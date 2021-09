North American Maiden Winners Sept. 29

Buffum–Goodnight Angel by Touch Gold; GOOD IDEA, c, 2, TDN, Msw, 9-29, 6f, 1:12 . B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $11,500 ’20 FTMYRL.

Giacomo–Milady Rocks by Grindstone; MILORDS OATHKEEPER, g, 2, GRP, Moc 20000, 9-28, 5f, :58 2/5. B-Dr. & Mrs. Jack B. Root Jr. (OR.).

Jimmy Creed–Hey There Cupcake by Prized; TORTE, f, 2, IND, Msw, 9-29, 1m, 1:42 2/5. B-Penny S. Lauer & Michael E. Lauer (IN.). *1/2 to Cake Pop(MSW$490,465).

More Than Ready–Liza Too by Olmodavor; LIZA’S READY, f, 2, IND, Msw, 9-29, 5fT, 1:00 . B-Breeze Easy LLC (KY.). *1/2 to Long Weekend (MSW$279,698).

Orb–Awesome Elle by Awesome Again; PRINCE OF PORTLAND, g, 2, DEL, Mcl 25000, 9-29, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Poseidon’s Warrior–Lago Mar Lady by Medaglia d’Oro; MILL LAKE LADY, f, 2, PID, Mcl 20000, 9-29, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Tapiture–Sister Dawn by Indian Charlie; BUY THE BEST, f, 2, DEL, Msw, 9-29, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Susan Moulton (KY.). $60,000 ’19 KEENOV; $70,000 ’20 KEESEP.

Tapiture–Fake Romance by Not for Love; LAST ROMANCE, g, 2, DEL, Msw, 9-29, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Hope Jones & Isabelle de Tomaso (NJ.).

Texas Wildcatter–What R the Odds by Lightnin N Thunder; ROSE OF TEXAS, f, 2, HST, Moc 50000, 9-28, 3 1/2f, :39 4/5. B-Mel Snow & Fran Snow (BC.).

Creative Cause–Lignite by Run Away and Hide; CERTIFIABLE, f, 3, HST, Mcl 4000, 9-28, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Gatewood Bell, Wesley Ward, Bret Jones, Wes Welker & Drew Fleming (KY.). $6,000 ’19 FTKOCT; C$7,000 2020 BRCHRA.

Hard Spun–Shanghai Beauty by Munnings; O CIGANO, g, 3, BTP, Mcl 5000, 9-29, 6f, 1:14 1/5. B-Nathan John McCauley & Godolphin (KY.). $22,000 ’19 KEESEP.

Hit It a Bomb–Mom’s Night Out by First Dude; ESTILO VARONIL, c, 3, DEL, Mcl 16000, 9-29, 1m 70yT, 1:42 4/5. B-Courtney Meagher & Michael Hietzmann (KY.). $4,000 2020 OBSSUM.

Mark Valeski–Oh Boo Hoo by Kafwain; YOUNG VIGILANTE, g, 3, HST, Mcl 16000, 9-28, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Woodford Thoroughbreds (FL.). $13,000 ’19 OBSJAN.

Mr. Big–Sensational Nikki by Zensational; BIG CALI GIRL, f, 3, GRP, Mcl 6250, 9-28, 6f, 1:14 3/5. B-John & Lu Mendenhall & Jim & Kathleen Walters (CA.).

Quien–Isola Rosa by Distorted Humor; ROSY GLOW, f, 3, IND, Mcl 5000, 9-29, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Richard Maynard & William Nicks (IN.). $3,600 ’19 INDOCT.

Southern Success–Soho Girl by Here’s Zealous; TOP SHOTTA, c, 3, PRX, Mcl 10000, 9-29, 5 1/2f, 1:07 . B-Herold Whylie (PA.).

Straight Line–Heavenly Jane by Fappie’s Notebook; MISTER MAN, g, 3, MNR, Msw, 9-28, 6f, 1:14 1/5. B-Bob Cheek, Bridget Cheek & Nancy Vanier (KY.).

Tom’s Tribute–Speedy Cleaners (IRE) by King Charlemagne; SPEEDY TOM, g, 3, GRP, Mcl 6250, 9-28, 6f, 1:11 3/5. B-DP Racing (CA.).

Uncle Mo–Fade to Black by Street Cry (IRE); MS SATCH MO, f, 3, IND, Mcl 16000, 9-29, 1 1/16mT, 1:48 1/5. B-Repole Stable Inc (KY.). $130,000 ’19 KEESEP.

Vice Lord–Flying Factor by Kennedy Factor; PAPA CASE, g, 3, ARP, Msw, 9-29, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Monk Hall (CO.).

Brave Cat–Summer Rouge by Siberian Summer; ROUGE SUNSET, g, 4, ARP, Mcl 5000, 9-29, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-George F Schmitt & Mary Clare Schmitt (CA.).

Munnings–Chambray by Alphabet Soup; JACK LUVS NOVA, g, 4, DEL, Mcl 7500, 9-29, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Nancy Shuford (KY.). $70,000 ’18 KEESEP.