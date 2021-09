North American Maiden Winners Sept. 3

Cupid–Miss Henny Penny by Half Ours; THE SKY IS FALLING, f, 2, CT, Msw, 9-3, 4 1/2f, :53 2/5. B-Catherine K Jennings & Scott Mallory (WV.). $40,000 ’20 KEEJAN.

Dominus–Hey Baby by Save Big Money; LEGIONARY, g, 2, RP, Msw, 9-2, 5f, :59 . B-Center Hills Farm (OK.). $25,000 ’20 TEXSUM.

Freud–Exclusively Yours by Elusive Quality; HOWDYOUMAKEURMONEY, f, 2, SAR, Msw, 9-3, 5 1/2fT, 1:04 . B-Davie Bloodstock, LLC & Peter Colon (NY.). $15,000 ’19 FTNOCT; $19,000 ’20 OBSJAN; $105,000 2021 OBSSPR.

Into Mischief–Praia by Distorted Humor; MUTED, f, 2, GP, Msw, 9-3, 6f, 1:11 . B-Clearsky Farms (KY.). $450,000 ’20 KEESEP.

Kitten’s Joy–Elementar by More Than Ready; READY TO PURRFORM, c, 2, ELP, Msw, 9-3, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.). $150,000 ’20 FTYRLS.

Klimt–Longride to Wisdom by Harlan’s Holiday; COUSIN GREG, c, 2, ELP, Mcl 16000, 9-3, 6f, 1:11 3/5. B-Moreau Bloodstock International Inc (KY.). $47,000 ’20 FTYRLS; $27,000 2021 OBSSPR.

Liam’s Map–Nagambie by Flatter; JUJU’S MAP, f, 2, ELP, Msw, 9-3, 1m, 1:35 2/5. B-Fred W. Hertrich lll (KY.). $190,000 ’20 KEEJAN; $300,000 ’20 KEESEP.

Midnight Lute–J’s Hot Shot Lady by Badge of Silver; HALF PAST TWELVE, f, 2, DMR, Mcl 40000, 9-3, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Arika Everatt-Meeuse & Tim Meeuse (ON.). $30,000 ’20 KEESEP.

Midnight Storm–Dreamingofcarmella by Harlan’s Holiday; TYCHE AWAITS YOU, f, 2, EMD, Msw, 9-2, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Joe F. Parker (KY.). $22,000 ’19 KEENOV; $20,000 ’20 WASAUG.

More Than Ready–Reef Point by Giant’s Causeway; BUBBLE ROCK, f, 2, SAR, Msw, 9-3, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Shortleaf Stable (KY.).

Pioneerof the Nile–Gold Serenade by Medaglia d’Oro; PHARAOH’S PROPHECY, c, 2, GP, Mcl 35000, 9-3, 1mT, 1:37 1/5. B-Lewis Thoroughbred Breeding (KY.). $47,000 ’20 KEESEP.

Poseidon’s Warrior–Vanishing Lady by Northern Afleet; VANISHING FAITH, f, 2, GP, Mcl 16000, 9-3, 6f, 1:13 1/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Read the Footnotes–L T Reckless by Henny Hughes; RECKLESS RED, c, 2, RP, Mcl 25000, 9-2, 5f, :59 3/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (TX.). $1,200 ’20 TEXSUM.

Square Eddie–Bas by Flower Alley; SO I’M TOLD, g, 2, DMR, Msw, 9-3, 1mT, 1:38 1/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Tapiture–Chance Review by Not for Love; HAPPY TAPPY TIM, f, 2, MTH, Msw, 9-3, 6f, 1:12 1/5. B-Debby Weber (KY.). $5,000 ’20 FTKOCT; $42,000 2021 FTMTYO.

Uncle Mo–Fade to Black by Street Cry (IRE); MO REWARDS, c, 2, SAR, Mcl 75000, 9-3, 6f, 1:12 . B-Repole Stable Inc (KY.).

Animal Kingdom–Belle Amidst by Bellamy Road; BELLE’S KINGDOM, f, 3, GP, Mcl 12500, 9-3, 1mT, 1:36 1/5. B-Anthony Robinson & Godolphin (FL.). $4,500 ’19 OBSJAN.

Congrats–Simply Stylish by Stormy Atlantic; BEYOND MY DREAMS, g, 3, WO, Moc 25000, 9-3, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Penny Conrad & Manfred Conrad (ON.). *1/2 to Constantino($506,572).

