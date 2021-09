North American Maiden Winners Sept. 24

Distorted Humor–Mylitta by Sky Mesa; JUDGE DAVIS, c, 2, BEL, Msw, 9-24, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Edward A. Seltzer (KY.). $280,000 ’20 FTYRLS.

Flashback–Unanimous Decision by Distorted Humor; LANDSLID, f, 2, BEL, Msw, 9-24, 6f, 1:12 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $1,000 ’20 FTKOCT.

Greeley’s Conquest–Kitty’s Charge by Exchange Rate; BEVERLY’S CHARGE, f, 2, CD, Mcl 50000, 9-24, 6f, 1:11 . B-Millard R. Seldin Rev. Trust (KY.).

Mastery–Vagabond by Arch; SURPRISINGLY, f, 2, MTH, Msw, 9-24, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Phipps Stable (KY.).

Midnight Storm–Chati’s On Top (MSW$306,668), by Old Topper; EASY COME EASY GO, f, 2, GP, Msw, 9-24, 7f, 1:26 2/5. B-Liberty Road Stables (KY.). $19,000 ’20 KEESEP; $100,000 2021 OBSSUM.

Mission Impazible–Myprincessallyson ($292,395), by Precise End; ON THE COME UP, c, 2, MTH, Msw, 9-24, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Chad Anshelewitz (NJ.).

Mo Tom–Flora and Fauna by Grand Reward; PO BOY, c, 2, GP, Mcl 12500, 9-24, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Dede Mcgehee (LA.). *1/2 to Dan the Go to Man (MSW$366,162).

Munnings–Earth Shaking by War Front; JESUIT, g, 2, CD, Mcl 20000, 9-24, 6f, 1:11 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Race Day–Catching Diamonds by Into Mischief; WHITE ABARRIO, c, 2, GP, Msw, 9-24, 6 1/2f, 1:17 . B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $7,500 ’20 OBSJAN; $40,000 2021 OBSMAR.

Rousing Sermon–Sizzlin’ Sonora by Unusual Heat; SONORA SERMON, g, 2, GG, Mcl 8000, 9-24, 5f, :59 2/5. B-Baseline Equine LLC (CA.).

Speightster–Rosieville by Boston Harbor; SPEIGHTSVILLE, g, 2, RP, Msw, 9-23, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-C. R. Trout (KY.). *1/2 to Shotgun Gulch (G1$528,976) *1/2 to Rose of Malibu (MSP$250,819).

Super Saver–Appreciating by Sky Mesa; PENNY SAVER, f, 2, CD, Msw, 9-24, 1 1/16m, 1:43 . B-John C. Oxley (KY.). $65,000 ’20 FTKOCT.

Toews On Ice–Lady Contender (MSP$309,351), by Strong Contender; QUEEN OF THE ICE, f, 2, ARP, Msw, 9-24, 4 1/2f, :54 2/5. B-Preston Neugebauer (CO.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Tonalist–Electrick Kitty by Tale of the Cat; DOLCE APRILE, f, 2, GP, Mcl 16000, 9-24, 7f, 1:27 1/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $15,000 ’20 KEESEP.

Unified–Closing Report by Closing Argument; UNIFIED REPORT, c, 2, CD, Msw, 9-24, 6 1/2f, 1:17 . B-Stephen Brown (LA.). $33,000 ’20 ESLYRL.

Big Brown–Shoeless Angel by Wildcat Shoes; BIG BROWN SHOES, c, 3, BEL, Mcl 40000, 9-24, 6f, 1:11 3/5. B-Saul Kupferberg (NY.).

Bold Warrior–Headed for Timeout by Fappie’s Notebook; TALKTOEACHOTHER, g, 3, AP, Mcl 12500, 9-24, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Hal Snowden Jr. (KY.).

El Padrino–Almost an Angel by Artie Schiller; LA LA ANGEL, f, 3, BTP, Mcl 7500, 9-24, 6f, 1:14 4/5. B-The Ronald E. DeWolf Trust (OH.).

Flatter–Blueeyesintherein (G3), by Magna Graduate; PERFECTO AMOR, g, 3, LRC, Mcl 40000, 9-24, 7f, 1:24 2/5. B-Diamond A Racing Corp. (KY.). $11,000 ’19 KEESEP; $10,000 ’19 OBSOCT; $75,000 2020 OBSSUM.

Into Mischief–Montessa G by Montbrook; MO MISCHIEF, c, 3, BEL, Mcl 25000, 9-24, 6f, 1:11 . B-Machmer Hall (KY.). $235,000 ’19 KEESEP; $500,000 2020 OBSMAR.

Street Boss–Harley Rose by Henrythenavigator; BELLE OF THE NORTH, f, 3, LRL, Msw, 9-24, 7f, 1:23 1/5. B-Adena Springs (KY.).

Temple City–Quiet Success (G1P$292,414), by Successful Appeal; QUIET PRAYER, c, 3, AP, Mcl 12500, 9-24, 1 1/16mT, 1:46 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $70,000 2020 FTMTYO.

Khozan–Shegoestoeleven by Service Stripe; SENORITA AURORA, f, 4, AP, Mcl 6250, 9-24, 6f, 1:14 . B-Bridle Oaks Farm, Inc. (FL.).