North American Maiden Winners Sept. 26

Awesome Again–Azulinha (ARG) by Hat Trick (JPN); AWESOME DAZE, f, 2, EMD, Mcl 25000, 9-25, 5f, :58 1/5. B-Bret Christopherson (WA.). $13,000 ’20 WASAUG.

Chitu–I’mpureblue by Pure Precision; I’M A CHI TOO, c, 2, WO, Moc 25000, 9-26, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Double W Thoroughbred Racing, Inc (FL.).

Coast Guard–Wind a Flyin by Blazonry; FLYIN BY, f, 2, EMD, Mcl 8000, 9-25, 5f, :59 2/5. B-Vince Gibson & Pamela Gibson (WA.).

Danzing Candy–Melanistic (SP$375,674), by Ministers Wild Cat; YOUTEYOURHONOR, f, 2, LRC, Mcl 50000, 9-26, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Halo Farms (CA.).

Desert Code–Gannet by Unusual Heat; UNUSUAL CODE, g, 2, GG, Mcl 12500, 9-26, 1m, 1:41 4/5. B-C-Punch Ranch Inc. (CA.).

Diabolical–Vestal Virgin by King Bull; QUETZALCOATL, g, 2, ZIA, Msw, 9-26, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Richard Franco (NM.).

Exaggerator–Twinkling by War Chant; SKIPPYLONGSTOCKING, c, 2, GP, Msw, 9-26, 1m, 1:37 4/5. B-Brushy Hill, LLC (KY.). $15,000 ’20 KEESEP; $37,000 2021 OBSSPR.

Firing Line–Glory Gold by Medaglia d’Oro; VENTI VALENTINE, f, 2, BEL, Msw, 9-26, 6f, 1:12 1/5. B-Final Furlong Racing Stable & Maspeth Stable (NY.). *1/2 to Espresso Shot(MSW$498,625).

First Samurai–Wooden Nickel by Divine Park; RYAN’S SWORD, g, 2, CT, Msw, 9-25, 4 1/2f, :51 4/5. B-Coleswood Farm, Inc. (WV.).

Gone Astray–Undefeated Mind by Discreetly Mine; PROFOUND ONE, g, 2, MNR, Msw, 9-26, 5f, 1:00 2/5. B-Randall Mendonsa (FL.).

Gone Astray–Valuable Miss by Value Plus; VALUABLE BREIGH, f, 2, MTH, Mcl 25000, 9-26, 6f, 1:14 4/5. B-Carol A. Reitman, Susan Gannon &Warren Miller (FL.).

Gormley–A J’s Gal by Monashee Mountain; MOODY WOMAN, f, 2, CT, Msw, 9-25, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Double Eagle Thoroughbreds (KY.).

Great Notion–Smart Crowd by Crowd Pleaser; COASTAL MISSION, g, 2, CT, Msw, 9-25, 4 1/2f, :52 3/5. B-Coleswood Farm, Inc. (WV.). *Full to Lewisfield(MG3P$535,264).

Jess’s Dream–My Sweet Dani Girl by Scat Daddy; SWEET DANI GIRL, f, 2, CD, Msw, 9-26, 6f, 1:09 3/5. B-J&J Stables, LLC & Carlo Vaccarezza (FL.).

Makors Finale–Playful Sara by Fast Play; SARA’S FINALE, f, 2, EMD, Mcl 8000, 9-25, 5f, :59 2/5. B-Karl Krieg (WA.). $1,500 ’20 WASAUG. *1/2 to Council Rules($267,540).

Noble Bird–Street Stuff by Street Hero; SMART BIRD, f, 2, WO, Moc 25000, 9-26, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Tim Ahearn & Jerry Parks (FL.). $9,000 ’20 OBSOCT.

Point of Entry–Dark Channel by English Channel; BE LIKE CLINT, c, 2, WO, Msw, 9-26, 1m 70y, 1:43 2/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $80,000 ’20 KEESEP.

Stanford–Tizadream by Cee’s Tizzy; TIZLIGHTNING, g, 2, LRC, Mcl 50000, 9-25, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Lori Gallegos (CA.).

Where’s the Ring–Stormy Adieu by Silic (FR); DROP A CARIBOU, g, 2, WO, Moc 40000, 9-26, 5fT, :57 1/5. B-Frank Di Giulio Jr. (ON.).

