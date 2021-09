North American Maiden Winners Sept. 5

Cairo Prince–Incarnate Memories by Indian Charlie; CAIRO MEMORIES, f, 2, DMR, Msw, 9-5, 1mT, 1:37 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $50,000 ’20 KEESEP.

Cairo Prince–Debit by Tapit; VIVAR, c, 2, KD, Msw, 9-5, 1mT, 1:39 3/5. B-Shortleaf Stable (KY.).

Candy Ride (ARG)–Celestial Woods by Forestry; MISTHAVEN (IRE), f, 2, KD, Msw, 9-5, 6 1/2fT, 1:18 4/5. B-SF Bloodstock (IRE.). *1/2 to Bobby’s Kitten(G1$1,389,417) *1/2 to Camelot Kitten(MG2$1,069,477).

Classic Empire–Newbie by Bernardini; CLASSY EDITION, f, 2, SAR, Msw, 9-5, 5 1/2f, 1:05 . B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $550,000 2021 FTMTYO. *1/2 to Newly Minted(MSW$516,738).

Dynamic Sky–Channel the Green by English Channel; MY GIRL SKY, f, 2, WO, Moc 40000, 9-5, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-FrostFire Thoroughbreds (ON.).

Empire Maker–Starlight Tiara by More Than Ready; QUEEN JUDITH, f, 2, KD, Msw, 9-5, 6 1/2fT, 1:18 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $5,000 ’20 FTKOCT; $260,000 2021 OBSSUM.

Frosted–Morea by Indian Charlie; HALF IS ENOUGH, f, 2, MTH, Msw, 9-5, 6f, 1:12 . B-Rigney Racing LLC, K2 (KY.). $125,000 ’19 KEENOV; $150,000 ’20 KEESEP.

Into Mischief–London Mist by Afleet Alex; ROCKET ONE, c, 2, KD, Msw, 9-5, 1mT, 1:32 3/5. B-John D. Gunther (KY.). $600,000 ’20 KEESEP.

Kantharos–Magic Humor by Distorted Humor; MAGIC CIRCLE, f, 2, SAR, Msw, 9-5, 7f, 1:24 3/5. B-Manitou Farm, LLC (KY.). $50,000 ’20 KEEJAN; $110,000 2021 OBSSPR.

Maclean’s Music–Morning Star by Sky Mesa; JESTER CALLS NOJOY, f, 2, SAR, Msw, 9-5, 7f, 1:23 2/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Midnight Lute–Bessie M by Medallist; BENEDICT CANYON, f, 2, DMR, Msw, 9-5, 5 1/2f, 1:05 . B-Mitch Haynes (KY.). $18,000 ’19 KEENOV; $60,000 ’20 KEESEP; $215,000 2021 OBSSPR.

Mshawish–Dill Or No Dill by Evansville Slew; MALIBU THUNDER, c, 2, RP, Msw, 9-4, 5 1/2f, 1:06 . B-Edward Taylor & Springland Farm (KY.). $9,000 ’20 KEESEP.

Right Rigger–Sweetie Babe by Golden Ransom; RIG RIDER, g, 2, RUI, Msw, 9-5, 5 1/2f, 1:06 . B-Susan A. Hunter (NM.).

Shaman Ghost–Sky High Gal by Leroidesanimaux (BRZ); SHAMATEUR, c, 2, WO, Msw, 9-5, 1m 70y, 1:43 1/5. B-Adena Springs (ON.).

Sixthirteen–Caliente Gold by Harbor the Gold; MS PARKSIDE, f, 2, EMD, Mcl 25000, 9-5, 5f, :58 2/5. B-Bar C Racing Stables Inc (WA.). $5,000 ’20 WASAUG.

Broken Vow–She’s All Scat by Scat Daddy; CRUZ BAY, f, 3, KD, Msw, 9-5, 6 1/2fT, 1:18 1/5. B-Mr. & Mrs. Barry Butzow (KY.).

Dialed In–Granny’s Kat by Sanctuary; ADELE KAT, f, 3, MTH, Mcl 16000, 9-5, a5 1/2fT, 1:05 4/5. B-Charles H. Deters (KY.). $15,000 ’19 KEESEP; $16,000 2020 OBSSUM.

Dominus–Stealth Cat (MSW$394,656), by Magic Cat; SO CAL MEMORY, g, 3, DMR, Mcl 50000, 9-5, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-J. Kirk Robison & Judy Robison (CA.). *1/2 to Stealth Drone($343,348).

Formidable–Soaring Goddess by Desert God; LANCELOT N ELAINE, g, 3, PRM, Mcl 5000, 9-5, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Iowa State University (IA.). $3,500 ’19 IOWSEP.

Gone Astray–Alluring Power by Milwaukee Brew; ALLURAMORE, f, 3, GP, Moc 40000, 9-5, 6f, 1:10 2/5. B-Dr. Thomas Brokken (FL.).

Heat Shield–Mauk Dirty to Me by First Defence; VAPORIZED, g, 3, MNR, Msw, 9-5, 6f, 1:13 4/5. B-Kristin Mulhall (CA.).

Kafwain–Babe I’m Ready by More Than Ready; BABE’S GOT APPEAL, f, 3, GG, Mcl 8000, 9-5, 5 1/2f, 1:05 . B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Karakontie (JPN)–Pattitude by City Zip; KARALINKA, f, 3, CBY, Msw, 9-5, 5fT, :58 4/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $37,000 ’19 KEESEP.

Khozan–Fru Fru by Medaglia d’Oro; FRU FRU ZAN, f, 3, GP, Moc 40000, 9-5, 6f, 1:10 2/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). *1/2 to Well Defined(G3$759,217).