English Channel–Trevi Chic by Roman Ruler; MONITION, g, 3, ELP, Msw, 9-3, 1mT, 1:34 2/5. B-Hinkle Farms (KY.).

Fed Biz–Brilliant Roo by Orientate; ROO LA LA, f, 3, TIM, Mcl 10000, 9-3, a6 1/2f, 1:20 . B-Brad Grady & Misty Grady (KY.). $4,000 ’19 OBSOCT; $18,000 2020 OBSSUM.

Guilt Trip–Alala by Salt Lake; LOOKIN FOR LARRY, g, 3, EVD, Mcl 5000, 9-2, 5f, :59 . B-Jay Adcock & Montgomery Equine Center (LA.). $5,500 ’19 ESLYRL.

Informed–Msty Aly by Benchmark; TELL HER NO, g, 3, ELK, Msw, 9-3, 5 1/2f, 1:10 3/5. B-John Firth (CA.).

Mineshaft–Mybabybabysbaby by Awesome Again; MOVER, c, 3, RP, Msw, 9-2, 6f, 1:11 2/5. B-Edward Hudson Lane (KY.). $85,000 ’19 KEESEP.

More Than Ready–Infamous (IRE) by Galileo (IRE); FEDERALIST PAPERS, f, 3, SAR, Msw, 9-3, 1 1/8mT, 1:51 1/5. B-Mt. Brilliant Broodmares Ii LLC (KY.). $250,000 ’18 KEENOV.

Munnings–Cape Lady by Cape Blanco (IRE); MS TEMPTATION, f, 3, ELP, Mcl 10000, 9-3, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-McCauley Farm, LLC (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

Munnings–Queen Ofthe Catsle (G3$410,219), by Tale of the Cat; MINNETONKA, f, 3, TIM, Mcl 10000, 9-3, 4f, :46 3/5. B-C. T. Grether, Inc. (KY.). $15,000 ’18 KEENOV; $32,000 ’19 FTKJUL.

Sky Mesa–Tattletale by Quiet American; STOLEN JEWEL, f, 3, CTM, Msw, 9-3, 7f, 1:25 3/5. B-Bar None Ranches Ltd. (AB.).

Tale of Ekati–Hello Liberty (G2$284,239), by Forest Camp; LIBERTY DIAMOND, f, 3, EVD, Msw, 9-2, 6f, 1:13 1/5. B-Rene Lavergne, DVM, PA (LA.).

Gemologist–Anna Mia by Unbridled’s Song; NAUGHTY EVELYN, f, 4, DMR, Mcl 20000, 9-3, 1m, 1:38 2/5. B-Fedai Kahraman (KY.). $12,000 ’17 KEENOV; $40,000 2019 FTCJUN.

Girolamo–Singlet (MSW$330,394), by Real Quiet; BAILDON, f, 4, CBY, Mcl 10000, 9-2, 1mT, 1:37 3/5. B-Shortleaf Stable (KY.).

Verrazano–Selsing (GB) by Selkirk; THE GLADIATOR (CHI), g, 4, GP, Mcl 12500, 9-3, 5fT, :56 3/5. B-Haras il Campione SPA (CHI.).

Verrazano–Humor Section by After Market; ALONG THE WAY, f, 4, MTH, Mcl 30000, 9-3, 1 1/16mT, 1:46 1/5. B-Parrish Hill Farm & Ashford Stud (KY.). $10,000 ’18 KEESEP; $45,000 2019 FTMMAY.

English Channel–Caitlin Louise by Exchange Rate; QUEEN LOUISE, m, 5, ELP, Mcl 16000, 9-3, 1 1/16mT, 1:42 . B-Barrett Partners, LLC (KY.).

Half Ours–Bitsy’s Parade Day by Storm Day; BITSY’S OTHER HALF, g, 5, EVD, Mcl 12500, 9-2, 1mT, 1:39 1/5. B-Rose C. Hernandez & EarlHernandez (LA.).

Oratory–Della Marie by Maghnatis; SANDY CREST, m, 5, RP, Mcl 7500, 9-2, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Wayne L. Mackey, David L. Bay &Tammie A. Bay (OK.).

Pioneerof the Nile–Eliza’s Gold by Seeking the Gold; PHARAOH’S DAUGHTER, m, 5, ARP, Mcl 10000, 9-3, 6f, 1:12 . B-Fred W. Hertrich III (KY.). $135,000 ’17 FTKOCT; $200,000 2018 OBSMAR; $4,000 2021 KEEJAN.