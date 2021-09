North American Maiden Winners Sept. 6

Air Force Blue–Excelente (IRE) by Exceed and Excel (AUS); IL CAPITANO, c, 2, DMR, Msw, 9-6, 1mT, 1:36 4/5. B-Summerhill Stud (KY.).

Air Force Blue–Pearl In The Sand (IRE) by Footstepsinthesand (GB); TRUE BLUE PEARL, f, 2, PID, Msw, 9-6, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Summerhill Farm (KY.). $4,000 ’20 FTKOCT; $50,000 ’20 FTYRLS.

Arrogate–Social Queen (MG3$344,164), by Dynaformer; AFFABLE MONARCH, c, 2, MTH, Msw, 9-6, 6f, 1:11 1/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.). *1/2 to Force the Pass(G1$1,359,114).

Arrogate–Artemis Agrotera (MG1$943,800), by Roman Ruler; ADVERSITY, f, 2, SAR, Msw, 9-6, 5 1/2f, 1:06 . B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $335,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Chestertown(SW$274,345).

Danzing Candy–Bachelorette One by Perfect Mandate; HAY JUAN, c, 2, DMR, Mcl 50000, 9-6, 6f, 1:12 . B-John W. Sadler Racing, Inc. (CA.). *1/2 to Mal Verde($353,573).

Daredevil–Noblest Reflection by King of Kings (IRE); FAST AXTON, g, 2, PID, Mcl 20000, 9-6, 5 1/2f, 1:05 . B-Southern Comfort Farm (KY.).

Empire Maker–Auspiciously by Malibu Moon; SCREWBALL, c, 2, CBY, Msw, 9-6, 1mT, 1:39 . B-Rock Ridge Thoroughbreds, LLC (KY.). $40,000 2021 OBSSPR.

High Cascade–Surely Grand by Grand Slam; WEDINGTON, g, 2, LAD, Msw, 9-6, 6f, 1:13 2/5. B-Lora Pitre & Dr. Rebecca Bynum-Avery (AR.).

Jimmy Creed–Pepperdine Girl by Malibu Moon; MORGS WORLD, f, 2, CBY, Msw, 9-6, 1mT, 1:38 . B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $5,500 ’19 KEENOV; $30,000 ’20 KEESEP.

Liaison–Bombarda by Vicar; SAMIRA, f, 2, PRM, Msw, 9-6, 6f, 1:11 3/5. B-H. Allen Poindexter (IA.).

Misremembered–Cabo Cantina by Harlan’s Holiday; ALOIS, g, 2, GG, Mcl 12500, 9-6, 1m, 1:41 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $35,000 ’20 FTCYRL.

More Than Ready–Siempre Mia by Scat Daddy; CONSUMER SPENDING, f, 2, SAR, Msw, 9-6, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-Forging Oaks Farm (KY.). $200,000 ’20 FTYRLS.

Palace–Anythingicandoforu by Temple City; NO MORE MASK, f, 2, TIM, Mcl 10000, 9-6, a6 1/2f, 1:20 3/5. B-Dr. & Mrs. A. Leonard Pineau (MD.). $5,000 ’20 FTMYRL.

Shackleford–Poplar Girl by Forest Camp; RED HOT MESS, f, 2, DEL, Msw, 9-6, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Greg B. McDonald (KY.). $20,000 2021 FTMTYO.

Summer Front–Guess the Dance by Austin Powers (IRE); EXTRA CRUNCHY, f, 2, TIM, Msw, 9-6, a6 1/2f, 1:20 . B-Mr. & Mrs. R. A Brooks Jr. (PA.). $6,000 ’19 FTMWIN; $4,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to Dothat Dance(MSP$261,103).

The Big Beast–Twocatsintheyard by Andiron; BEAST OR FAMINE, c, 2, PRX, Msw, 9-6, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Jettany Thoroughbred Corp. & JAG RacingInc. (FL.).

Tiznow–Super Stone by Bustin Stones; TIZ LA LUNA, f, 2, LAD, Msw, 9-6, a5fT, :57 4/5. B-Jerry Bilinski, Roddy Valente & RickAlfred (NY.). $2,000 ’20 FTKOCT; $16,000 2021 TEXAPR.

Upstart–Lovely Marissa by Proud Citizen; DON’T WAIT UP, c, 2, SAR, Msw, 9-6, 6f, 1:10 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $1,500 ’19 KEENOV; $23,000 ’20 OBSJAN; $200,000 2021 OBSSPR.

Weigelia–Katarica Disco by Disco Rico; DISCO EBO, f, 2, PRX, Msw, 9-6, 5 1/2f, 1:06 . B-St. Omer’s Farm (PA.). $52,000 ’20 FTMYRL. *Full to Pink Princess(SP$572,135) *Full to Fat Kat(MSW$423,318) *Full to Disco Rose(G2P$449,280) *Full to Smooth B(MSW$524,288).

Astrology–North Sky by Northern Afleet; GETCHA, g, 3, CBY, Mcl 7500, 9-6, 1m, 1:41 . B-Rake Farms LLC (MN.). $20,000 ’18 KEENOV.

Candy Ride (ARG)–Bold Union (G3$356,416), by Dixie Union; BOLD CONFECTION, f, 3, PRX, Msw, 9-6, 6f, 1:12 1/5. B-Twin Hopes Farm, LLC (KY.). $185,000 ’18 KEENOV.

Cold Harbor–That Will Work by Tejabo; WENJACK, g, 3, WO, Mcl 10000, 9-6, 6 1/2fT, 1:16 3/5. B-Jecara Farms Corp (ON.).

