North American Maiden Winners Sept. 21

Bodemeister–Take It Inside ($317,829), by Disco Rico; CONCRETE GLORY, g, 2, PID, Mcl 20000, 9-21, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Bodemeister Syndicate &Kyle M. Horlacher (PA.). $14,000 ’19 FTMWIN.

Brethren–Dancingtothestars (MSW$477,372), by Good Journey; I FOUND IT, g, 2, FL, Msw, 9-21, 6f, 1:12 3/5. B-Arindel (NY.). $3,500 ’20 OBSOCT; $20,000 2021 OBSSPR.

Mohaymen–More for Jill by More Than Ready; HUMBLE WARRIOR, g, 2, IND, Msw, 9-21, 1m, 1:42 3/5. B-Crowning Point Farm & Casa De Caballos (IN.). $20,000 ’20 KEESEP; $60,000 2021 OBSMAR.

Numaany–Badgetts Star by Bold Badgett; COUNTRY COWBOY, g, 2, HST, Mcl 16000, 9-20, 6f, 1:14 . B-Mr. & Mrs. Roy Jacobson (BC.).

Unified–Fourscoreandseven by Colonel John; LADY OF LIBERTY, f, 2, IND, Mcl 15000, 9-21, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Hughes Bloodstock, Steel Gate Hollow,GTK Bloodstock & TK Stables (KY.).

Conveyance–Convertible by Forestry; TUDOX ROADSTER, f, 3, PID, Mcl 15000, 9-21, 6f, 1:11 3/5. B-Heart Hill Farms LLC (PA.). $15,000 ’19 FTMYRL; $15,000 2020 FTMTYO.

Exaggerator–Holiday Shopping by Harlan’s Holiday; HOLIDAY RAID, f, 3, PRX, Mcl 10000, 9-21, 1m 70y, 1:48 1/5. B-Machmer Hall, Carrie Brogden &Craig Brogden (KY.). $70,000 ’19 FTKFEB; $87,000 ’19 FTKOCT; $50,000 2020 FTMTYO.

Goldencents–Join the Crowd by Devil His Due; SAILOR’S TREASURE, f, 3, FL, Mcl 5000, 9-21, 1m 40y, 1:48 . B-Windhorse Thoroughbreds LLC (NY.).

Mobil–Unbridled Fancy by Super Saver; J J’S FANCY, f, 3, TDN, Msw, 9-21, 6f, 1:14 1/5. B-David Downard (OH.).

Outwork–Nero’s Pleasure by Pleasantly Perfect; FINEST WORK, f, 3, PRX, Msw, 9-21, 7 1/2fT, 1:31 1/5. B-Repole Stable Inc (NY.). $40,000 ’19 KEEJAN; $40,000 ’19 OBSOCT.

Senor Amigo–Perpetuity by Successful Appeal; APPEALING SENORITA, f, 3, TDN, Mcl 7500, 9-21, 6f, 1:14 4/5. B-W. John Bourke & Lowell F. Allen (OH.).

Sky Kingdom–Daunbeforethemast by Mizzen Mast; MUTUAL CONFIDENCE, g, 3, BTP, Mcl 12500, 9-21, 5f, :58 3/5. B-Westbrook Stables LLC (KY.).

Commander’s Shoes–Stormin K J by Storm and a Half; THURSDAY MORNING, f, 4, LAD, Mcl 5000, 9-21, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Pleasant Hills Training Center (AR.).

Island Peak–Stellaspeed by Gold Spring (ARG); SHES A MAMA’S GIRL, f, 4, MNR, Mcl 4000, 9-20, 5f, 1:02 . B-Randall R. Russell (PA.).

Mobil–Chic Cat by Tiger Ridge; WELLOILEDCAT, f, 4, TDN, Msw, 9-21, 6f, 1:15 3/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.). *1/2 to Grizabella(MSW$501,477).

Seek Again–Sheza Spice Girl by Helmsman; SO MOXIE, f, 4, PID, Mcl 7500, 9-21, 6f, 1:10 . B-Seek Again Syndicate & Epona Farm LLC (FL.).

Street Boss–Petite Love by Fred Astaire; YOAKAM, g, 4, LAD, Mcl 12500, 9-21, 6f, 1:14 1/5. B-Barney Core & Regina Core (LA.).