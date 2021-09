North American Maiden Winners Sept. 23

Bal a Bali (BRZ)–Orbiston Parva (SW$263,590), by Include; HEAVENLY TRIP, g, 2, LRL, Mcl 25000, 9-23, 6f, 1:12 1/5. B-Sally Thomas (KY.). $2,000 ’20 FTKOCT.

Bal a Bali (BRZ)–Off the Road (BRZ) (champion in Brazil), by Quick Road (BRZ); OFFTHEROADAGAIN, f, 2, MNR, Msw, 9-22, 5f, 1:00 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Bal a Bali (BRZ)–Conquest Slayer by Scat Daddy; LIL DITTY’S KITTY, f, 2, RP, Mcl 25000, 9-22, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-McKenna Thoroughbreds LLC (KY.). $5,000 ’20 KEESEP; $13,500 2021 TEXAPR.

Bernardini–Mom’s Deputy by War Chant; BHOMA, f, 2, CD, Msw, 9-23, 6 1/2f, 1:18 . B-Courtney Meagher & Godolphin (KY.). $37,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Mom’s On Strike(MG3$594,550).

Connect–Jazz Tune by Johannesburg; RATTLE N ROLL, c, 2, CD, Msw, 9-23, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-St. Simon Place (KY.). $55,000 ’19 KEENOV; $210,000 ’20 KEESEP.

Cupid–Curtain Call by Congrats; LOVE HER LOTS, f, 2, GP, Msw, 9-23, 6f, 1:13 1/5. B-Moreau Bloodstock Int’l (KY.). $14,000 ’20 FTKOCT; $20,000 2021 OBSMAR.

Dominus–Starship Made It by Concerto; BECKY’S TATTOO, f, 2, RP, Msw, 9-22, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Fast Anna–Tosha by Any Given Saturday; KINGSTON QUEEN, f, 2, GP, Mcl 12500, 9-23, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Terrazas Thoroughbreds & Archie Barnes (KY.).

Keen Ice–Cuello de Luna by Cherokee Run; SUNDAESWITHSANDY, c, 2, BEL, Msw, 9-23, 1 1/16mT, 1:45 . B-Stone Bridge Farm, LLC (NY.). $30,000 ’20 FTYRLS.

Nyquist–Promotional by Artie Schiller; DAUNT, c, 2, BEL, Msw, 9-23, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Marc Keller (KY.).

Palace–Cobb Sue by Tale of the Cat; JERRY’S EIGHTY, g, 2, RP, Mcl 25000, 9-23, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Runhappy–Breathtaking by Mineshaft; FEELING HAPPY, f, 2, CD, Msw, 9-23, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-William B. Harrigan (KY.).

Treasure Beach (GB)–Donya by Anabaa; DONYA KNOW IT, f, 2, PID, Msw, 9-23, 6f, 1:10 3/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Weigelia–Da Mi Basia Mille by Pure Prize; BOURBON MUSIC, c, 2, PEN, Mcl 16000, 9-22, 6f, 1:12 3/5. B-Elizabeth R. Houghton (PA.).

California Chrome–Like a Million by Street Sense; BEYOND A MILLION, f, 3, CD, Mcl 10000, 9-23, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Chiyoda Farm Shizunai (KY.).

California Chrome–Stormy Frolic (G1P$360,273), by Summer Squall; PLATINUM FROLIC, f, 3, CT, Msw, 9-22, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Stride Rite Racing Stable, Inc. (KY.). *1/2 to Frolic’s Revenge(MSW$346,075).

Congrats–Dreamy Lady by Giant’s Causeway; IGNITION KEY, f, 3, CT, Mcl 12500, 9-22, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Niceguysstables LLC (KY.). $70,000 ’19 KEESEP.

Majesticperfection–Change Up (G3$375,420), by Distorted Humor; ALECKA STAR, f, 3, GP, Msw, 9-23, 6f, 1:11 3/5. B-Maria M Haire & Mary K. Haire (FL.). *1/2 to Match Up($289,075) *1/2 to Pitch Count(SP$276,423) *1/2 to Pinch Hit(G3P$260,700).

Noble Mission (GB)–Module by Harlan’s Holiday; ALDINA, f, 3, PEN, Msw, 9-22, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). $10,000 2021 KEEJAN.

Palace Malice–America’s Friend (MSW$284,244), by Unusual Heat; MR. BIFFLE, c, 3, IND, Mcl 16000, 9-23, 1m 70y, 1:45 3/5. B-M. Auerbach, LLC & Catherine Parke (KY.). $1,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to America’s Tale(G2$405,853).

Paynter–Annie Walker by War Chant; BIG CASTLE, g, 3, BEL, Msw, 9-23, 1m, 1:38 1/5. B-Richard Nicolai (NY.).

Speightster–Fiercely by Hard Spun; ABHAR, c, 3, GP, Mcl 12500, 9-23, 5f, :59 1/5. B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Tapizar–Lady of Choice by Storm Bird; TRADITION, g, 3, LRL, Mcl 16000, 9-23, 6f, 1:11 3/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). *1/2 to Multiple Choice(MG3$692,450).

Treasure Beach (GB)–D J Trip by Trippi; BRYTON’S D J, g, 3, BTP, Mcl 5000, 9-23, 1m 70y, 1:46 2/5. B-Linda Evans (FL.).

Twirling Candy–Miss City Halo by Carson City; MIDWAY’S ANGEL, f, 3, IND, Mcl 30000, 9-23, 5f, :59 2/5. B-Katierich Farms (KY.).

Uncaptured–At a Stage by Atticus; LORD DARNLEY, g, 3, GP, Mcl 12500, 9-23, 1m, 1:39 3/5. B-Laurin Stable, Inc. (FL.). *1/2 to Concert Stage($386,548).

Bluegrass Cat–Ribot Belle by Roar; GUINESSEY, g, 4, RP, Mcl 7500, 9-22, 7f, 1:25 . B-Dave Williams (CA.).

Candy Ride (ARG)–Tapatia by Tapit; TAP ATTACK, g, 4, CD, Mcl 10000, 9-23, 6 1/2f, 1:17 . B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.).

Include–Derby Day Storm by Habayeb; DERBY INCLUDED, g, 4, TDN, Msw, 9-23, 6f, 1:15 . B-Bryan A. Metz (OH.).

Lemon Drop Kid–Bambolina by War Chant; LEMONADE STAND, g, 4, BTP, Mcl 12500, 9-23, 1 1/16m, 1:49 . B-George Krikorian (KY.). *1/2 to Kitten’s Roar(G2$843,980).

Pataky Kid–Announce of Charm by Announce; QUEEN CHARMAINE, f, 4, IND, Msw, 9-23, 1 1/16m, 1:51 . B-Ledgerwood Farms (IN.).

Tapizar–Cat Alert (G3P$290,866), by Tabasco Cat; BELL THE CAT, f, 4, PID, Mcl 15000, 9-23, 6f, 1:11 4/5. B-Morgan’s Ford Farm (VA.). $2,000 2020 FTMWIN.