Lakerville–Margot Machance (GB) by Creachadoir (IRE); BIG COUPE, g, 3, DMR, Msw, 9-5, 1 1/16mT, 1:43 . B-Alfred a Pais (CA.).

Majesticperfection–Queen of Chicago by Artie Schiller; CHISLER, g, 3, AP, Mcl 6250, 9-5, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Richard Perkins (IL.).

Noosito–Hit a Star by Ihtimam; NOOSITA, f, 3, EMD, Mcl 5000, 9-5, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Jeffrey O. Harwood & Doris A. Harwood (WA.).

Nyquist–Island Bound (G3$277,790), by Speightstown; MOQUIST, f, 3, TIM, Msw, 9-5, a6 1/2f, 1:17 4/5. B-Robert T. Manfuso & Katharine M. Voss (MD.). $50,000 ’19 FTMYRL.

Old Forester–Blonde Breeze by Posse; OL’ BLONDIE, f, 3, WO, Msw, 9-5, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Paul Buttigieg & James Goodman (ON.).

Petionville–Aunt Louise by Carnivalay; RAEFORD, g, 3, TIM, Mcl 5000, 9-5, 4f, :47 2/5. B-Richard Blue, Jr. (MD.).

Signature Red–Aquiring Signal by Bring the Heat; KAWACATOOSE, g, 3, WO, Moc 40000, 9-5, 6f, 1:10 2/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.). C$3,000 ’19 ONTAUG.

Speightster–Bern Legacy by Bernstein; HASHTAG LUCKY, f, 3, TIM, Mcl 25000, 9-5, a6 1/2f, 1:19 . B-Barbazon Racing and Bloodstock & Pedigree Partners (FL.). $55,000 ’18 KEENOV; $18,000 2020 OBSOCT.

Super Saver–Snooze by Forestry; DREAM KEEPER, g, 3, AP, Msw, 9-5, 5fT, :58 1/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.).

The Factor–Perique by Tapit; TOOLEGITTOQUIT, f, 3, GP, Mcl 12500, 9-5, 1m, 1:37 4/5. B-RGP Ocala Holding, Inc. (KY.). $30,000 ’19 KEESEP.

Tiznow–Randie’s Legend by Benchmark; PARTY LINE VOTE, f, 3, SAR, Mcl 50000, 9-5, 5 1/2fT, 1:02 2/5. B-HnR Nothhaft Horseracing LLC (PA.). $180,000 ’18 KEENOV. *1/2 to Daddy Is a Legend(MG3$665,210).

Uncaptured–Test My Love by Bellamy Road; ILLUSIONS OF LOVE, f, 3, MNR, Msw, 9-5, 5f, 1:00 2/5. B-Tim E. O’Donohue (FL.).

Uncle Lino–Special Salute by Rock Slide; UNCLE CECIL, g, 3, TIM, Mcl 5000, 9-5, a6 1/2f, 1:20 3/5. B-Erin Lee Harrison (MD.). $12,000 ’19 FTMYRL; $20,000 2020 FTMTYO.

Animal Kingdom–Owl Moon by Ghostzapper; EVIE’S PRINCE, g, 4, KD, Msw, 9-5, 1 1/2mT, 2:31 2/5. B-Merriebelle Stable, LLC (KY.). $75,000 ’18 KEEJAN.

Conveyance–Company Storm by Storm Creek; BEARTHESTORM, f, 4, WO, Mcl 10000, 9-5, 6 1/2fT, 1:17 2/5. B-John E. Piehl II & Richard J. Forbush (KY.). $3,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Stevil($373,676).

Into Mischief–Adaya by Hard Spun; FINDING MISCHIEF, c, 4, GP, Mcl 12500, 9-5, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Machmer Hall (KY.). $40,000 ’17 KEENOV.

Jam’n Jackson–Avena Knows It by You Know How It Is; REGGIE J, g, 4, ALB, Mcl 8000, 9-5, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Sherry T. Young (NM.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

King’s Empire–Ms. Kinsey by Classified Facts; PECOS AUTUMN, f, 4, FAN, Msw, 9-4, 6f, 1:13 1/5. B-Frank Kirby & Joe Kirby (IL.).

Lemon Drop Kid–Total War by War Pass; COALITION BUILDING, f, 4, SAR, Mcl 40000, 9-5, 1 1/16mT, 1:43 . B-Machmer Hall (KY.). $150,000 ’18 KEESEP.

Pioneerof the Nile–Mining My Own by Smart Strike; MINE THAT STAR, c, 4, ALB, Msw, 9-5, 6 1/2f, 1:17 . B-Phil & Judy Needham, Bena Halecky & WinStar Farm LLC (KY.). $775,000 ’18 KEESEP; $35,000 2020 KEENOV. *1/2 to Mine That Bird(champion in Canada, $2,228,637) *1/2 to Dullahan(MG1$1,735,901).

Successful Appeal–Dancing Das by Rinka Das; BETTER THINK TWICE, g, 4, AP, Mcl 25000, 9-5, a1mT, 1:40 4/5. B-Team Block (IL.).

Violence–Soul Crusader by Fusaichi Pegasus; INCH, g, 4, GG, Mcl 25000, 9-5, 6f, 1:10 3/5. B-Cannon thoroughbred LLC (KY.).

Captain Bodgit–Shamus On Me by Seattle Shamus; GIVE EM SHADE, m, 5, CBY, Mcl 7500, 9-5, 1m, 1:43 2/5. B-Curtis Rohweder (MN.).