Abraaj–Bella Campana by Slewdledo; LT. BULLITT, g, 3, EMD, Mcl 5000, 9-26, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Mr. & Mrs. William T. Griffin (WA.). $38,000 ’19 WASAUG.

Beautyinthepulpit–Tummy Tuck by Straight Line; STRAIGHT SKINNY, g, 3, BEL, Mcl 40000, 9-26, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Tea Party Stable Inc. & Michael A Slezak (NY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Carpe Diem–Peisinoe by Yes It’s True; FLEW BY YOU, f, 3, RP, Msw, 9-25, 1m, 1:40 2/5. B-English Range Farm (FL.). *1/2 to Yes Yes Yes($258,915).

Champ Pegasus–Neace by Philanthropist; ASHLEY BEAUTIFUL, f, 3, GRP, Moc 20000, 9-26, 5f, 1:01 2/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Congrats–Myself by Giant’s Causeway; CINDERELLA’S CAUSE, f, 3, BEL, Msw, 9-25, 6f, 1:10 4/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $70,000 ’19 FTNAUG; $135,000 2020 FTMTYO.

Congrats–Early Mass by Pleasant Tap; DRUM AND DRUMMER, g, 3, MTH, Mcl 16000, 9-26, 1 1/16mT, 1:46 3/5. B-Morgan’s Ford Farm (VA.). $47,000 ’19 FTMYRL; $50,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Redeemed(G2$832,140).

Daredevil–Top Seeded by Old Topper; TOP DEMON, f, 3, CTM, Mcl 10000, 9-25, 6f, 1:12 1/5. B-Richard Forbush (KY.). $7,000 ’19 FTKOCT.

Gone Astray–Goldminer’s Dream by Distorted Humor; GONE DREAMING, f, 3, MTH, Mcl 12500, 9-26, 6f, 1:12 2/5. B-Tom McCrocklin (FL.).

Haimish Hy–Royal Flush Babe by Colonel John; GRIGORO, f, 3, LRC, Mcl 20000, 9-26, 1m, 1:39 . B-Art Sherman & Zvika Akin (CA.).

Handsome Mike–Angry Dragon by Smarty Jones; TORETTO, g, 3, GP, Msw, 9-26, 1mT, 1:36 4/5. B-Tropical Racing LLC (FL.).

Jeranimo–Doris Johnson by Lucky J. H.; IMISSBAYMEADOWS, g, 3, GG, Mcl 25000, 9-26, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Harris Farms (CA.).

Kitten’s Joy–Shining Jewel by Gulch; SWEENEY’S CAT, g, 3, GP, Mcl 16000, 9-26, 1 1/8mT, 1:50 3/5. B-Barry R. Ostrager (NY.). $77,000 ’18 FTNOCT; $17,000 2020 FTMTYO.

Liaison–Falsehood by Awesome Again; VIRGINIA FIB, g, 3, LRL, Mcl 16000, 9-26, 6fT, 1:13 . B-Becky Lavin (VA.).

Liam’s Map–Mindfully by Bertrando; MARINERS WAY, g, 3, LRC, Mcl 20000, 9-26, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Pam & Martin Wygod (KY.).

Medaglia d’Oro–Belle Watling by Pulpit; ROYAL TRYST, c, 3, CD, Mcl 40000, 9-26, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Summer Wind Equine LLC (KY.). $500,000 ’19 KEESEP. *1/2 to War Story(G2$3,271,996) *1/2 to Land Over Sea(G2$746,500).

Mshawish–Hat Box by Street Cry (IRE); BEIRUT BEAUTY, f, 3, LRC, Mcl 20000, 9-25, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Waymore LLC (KY.). $85,000 ’19 KEESEP.

Musketier (GER)–Magic Forty Won by Forty Won; MAGIC IS FLYING, g, 3, GG, Mcl 5000, 9-25, 1m, 1:39 3/5. B-Equine Formula 1,LLC/Eric Yohan Knipe (CA.). $3,500 ’19 CTNAUG.

Orb–Winning Call by Deputy Minister; RUDY ROD, g, 3, BEL, Mcl 50000, 9-26, 6fT, 1:10 1/5. B-Anthony Warrender, Fred Allor, North Hanover Bloodstock & Oak Ridge (KY.). $80,000 ’19 FTKOCT; $110,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Tapizar(G1$972,632).

