North American Maiden Winners Sept. 2

Astern (AUS)–Ivory Pearl by Pulpit; BRANDON’SMYLAWYER, f, 2, DMR, Msw, 9-2, 5fT, :57 2/5. B-Whitham Thoroughbreds, LLC. (KY.). $15,000 ’20 FTKOCT; $340,000 2021 OBSSPR.

Chitoz–Okie Smokey by Cavvy; SMOKIN’ OKIE, f, 2, RP, Msw, 9-1, 5f, :59 4/5. B-Richter Family Trust (OK.).

Classic Empire–Ava K. by Dixie Union; AVA K’S BOY, c, 2, SAR, Msw, 9-2, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Sugar Maple Farm & H. Lewis Rapaport (NY.).

Creative Cause–Essence of Audre by Exchange Rate; NANA’S GRAY, f, 2, IND, Msw, 9-2, 7 1/2fT, 1:34 . B-Jeff Awtrey (KY.).

Freud–Dakota Kid by Lemon Drop Kid; DAKOTA GOLD, c, 2, SAR, Msw, 9-2, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Sequel Thoroughbreds & Ron Bowden (NY.). $83,000 ’19 FTNOCT.

Goldencents–Golden Po by Gold Fever; DOUBLE THE GOLD, g, 2, DMR, Mcl 40000, 9-2, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Susan M. Forrester & Judy Curry (KY.). $50,000 ’19 FTKNOV.

Kantharos–Party Smart by Smart Strike; TIME TO PARTY, g, 2, DMR, Msw, 9-2, 5fT, :57 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds LTD & Bridlewood Farm (KY.). $12,000 ’19 KEENOV; $72,000 ’20 OBSJAN; $45,000 2021 OBSMAR.

Not This Time–Cats Legend by Gold Legend; FLO TIME, f, 2, ARP, Msw, 9-2, 4 1/2f, :52 2/5. B-Front Range Racing (CO.).

Nyquist–Gotachancetodance by English Channel; CHAOTIC TEMPO, g, 2, CNL, Msw, 9-1, 1mT, 1:39 4/5. B-Milan Kosanovich (FL.). $10,000 2021 OBSMAR.

Silent Name (JPN)–Flashy Consort by Bold N’ Flashy; SILENT RUNNER, c, 2, WO, Moc 40000, 9-2, 6 1/2fT, 1:18 1/5. B-C. Scott Abbott Racing Stable (ON.).

Sky Mesa–Mo Smoke by Uncle Mo; CANT BE TOUCHED, f, 2, RP, Mcl 25000, 9-1, 5f, :59 1/5. B-Tom Durant (KY.).

Street Strategy–Canadian Prayer by Songandaprayer; BARLOWS PRIDE, g, 2, ARP, Msw, 9-2, 4 1/2f, :51 4/5. B-Brian Barlow (CO.).

Super Saver–Starship Luna by Malibu Moon; MONEY TO BURN, c, 2, MNR, Msw, 9-1, 4 1/2f, :53 4/5. B-Nikolaus Bock & Super Saver Syndicate (KY.). $1,200 ’20 KEEJAN.

Texas Ryano–Dial a Date by Artie Schiller; PEPPERMINT FLIRT, f, 2, DMR, Msw, 9-2, 1mT, 1:37 3/5. B-Williamson Racing, LLC (CA.). $47,000 2021 FTCJUN. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Abstraction–Clover Leaf Who by Quinton’s Gold; BRIEF WHO, c, 3, ALB, Mcl 12500, 9-1, 7f, 1:28 . B-Sam E. Stevens (NM.).

Apriority–Bleu Moon Magic by Zanjero; MAGIC APRIORITY, f, 3, EVD, Mcl 12500, 9-1, 5fT, :58 1/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Cape Canaveral–Local by Offlee Wild; LADY NYLA, f, 3, ASD, Mcl 5000, 9-1, 5f, 1:00 4/5. B-Highfield Investment Group Inc (AB.). C$6,700 ’19 ALBSEP.

Central Banker–Chattel House (IRE) by Aussie Rules; ON OUR WAY BOYZ, g, 3, SAR, Mcl 40000, 9-2, 5 1/2f, 1:05 . B-Patrick O’Sullivan (NY.).

Daredevil–Belgrade Breeze by Include; RESIST THE DEVIL, g, 3, PID, Msw, 9-1, 6f, 1:09 4/5. B-St. Simon Place & Steve Estepp (KY.). $25,000 ’19 OBSJAN.

Dialed In–Bold Lady by Aikenite; BOLDISH, c, 3, SAR, Mcl 75000, 9-2, 7f, 1:23 . B-Calumet Farm (KY.).

Dominus–Excuse My French by Line of David; VEGAS GUY, g, 3, CBY, Msw, 9-1, 6f, 1:10 1/5. B-Michael Anthony Adkins (KY.). $10,500 ’19 KEEJAN.

El Macho Suave–Swedish Goddess by Desert God; NOWORRIESTODAY, f, 3, ALB, Mcl 6500, 9-1, 6f, 1:13 2/5. B-E Slash Ranch LLC (NM.). $9,000 ’19 RUIAUG.

