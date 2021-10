North American Maiden Winners Sept. 30

Bernardini–Humorous Miss by Distorted Humor; STILL MY BABE, f, 2, LRL, Msw, 9-30, 5 1/2fT, 1:05 2/5. B-Dr. Tom Keenan & Godolphin (KY.). $22,000 ’20 KEEJAN. *1/2 to Funny Proposition(G2).

Bodemeister–Halo Humor by Distorted Humor; RICH’S WAY, c, 2, DEL, Msw, 9-30, 1m 70y, 1:43 2/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $5,000 ’19 KEENOV; $150,000 2021 OBSMAR. *1/2 to Practical Joke(MG1$1,795,800).

Cairo Prince–Tapit Baby Tapit by Tapit; WOW TAPIT, f, 2, GP, Mcl 16000, 9-30, a5 1/2f, 1:08 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $7,000 ’20 KEESEP.

California Chrome–Itsyesornoihavtogo by More Than Ready; CALIFORNIA KITTY, f, 2, BTP, Mcl 15000, 9-30, 1m, 1:45 . B-Taylor Made Stallions, Inc. (KY.). $2,200 ’20 KEESEP.

Fast Anna–Charlie B by War Chant; ANNA’S DREAM, f, 2, GP, Mcl 35000, 9-30, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Nicksar Farms (FL.). $35,000 2021 OBSSPR.

Fed Biz–Twice by Sunday by Sky Mesa; STRATEGY QUEEN, f, 2, GP, Msw, 9-30, a5 1/2f, 1:08 . B-All In Line Stables, LLC (KY.).

Into Mischief–Artemis by Empire Maker; VARATTI, c, 2, BEL, Msw, 9-30, 6 1/2f, 1:17 . B-Siena Farms LLC (KY.). $350,000 ’20 KEESEP.

Into Mischief–Little Cat Feet by Tale of the Cat; TOWSER, f, 2, LRL, Msw, 9-30, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Edward Seltzer & Beverly Anderson (KY.). *1/2 to Customer Base(G3$363,535).

Jimmy Creed–Miss Fear Factor by Siphon (BRZ); MR CREED, c, 2, CD, Mcl 50000, 9-30, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Pomerol P & Y Ltd (KY.). $30,000 ’20 KEESEP. *1/2 to A Shin Bullseye(G3).

Klimt–Exceptional Chance by American Chance; SHED A TEAR, c, 2, DEL, Mcl 40000, 9-30, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Tom Lauritsen & Lee McMillin (KY.). $60,000 ’19 KEENOV; $27,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Cashel Rock(MSW$306,607).

Munnings–More Than Most (MSW$272,464), by Indygo Mountain; CHROME KING, g, 2, RP, Msw, 9-29, a7 1/2fT, 1:34 1/5. B-Douglas Scharbauer (KY.).

Outwork–Redreamit by Tapit; DREAM ON IT, f, 2, CD, Mcl 30000, 9-30, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Gessler Racing, LLC (LA.).

Strong Mandate–Risk by Wavering Monarch; TWO STEP SALLY, f, 2, CT, Msw, 9-29, 4 1/2f, :54 3/5. B-Glencrest Farm LLC (KY.). $10,000 ’20 FTKOCT; $5,000 ’20 KEEJAN; $10,000 2021 FTMTYO.

Uncle Mo–Moravia by A.P. Indy; AUNT GEM, f, 2, RP, Msw, 9-29, a7 1/2fT, 1:32 1/5. B-Dr. Aaron Sones (KY.). $50,000 ’20 KEESEP.

What Now–Rachel Wiggles by Could Be Me; BIG HAT NO COWS, g, 2, IND, Msw, 9-29, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Don Wright (IN.).

Artie Schiller–Cryptos’ Best by Cryptoclearance; ARTIES CRYPTONITE, f, 3, TDN, Msw, 9-30, 6f, 1:13 3/5. B-D. J. Stable (OH.). *1/2 to Lenstar($300,767).

Big Blue Kitten–Ruffled Feathers (SP$254,864), by Include; ENRAGED, g, 3, CD, Mcl 20000, 9-30, 6 1/2f, 1:16 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,500 ’19 KEESEP.

Big Drama–Likeuasafriend by Value Plus; COCKTAILS AT EIGHT, f, 3, DEL, Mcl 12500, 9-30, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Aboritanza Racing LLC & Hallmarc Stallions, LLC (FL.).

Cairo Prince–Absolutely Awesome by Street Cry (IRE); TAYET, f, 3, CD, Mcl 40000, 9-30, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Frankfort Park Farm (KY.).

