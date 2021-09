North American Maiden Winners Sept. 7

Can the Man–Ms Trish S. by Smoke Warning; SMILE AT THE STORM, f, 2, IND, Mcl 35000, 9-7, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-BHMFR, LLC (KY.).

Competitive Edge–Traci Is Ready by More Than Ready; SCOTTY’S ON EDGE, g, 2, IND, Msw, 9-7, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Millard R. Seldin Rev. Trust (IN.).

Peace and Justice–Really a Gem by Mineshaft; SEVEN YEARS LATER, f, 2, PRX, Mcl 25000, 9-7, 5f, 1:01 1/5. B-A1A Racing (PA.). $2,000 ’20 FTMYRL.

Tapiture–Out of Prado by Mr. Livingston; MY ANGELICA, f, 2, BTP, Msw, 9-7, 6f, 1:14 . B-Javier Martinez Avila (KY.).

Conquest Curlinate–Sweetdetermination by Alphabet Soup; SWEET FINALE, f, 3, FE, Mcl 8000, 9-7, 5f, :59 2/5. B-Tom Mountain & Lionel Pereira (ON.).

Hostile Takeover–Wild N Bratty by Offlee Wild; NOT A WILD BRAT, f, 3, TDN, Msw, 9-7, 5 1/2f, 1:08 . B-South River Ranch Inc. (OH.).

Karakontie (JPN)–Sweet and Lowdown by Street Sense; FAMILIAR WAYS, g, 3, BTP, Mcl 12500, 9-7, 5fT, :57 3/5. B-Wesley Ward (KY.).

Lookin At Lucky–Stargazzing by Royal Academy; LOOKIN ROYAL, f, 3, IND, Mcl 10000, 9-7, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Cedar Brick Farm & Patrick Huffman (IN.).

Micromanage–Buck Stops Here by Defer; FINANCIAL DRAW, g, 3, FL, Mcl 5000, 9-7, 6f, 1:14 2/5. B-Donna Sammons & Repole Stables (NY.).

Micromanage–Ruby’s Rocket (MSW$269,465), by Polish Pro; MELISSA’S SMILE, f, 3, FL, Msw, 9-7, 1m 70y, 1:47 4/5. B-David Brown (NY.).

Mizzen Mast–Katz Reign by Wildcat Heir; RULE THE SEA, f, 3, FE, Mcl 4500, 9-7, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Martin Wickins & Shelley Fitzgerald (KY.).

Rattlesnake Bridge–Acqua by Here Comes Ben; DIAMONDBACK, g, 3, FE, Mcl 8000, 9-7, 6f, 1:12 1/5. B-Smokey Willow Farm (FL.). $6,000 2020 OBSJAN.

Can the Man–Tussle by Kris S.; ZENMODE, f, 4, TDN, Msw, 9-7, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Ryan S Conboy & Bedell S Conboy (OH.). $30,000 ’18 FTKOCT.

Istan–Spectacular Moon (G2), by Migrating Moon; SPECTACULAR IZZY, f, 4, LAD, Mcl 5000, 9-7, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Bryant Prentice III (LA.).