Etbauer–Super Sissy by Super Saver; DOCTOR LEO, g, 3, EVD, Mcl 10000, 9-1, 7f, 1:25 3/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Fort Larned–Goose Skywalker by Strategic Mission; FORT SKYWALKER, f, 3, BTP, Mcl 10000, 9-2, 6f, 1:15 . B-JK Stable LLC, Mac Stratman &Scott Barker (OH.).

Great Notion–After All by Olmodavor; ALL THREES, g, 3, CNL, Mcl 40000, 9-1, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Walter Vieser (MD.). $57,000 ’19 FTMYRL.

Jess’s Dream–Lady Carlotta by Montbrook; FLAVA’S DREAM, f, 3, CT, Msw, 9-2, 7f, 1:26 3/5. B-Ocala Stud (FL.). *1/2 to Ice Tea(SP$256,070).

Kela–Sahm Sweetheart by Sahm; SAHM TEQUILA, g, 3, CBY, Msw, 9-1, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Eric Von Seggern & Mary Von Seggern (MN.). $20,000 ’19 MINYRL.

Laugh Track–Shinestein by Premeditation; OUR TIME TO SHINE, f, 3, ALB, Mcl 6500, 9-1, 6f, 1:13 . B-Roger K Beasley (NM.). $7,000 ’19 RUIAUG.

Lewis Michael–Elegant Chance by Wire Me Collect; ACHANCETOWIN, f, 3, EVD, Mcl 5000, 9-2, 5f, 1:00 3/5. B-Howard Romero (LA.).

Not Bourbon–A Familiar Face by Cloud Cover; SOUL FREEDOM, g, 3, WO, Moc 40000, 9-2, 7fT, 1:22 3/5. B-Colebrook Farms (ON.). *1/2 to Reconnect(MSW$396,911) *1/2 to Seen It All Before(MSW$329,403).

Quality Road–The Tea Cups (MSW$379,245), by Hard Spun; VELVET SLIPPERS, f, 3, DMR, Msw, 9-2, 1m, 1:37 4/5. B-Kendel Duane Standlee (KY.). $425,000 ’19 KEESEP.

Signature Red–Miss Hemingway by Circular Quay; HIT AND RUN, f, 3, WO, Moc 25000, 9-2, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Howard Walton (ON.).

Upstart–Radiant Justice by Glitterman; SMOOTH JUSTICE, f, 3, IND, Msw, 9-2, 5 1/2f, 1:07 . B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $12,000 ’19 FTKOCT.

Broken Vow–Rue de Rivoli by Smart Strike; MARAIS, f, 4, WO, Moc 25000, 9-2, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Alexander-Groves Thoroughbreds (KY.).

Champ Pegasus–Won Four Dad by In Excess (IRE); CHAMPS SUCCESS, g, 4, CBY, Mcl 16000, 9-2, 7 1/2fT, 1:30 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,700 ’18 CTNAUG.

Cyber Secret–Pelicus Affair by Pentelicus; CYBER AFFAIR, f, 4, MNR, Mcl 4000, 9-1, 6f, 1:14 4/5. B-McDowell Farm (AR.).

Oliver’s Twist–Cruz’n Ocala by Family Calling; CRUZ’N OLLIE, g, 4, ARP, Msw, 9-2, 7f, 1:25 3/5. B-John Leone, Ben Brown & Larry Jenkins (CO.). *Full to Magical Twist(MSP$255,927).

Orthodox–Great Movie by Silver Ghost; JAMAICAN ME, g, 4, EVD, Msw, 9-1, 6f, 1:12 . B-Gotcha Mare Covered, LLC (LA.).

Right Rigger–Stardust Lady by Dry Gulch; DANCINSTARDUSTLADY, f, 4, ALB, Msw, 9-1, 6f, 1:12 1/5. B-Susan A. Hunter (NM.). $8,700 ’18 RUIAUG. *Full to Rig Time(MSW$407,154).

Silver Max–Pretty Christina by Touch Gold; ZOEYS TOUCH, f, 4, TDN, Mcl 5000, 9-2, 6f, 1:13 4/5. B-Wolfecreek Stables (ON.). C$1,100 ’17 ONTNOV.

Uncle Mo–Striking Scholar by Smart Strike; NO SLO MO, g, 4, CNL, Msw, 9-1, 1 1/4mT, 2:03 . B-Shawn Hansen & Todd Hansen (WA.). *1/2 to Stryker Phd(MG3$631,011).

Notional–Scissortail G by Value Plus; FLYCATCHER, g, 5, RP, Mcl 7500, 9-1, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Millar Equine (OK.). $1,500 ’17 OKCAUG.

Siyouni (FR)–Roxelana (FR) by Red Ransom; SACRED PEACE (FR), m, 5, IND, Msw, 9-2, 5fT, :58 4/5. B-S.C.A. Elevage De Tourgeville & Hilary Erculiani (FR.). 90,000EUR ’17 ARQOCT; 16,000EUR 2019 ARQDEC.

War Cry–Ech Leebidee Angel by Polka; BUBBA, g, 5, TDN, Mcl 5000, 9-2, 1m, 1:41 1/5. B-Ellah Bloodstock Inc. (ON.).