Can the Man–Sister Smack by Notional; SMACKFIRE, f, 3, ARP, Mcl 10000, 9-29, 6f, 1:13 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Creative Cause–Splendiferous Moon by Malibu Moon; CREATIVE SPLENDOR, f, 3, CT, Mcl 12500, 9-29, 7f, 1:30 1/5. B-Huntertown Farm LLC (WV.).

Daredevil–Save My Place by Out of Place; CHAMPINA, f, 3, GP, Mcl 12500, 9-30, 1m, 1:40 1/5. B-Meredith Krupp & Jay Goodwin (KY.). $1,500 ’19 KEEJAN. *1/2 to Forty Nine Watts(SP$253,706).

Distorted Humor–Sentiero Italia (MG2$994,900), by Medaglia d’Oro; SANTIN, c, 3, IND, Msw, 9-29, 1mT, 1:39 4/5. B-Godolphin (KY.).

Empire Maker–Emily B by Smart Strike; B MAKER, c, 3, CD, Mcl 10000, 9-30, 7f, 1:23 3/5. B-Jumping Jack Racing LLC & Mike Fowler (KY.). $425,000 ’19 KEESEP.

Honor Code–Magical Theater by Smart Strike; FAIR GAME, f, 3, IND, Msw, 9-30, 1mT, 1:39 1/5. B-G. Watts Humphrey Jr., Susie Keller,Victoria Oliver & G. Watts Humphrey III (KY.). *1/2 to Mines and Magic(MG2P$271,401).

Lookin At Lucky–Seasonal by Deputy Minister; COMPLICATE, g, 3, IND, Mcl 30000, 9-30, 7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Imperious Stable (KY.). *Full to Summer Luck(G2P$376,176).

Mshawish–Phyllis Ann by Put It Back; RUNAWAY PHYLLIS, f, 3, PID, Mcl 5000, 9-30, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Ron G. Potts (PA.).

Pataky Kid–French Lick by Malibu Moon; FRENCH KID, g, 3, IND, Mcl 5000, 9-30, 6f, 1:12 4/5. B-Swifty Farms Inc. (IN.).

Peace and Justice–Lake Squared by Friends Lake; SQUARE PENNY, f, 3, CT, Mcl 5000, 9-30, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Brian Kahn (PA.).

Point of Entry–Romance Is Passion by In Excess (IRE); STELLA MARS, f, 3, BEL, Mcl 40000, 9-30, 6fT, 1:09 . B-Mt. Sackville Bloodstock (NY.). $70,000 ’19 FTKOCT; $28,000 ’19 KEEJAN.

Runhappy–Well Spring by Coronado’s Quest; HAPPY MEDIUM, g, 3, BEL, Msw, 9-30, 6f, 1:09 1/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.). $300,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Mendip(G2$1,015,995).

Slumber (GB)–History by Coronado’s Quest; BREXTON, g, 3, RP, Mcl 15000, 9-29, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Mr. & Mrs. Donnie R. Hubbard & Mr. & Mrs. Steve Bodkin (KY.). $1,000 ’18 KEENOV.

Summer Front–Mazel Tov by Mazel Trick; QUALITY OF MERCY, f, 3, BTP, Msw, 9-30, 6f, 1:12 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.). *1/2 to Summer Soiree(G1$506,180).

Tapiture–Really Charming by Harlan’s Holiday; VETERAN’S HOLIDAY, g, 3, RP, Mcl 25000, 9-29, a1 1/16mT, 1:46 . B-Richard Kessler (KY.). $35,000 ’18 KEENOV.

Tapizar–Polar Plunge (MSW$287,174), by Successful Appeal; POLAR APPEAL, f, 3, WO, Mcl 10000, 9-30, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Al Ulwelling & Bill Ulwelling (ON.).

Union Rags–Secret File by Smart Strike; BEAT DUKE, g, 3, MNR, Mcl 15000, 9-29, 6f, 1:14 1/5. B-Oakbrook Farm (KY.). $90,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to American Lincoln(SP$294,864).

Admiral Kitten–Irish Joy by Mojave Moon; LEGIO, g, 4, PID, Mcl 7500, 9-29, 6f, 1:11 4/5. B-Admiral Kitten Syndicate & Epona Farm LLC (FL.).

Wicked Rich–Miss Golden Freud by Freud; RICHIE’S B L, g, 4, CT, Mcl 12500, 9-29, 4 1/2f, :54 1/5. B-Wes Carter (NY.).

Bodemeister–Top Producer by Smart Strike; BABY DRIVER, m, 5, WO, Mcl 7500, 9-30, 6f, 1:11 . B-W. Bruce Lunsford (KY.).

Jump Start–Fareena by Point Given; COMMODORE BARRY, g, 5, PID, Msw, 9-30, 6f, 1:09 3/5. B-Spirit Lake Enterprises (PA.).