North American Maiden Winners Sept. 19

Abraaj–Jasmine’s Melody by Artax; ABRAAJ MIRAGE, g, 2, EMD, Mcl 25000, 9-19, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Ron Hagen & Nina Hagen (WA.). $10,000 ’20 WASAUG.

Air Force Blue–Secret Agenda by Malibu Moon; SKYLERVILLE, f, 2, WO, Msw, 9-19, 7f, 1:23 2/5. B-Stone Farm, LLC (KY.). $250,000 ’20 KEESEP.

American Freedom–Limitless by Discreet Cat; INGERSOLL, c, 2, CD, Mcl 50000, 9-19, 6f, 1:12 1/5. B-Bret Jones & Vernon Humbert (KY.).

Bernardini–Elusive Fate by Elusive Quality; RAIN CHECK, f, 2, CD, Msw, 9-19, 7f, 1:24 3/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.).

Big Brown–Weekend Hottie by Sun King; GENO, c, 2, BEL, Msw, 9-19, 6fT, 1:10 2/5. B-Pete Martine (NY.).

Blueskiesnrainbows–Street Angel by Street Boss; BLUESKIESANDANGELS, g, 2, RP, Msw, 9-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Bad Boy Racing, LLC (OK.).

California Chrome–Way With Words (MG3P$578,400), by Sefapiano; THERE ARE NO WORDS, c, 2, MTH, Msw, 9-19, 1mT, 1:36 3/5. B-California Chrome Syndicate, MargaretC. Schwartz & George L. Schwartz (NJ.). $24,000 ’20 FTMYRL.

Classic Empire–Mischievous Misty by Into Mischief; INTO CLASSIC, f, 2, GG, Mcl 8000, 9-19, 5f, :59 . B-Tolo Thoroughbreds & Scott Davidson (KY.). $35,000 2021 FTCJUN.

Den’s Legacy–Dancing Diva by Affirmatif; ROWDY RASCAL, g, 2, RP, Msw, 9-18, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Harmony Stable LLC (OK.).

Exaggerator–One More by Holy Bull; DYNAMIC MIMI, f, 2, PRM, Msw, 9-19, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Marion G. Montanari & Ellen Epstein (KY.). $55,000 2021 OBSSPR.

Fed Biz–Shabango by Wild Again; STEELS ALL IN, g, 2, RP, Mcl 25000, 9-18, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Dream Walkin Farms Inc (OK.).

Jess’s Dream–Sugar Dame by Ghostzapper; MISS RENO, f, 2, LRC, Mcl 30000, 9-19, 1m, 1:38 4/5. B-Smokey Willow Farm (FL.). $27,000 2021 OBSSUM.

Keen Ice–Lenders Way by Hook and Ladder; BOLD LEADER, c, 2, LRL, Msw, 9-19, 1m, 1:39 . B-Scott Pierce & Debbie Pierce (KY.). $125,000 ’19 KEENOV; $100,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to Lebda(G1P$314,925).

Palace Malice–Contentious by Giant’s Causeway; FINGLAS LAD, c, 2, LRC, Mcl 50000, 9-19, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Lannister Holdings (KY.). $180,000 ’19 KEENOV; $28,000 ’20 FTKOCT.

Run Away and Hide–Karula by Colonel John; AKASI, f, 2, EMD, Msw, 9-19, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Oak Crest Farm LLC (KY.).

Souper Speedy–Flashy’s Legacy by Curlin; SOUPER FLASHY, f, 2, WO, Moc 40000, 9-19, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Terra Farms Ltd (ON.).

Tale of Ekati–Lady Chairman by Society’s Chairman; EXECUTIVE ACTION, g, 2, EMD, Mcl 15000, 9-18, 5 1/2f, 1:05 . B-Charles Fipke (KY.). $2,000 2021 KEEJAN.

Warrior’s Reward–Run With the Band by Gulch; WARRIOR’S RUN, g, 2, PRM, Msw, 9-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-River Ridge Ranch (IA.).

Abraaj–Victoria Cross by Delineator; SWEETWATER CLYDE, g, 3, EMD, Mcl 8000, 9-18, 6f, 1:10 3/5. B-Oak Crest Farm LLC (WA.). $5,000 ’19 WASAUG.

Archarcharch–Goodwood Gal by Grand Slam; MARANGO, g, 3, CTM, Mcl 10000, 9-18, 6f, 1:10 4/5. B-Whitney Bicknell & Ben Delong (KY.). $1,200 ’18 KEENOV.

Cinco Charlie–Carolina Blue by Victory Gallop; ANNIEWAY U WANT IT, f, 3, PRM, Msw, 9-18, 6f, 1:11 3/5. B-Dave McShane & Don Frazier (IA.).

Cross Traffic–Tapenade by Smart Strike; TAP THE BRAKES, g, 3, PRM, Msw, 9-19, 1m, 1:40 4/5. B-Iowa State University (IA.). $22,000 ’19 IOWSEP; $20,000 2020 OBSSPR.

Distorted Humor–Applauding by Congrats; LAUGHING BOY, c, 3, CD, Msw, 9-19, 1 1/16m, 1:43 2/5. B-Imagine (KY.). $400,000 ’19 KEESEP.