Overanalyze–Dancing Raven (MSW$396,338), by Tomahawk; TULSA TORNADO, c, 3, GG, Msw, 9-25, 6f, 1:10 1/5. B-Southern Oak Farm (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Rallying Cry–Classy and Sassy by Mineshaft; BARBARIUS, f, 3, EMD, Mcl 5000, 9-26, 6f, 1:12 . B-Allaire Farms, Fred & Cindy Desimone,Glyn Kelly & Anne Maclennan (WA.).

Runhappy–Charming N Lovable by Horse Chestnut (SAF); CIRCUS, g, 3, SHW, Msw, 9-25, 2mT, 3:48 1/5. B-Judy B. Hicks (KY.). $230,000 ’19 FTKOCT; $30,000 2021 FTKHRA. *1/2 to Congenial(SP$254,610) *1/2 to Betweenhereandcool(G3P$410,548) *1/2 to Fault(G1$618,795).

Temple City–Urban Oasis by City Zip; DUQUESNE, g, 3, MTH, Msw, 9-26, 1mT, 1:39 1/5. B-Spring Run Farm, LLC (NJ.).

Texas Bling–I’m Workin On It by Quien; BEYOUND DREAMS, f, 3, RP, Mcl 7500, 9-26, 7f, 1:27 2/5. B-Oswald Wm. (OK.).

Tourist–Moon and Sun by Malibu Moon; TIZ FOR REAL, f, 3, ZIA, Mcl 8000, 9-26, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Michelle Redding (FL.). $13,000 ’19 OBSOCT.

Uncle Mo–Princess Violet (G1$777,810), by Officer; SHALIMAR GARDENS, f, 3, BEL, Msw, 9-26, 1m, 1:37 3/5. B-Stonewall Farm (NY.).

Vancouver (AUS)–Martz by Scat Daddy; SARAH HARPER, f, 3, CD, Msw, 9-26, 6f, 1:09 2/5. B-William Sparks (KY.).

Verrazano–Key Is to Win by Dixie Union; MY BEAUTY PRINCESS, f, 3, GP, Mcl 12500, 9-25, 1mT, 1:38 . B-Doug Branham & Felicia Branham (KY.). $3,000 ’19 KEESEP; $12,500 2020 OBSSUM.

Animal Kingdom–Tiz My Time by Sharp Humor; TIZ MY HOUR, f, 4, ZIA, Mcl 8000, 9-26, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Anthony Guida, Jody Guida, Thomas Keenan& Godolphin (KY.). $2,000 ’18 KEESEP.

English Channel–Ginger Mint by Milwaukee Brew; ENGLISH BISCUIT, f, 4, WO, Mcl 15000, 9-26, 7f, 1:24 3/5. B-Richard L. Lister (ON.).

Imagining–Casablanca Lily (IRE) by Hurricane Run (IRE); BOGEY’S IMAGE, g, 4, SHW, Msw, 9-25, 2mT, 3:42 4/5. B-South Branch Equine LLC (MD.).

Lost Canyon (GB)–Alta Aire by Slew City Slew; TINY TYCOON, g, 4, CTM, Mcl 6000, 9-25, 6 1/2f, 1:19 . B-Joan Petrowski (AB.). *Full to Tiny Giant(MSW$327,692).

Pollard’s Vision–Cuckoo Sue by Notebook; VISONARY STAR, g, 4, RP, Mcl 7500, 9-26, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Max Rodebush (OK.).

Red Rocks (IRE)–Valera by Quiet American; SIR NUISANCE, g, 4, MNR, Mcl 4000, 9-26, 1 1/16m, 1:52 1/5. B-Ronald G. McPeek (KY.).

To Honor and Serve–Light My World by Purim; HONOR MY WORLD, g, 4, LRL, Mcl 16000, 9-26, 1 1/16mT, 1:47 1/5. B-Randy L. Cohen & Alyse L. Cohen (MD.).

Behindatthebar–In Step Dancer by Student Council; STEP TO THE BAR, g, 5, SHW, Msw, 9-25, 2mT, 3:41 1/5. B-Virginia Lazenby Racing Stable LLC (LA.).