Declaration of War–Silky (IRE) by Montjeu (IRE); SILKY WARRIOR (IRE), f, 3, KD, Msw, 9-6, 1 5/16mT, 2:11 2/5. B-Lynch Bages Ltd (IRE.). 70,000EUR ’19 TATIRE.

Dialed In–Clearly Cheating by Broken Vow; CLEARLY VISIBLE, f, 3, TDN, Msw, 9-6, 1m, 1:43 . B-Newtown Anner Stud Farm (NY.).

Fusaichi Pegasus–Goldway (MSP$305,737), by Champali; SUNDANCE STAR, f, 3, CBY, Msw, 9-6, 6 1/2f, 1:19 . B-Wood-Mere Farm, LLC (MN.). $7,500 ’19 MINYRL.

Global Power–Cassieistheboss by Street Boss; REBEL POWER, f, 3, TDN, Mcl 7500, 9-6, 5 1/2f, 1:07 . B-Ronald J. Paolucci (OH.).

Haynesfield–Noe Valley by Royal Academy; MICKEY DOBBS, f, 3, GG, Mcl 25000, 9-6, 5fT, :57 4/5. B-Dennis Patterson (CA.).

Laoban–Crazy Catlady by Freud; MO CRAZY BLUES, g, 3, FL, Msw, 9-6, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Sequel New York & SKB Stables LLC (NY.).

Maclean’s Music–Lucy Boo by Rock Slide; MCLUCY, f, 3, TIM, Mcl 5000, 9-6, a6 1/2f, 1:20 3/5. B-Mr. & Mrs. Thomas J. Rooney (MD.). $24,000 ’19 FTMYRL; $18,000 2020 FTMTYO.

Noble Mission (GB)–Chants to Win Big by War Chant; FUTURE PERFECT, g, 3, CBY, Msw, 9-6, 7 1/2fT, 1:29 3/5. B-William Humphries & Altair Farms LLC (KY.). $42,000 ’19 KEESEP.

Overanalyze–Charming Tale by Kingmambo; UNWANTED INPUT, f, 3, PID, Mcl 5000, 9-6, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Sm Hillen Ltd (KY.). $3,500 ’18 KEENOV; $37,000 ’19 FTKOCT.

Palace Malice–Article Rare (G3), by El Prado (IRE); ABSTEMIOUS, g, 3, FE, Mcl 4500, 9-6, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Jose Luis Espinoza (KY.). $25,000 ’19 KEESEP.

Super Saver–Design Mine by Mineshaft; SUPER DESIGN, c, 3, KD, Msw, 9-6, 6 1/2fT, 1:16 . B-Green Lane Farm South, LLC (FL.).

Tamarando–Coastal Holiday by Harlan’s Holiday; COASTARANDO, f, 3, GG, Mcl 16000, 9-6, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (CA.).

Teuflesberg–Just too Perfect by Pleasantly Perfect; I’M PERFECT TOO, f, 3, SAR, Msw, 9-6, 7f, 1:23 2/5. B-Peta Ryan (NY.).

Tonalist–On Golden Pawn by Tiznow; GOLDEN TONE, g, 3, DEL, Moc 25000, 9-6, 1 1/4m, 2:06 3/5. B-John Burton Penn (FL.). $30,000 ’19 KEESEP.

Twirling Candy–Mecanique by Maria’s Mon; TWIRLING ROSES, g, 3, CBY, Mcl 16000, 9-6, 6 1/2f, 1:18 . B-Crossed Sabres Farm LLC (KY.). $25,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Felix in Fabula($382,157).

Uncle Mo–Thisonesforricky by Empire Maker; BARBWIRE, c, 3, DMR, Msw, 9-6, 1m, 1:37 2/5. B-Repole Stable Inc (KY.). $150,000 ’19 KEESEP.

Exhi–Lemon Pepper by Fisher Pond; EXHI KID, g, 4, ASD, Msw, 9-6, 6f, 1:12 4/5. B-Highfield Investment Group Inc (AB.). C$2,500 ’18 ALBSEP.

Handsome Mike–Brazo de Oro by First Dude; HAPPY HILL LIL, f, 4, SAR, Mcl 40000, 9-6, 5 1/2fT, 1:04 . B-Roger Cimbora Jr. (NY.).

Laurie’s Rocket–Red Pine by Awesome Again; RED ROCKET GIRL, f, 4, MNR, Mcl 4000, 9-6, 5f, 1:00 2/5. B-McDowell Farm (AR.). *1/2 to Bye Bye J(G1P$386,545).

Mizzen Mast–Don’t Tell Lou by Guillaume Tell (IRE); PESARO, f, 4, WO, Mcl 10000, 9-6, 6 1/2fT, 1:17 4/5. B-Sangreal Investments, LLC (ON.).

New Year’s Day–Ashton Girl (IRE) by Elnadim; BUCKS ARE MOVING, g, 4, PRX, Msw, 9-6, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Bobby W. Austin (PA.).

Tale of the Cat–Mary n’ Eileen by Indy King; TALE LIGHTS, f, 4, MTH, Msw, 9-6, 1 1/16mT, 1:47 2/5. B-ABL Stable (NJ.).

West Ranger–Morgan Alyssa by Private Vow; CREAL DREAMER, f, 4, FAN, Msw, 9-6, 6f, 1:13 2/5. B-Mike Campbell & Earl Robertson (IL.).

Will Take Charge–Anchorage by Tapit; ABAAN, g, 4, SAR, Msw, 9-6, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Rosilyn Polan (KY.). $280,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Chip Leader(G1P$266,751).

El Padrino–Vagabond Lass by Defrere; DR ZRADA, g, 5, PRX, Mcl 10000, 9-6, 6f, 1:14 1/5. B-John McCaslin (PA.).