Slew; HUNTER’S LEGACY, g, 3, RP, Mcl 7500, 9-15, 6f, 1:12 4/5. B-C. R. Trout (OK.).

English Channel–Pro Pink by Touch Gold; PINK CHANNEL, f, 3, CBY, Mcl 25000, 9-16, 1m 70yT, 1:40 4/5. B-Joe Novogratz (KY.). *1/2 to Malibu Pro(MSP$391,226).

Grazen–Eclatante by In Excess (IRE); DIRTY DEEDS, g, 3, CBY, Mcl 5000, 9-15, 6f, 1:12 2/5. B-Dr. & Mrs. Duane Hopp (WA.). $18,000 ’19 WASAUG.

Hard Spun–Katherine’skadence by Mr. Greeley; KATS IN CHARGE, f, 3, DEL, Mcl 8000, 9-16, 1m 70y, 1:46 4/5. B-C Biscuit Racing, Smart Angle, LLP,, CJB Holdings, LLC Jeff Bozel, (PA.).

Hyper–Divine Help by Divine Park; DIVINE GENESIS, f, 3, WO, Moc 25000, 9-16, 1mT, 1:40 2/5. B-Tara Horse Farm Inc. (ON.).

Lemon Drop Kid–Choragus (G3P$304,888), by Harlan’s Holiday; FEEDING FRENZY, g, 3, CBY, Mcl 25000, 9-15, 1m, 1:38 3/5. B-Lothenbach Stables Inc. (MN.).

Maclean’s Music–Awesome Mariner by Awesome Again; MUSICALLY INCLINED, f, 3, WO, Mcl 7500, 9-16, 6f, 1:11 3/5. B-Ben Hutzel (ON.).

Midshipman–Helloo Regina by Wilburn; SAILOR’S SALUTE, f, 3, DEL, Mcl 16000, 9-16, a7 1/2fT, 1:31 3/5. B-John R. Penn (PA.). $55,000 ’19 FTMYRL.

Monba–Promised Treasure by Broken Vow; COME ON LET’S RIDE, f, 3, PID, Msw, 9-15, 6f, 1:09 4/5. B-Warrior’s Reward LLC (PA.).

Paynter–Away We Go by Tizway; RUNAWAY MONET, f, 3, LRL, Msw, 9-16, a1 1/16m, 1:46 2/5. B-Nicewonder Stable, LLC (MD.).

Skipshot–Manhattan Moxy by Lemon Drop Kid; MOONSHINE MOXY, f, 3, CBY, Mcl 5000, 9-15, 6f, 1:12 . B-Migual Silva (MN.). $3,000 ’19 MINYRL.

Speightster–Given Star by Any Given Saturday; SPY A STAR, f, 3, CD, Mcl 10000, 9-16, 6f, 1:11 1/5. B-Machmer Hall (KY.).

Sungold–Princesses Rule by Finality; BOLD AS BRASS, g, 3, HST, Mcl 16000, 9-15, 6 1/2f, 1:18 . B-Mr. & Mrs. R. J. Bennett (BC.).

Super Saver–Grand Traverse Bay by Repriced; BOURRE’ TRICK, g, 3, AP, Msw, 9-16, 1mT, 1:38 1/5. B-Stonehaven Steadings (KY.).

Tale of Ekati–Soul of Comete by Perfect Soul (IRE); AKA LIONESS, f, 3, AP, Mcl 6250, 9-16, 6f, 1:14 4/5. B-Charles Fipke (KY.). $15,000 ’19 FTKOCT; $120,000 2020 OBSSPR.

Uh Oh Bango–Mystery Me by Bwana Charlie; FIRST CALL, g, 3, AZD, Moc 30000, 9-15, 6f, 1:10 4/5. B-Triple Aaa Ranch (AZ.).

Uncle Mo–Haysee by Orientate; CREATIVE MIND, c, 3, CBY, Mcl 25000, 9-15, 1m 70yT, 1:39 3/5. B-AJ Suited, LLC (KY.). $200,000 ’19 FTKOCT. *Full to Uncle Lino(G1P$316,160).

Wartime–Lady Comic by Comic Strip; WAR MAIDEN, f, 3, AZD, Mcl 5000, 9-15, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Bob W. Grayson (CA.).

Colonel John–Bayou Bull by Holy Bull; BAYOU COLONEL, g, 4, CBY, Msw, 9-15, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Winchester Place Thoroughbreds, LLC (KY.).

Constitution–Danalake by Friends Lake; PLEDGEOFALLEGIANCE, g, 4, CD, Mcl 75000, 9-16, 1m, 1:36 1/5. B-Moreau Bloodstock Int’l Inc & White Bloodstock LLC (KY.). $100,000 ’18 FTKJUL.

Copelan’s Pache–Double Oh Secret by Excellent Secret; SECRET’S DOUBLE, g, 4, ALB, Msw, 9-16, 6 1/2f, 1:16 1/5. B-Phillip J. Clemmer (NM.).

English Channel–Blessed Immaculata (MSP$287,126), by Macho Uno; ENGLISH, f, 4, AP, Mcl 25000, 9-16, 6f, 1:13 . B-Calumet Farm (KY.). $1,500 ’17 KEENOV.

Great Notion–Deep Run by Wheaton; ELUSIVE MOTION, g, 4, MNR, Mcl 15000, 9-15, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Gordonsdale Farm (MD.). $11,000 ’18 FTMDEC.

Overanalyze–Mystic Venture by Twining; HOLDONTOYOURTIARA, f, 4, TDN, Msw, 9-16, 6f, 1:12 4/5. B-Jerry Squyres & Liz Squyres (KY.).

Pollard’s Vision–Deb’s Golden Touch by Touch Gold; JUSTPLAINJANE, f, 4, RP, Mcl 15000, 9-15, 6f, 1:13 3/5. B-Walter M. Jones (OK.).

The Factor–Towanda by Dynaformer; SOONER FACTOR, f, 4, RP, Msw, 9-15, 7 1/2fT, 1:33 3/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (OK.).

Cairo Prince–Cash in Hand by Dixie Union; LOCASH, m, 5, AP, Mcl 12500, 9-16, 1mT, 1:39 . B-Martin Keogh & Sebastien Murat (KY.). $27,000 ’17 FTKFEB.