Flatter–Vegas Trip by Aldebaran; SOUND MONEY, c, 3, MTH, Msw, 9-19, 1m, 1:37 3/5. B-Lannister Holdings & Glidawn Stud (KY.). $200,000 ’18 KEENOV.

Hear No Evil–Wild Horse Annie by Deputy Rokeby; WILD TEXAS TOM, g, 3, GP, Mcl 12500, 9-19, 1m, 1:38 1/5. B-Vaughn Heard Jr. (FL.).

Honor Code–Exogenetic by Unbridled’s Song; HONORGETIC, f, 3, MTH, Msw, 9-19, a5 1/2fT, 1:03 3/5. B-Viking Bloodstock (KY.). $18,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Super Ninety Nine(G3$378,260).

Hunt Crossing–Head Start Joanie by Royal Academy; HANDSOME JOANIE, f, 3, CT, Mcl 12500, 9-18, 4 1/2f, :53 2/5. B-Roland P. Clement III (WV.). *1/2 to Static Kill(MSP$264,486).

Kantharos–Phantom Rising by Mr. Greeley; KAWHI ME A RIVER, c, 3, BEL, Msw, 9-19, 6fT, 1:08 . B-Sally Thomas & New Dawn Stable LLC (KY.). $70,000 ’19 FTKOCT; $100,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Phantom Currency(G2$314,355).

Linchpin–Tears for Parker by Parker’s Storm Cat; MARCH ON LINCH, g, 3, EMD, Mcl 15000, 9-19, 6f, 1:10 2/5. B-Mr. & Mrs. Elwin F. Gibson (WA.).

Majesticperfection–Homesick Angel by Divine Park; PERFECTOMUNDO, g, 3, LAD, Mcl 5000, 9-19, 6 1/2f, 1:19 . B-Sierra Farm (KY.). $12,000 ’19 KEESEP.

Munnings–Seaside Treasure by Medaglia d’Oro; SEASIDE BOY, g, 3, CD, Mcl 20000, 9-19, 1 1/16m, 1:46 . B-Linda Madsen (CA.). $260,000 ’19 FTKOCT.

Northern Causeway–Alpine Yodel ($255,066), by Swiss Yodeler; ARDTREA, f, 3, LA, Mcl 3500, 9-18, 4 1/2f, :52 3/5. B-Rozamund Barclay (CA.).

Not This Time–Business Decision by Put It Back; SUMO, c, 3, LRC, Msw, 9-19, 6f, 1:08 1/5. B-Angela Ingenito (FL.). $200,000 ’19 FTKJUL; $700,000 2020 OBSSPR.

Nyquist–Fennica by Empire Maker; EMPTY NET, f, 3, LRL, Mcl 16000, 9-19, 1mT, 1:36 . B-Sierra Farm (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

Reload–Dance in the Snow by Seeking the Gold; BLAST IN THE SNOW, g, 3, WO, Moc 40000, 9-19, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Lindy Barrow (ON.).

Signature Red–Rouge Lady by Out of Place; ADELAIDE COURT, g, 3, WO, Mcl 7500, 9-19, 6f, 1:11 4/5. B-Becky Hall (ON.).

Storm Victory–Rosey in Lace by Rosberg; STORMY ROSE, f, 3, CTM, Mcl 6000, 9-18, 6f, 1:12 . B-Wade Hardie & Vivian Hardie (BC.).

Super Saver–Quick Town by Cape Town; SUPER QUICK, f, 3, CD, Msw, 9-19, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.). *1/2 to Viva Majorca(G1P$319,860) *1/2 to Quick Quick Quick(SP$358,928).

Uncle Mo–Isabella Sings (G2$648,170), by Eskendereya; TALLIS, c, 3, BEL, Mcl 40000, 9-19, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Siena Farms LLC (KY.).

War Dancer–Sonic Sound by Sligo Bay (IRE); POP THE BUBBLY, f, 3, BEL, Msw, 9-19, 1 1/16mT, 1:41 4/5. B-Blue Chip Bloodstock, Inc. (NY.). $35,000 ’19 FTNAUG.

American Pharoah–Golden Sheba by Coronado’s Quest; MENELIK, g, 4, GP, Mcl 35000, 9-19, 7f, 1:25 . B-Campo Oaks Management, LLC (KY.). $550,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Wedding Toast(MG1$1,419,956).

El Padrino–Expected Temper by Valid Expectations; CHECKING THE MARK, f, 4, LBG, Mcl 3200, 9-19, a6f, 1:13 2/5. B-Kendra Rentz Gustafson (NY.).

Justin Phillip–Lovethatponi by Volponi; JUSTIN’S GIRL, f, 4, PRM, Mcl 7500, 9-19, 1m, 1:42 3/5. B-Vickie Cosaert & Richard Cosaert (IA.). *1/2 to Holdthatlove($285,690).

Brethren–Ecstatic by Smart Strike; SCIENCE, m, 5, GP, Mcl 12500, 9-19, 6f, 1:12 2/5. B-Arindel (FL.).

Keep Up–Feng Shui by French Deputy; SAFE KEEPING, m, 6, LAD, Mcl 5000, 9-19, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Joan Adcock (LA.). $1,700 ’16 ESLSEP. *1/2 to Wind Water(MSW$792,619).